Продуктовый дайджест (октябрь)

Перевели Yandex Managed Service for Apache Spark в статус General Availability (GA) и анонсировали инфраструктурное решение для управления AI и контейнерными приложениями в закрытом контуре — Yandex Cloud Stackland. Больше — в октябрьском дайджесте.

5 ноября 2025 г.
20 минут чтения
Краткий пересказ YandexGPT
  • В управляемые сервисы для различных СУБД добавлены новые возможности и обновления.
  • Анонсирована новая платформа Yandex Cloud Stackland для разработки и управления AI и контейнерными приложениями, которая позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру.
  • В Yandex Object Storage появилась возможность условной загрузки объектов — это защищает данные от перезаписи и потери.
  • Yandex AI Studio получила обновления и изменения в списке поддерживаемых моделей.
  • Запущен новый сервис Yandex GOST Gateway для шифрования данных по российским криптографическим стандартам.
  • Обновления в обучении и сертификации: представлен AI-ассистент для обучающих курсов, обновился курс «Обучение ML-моделей», появились изменения в программе сертификации Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
  • В Yandex Cloud Marketplace появились новые решения от партнёров, а также обновилась платформа Cloud Advisor.
Тезисы сформулированыYandexGPT
Платформа данных

Обновили аппаратную базу для управляемых СУБД, перевели несколько ключевых сервисов в общий доступ и значительно расширили возможности по управлению метаданными.

Новая вычислительная платформа standard‑v4a

Добавили новую вычислительную платформу для кластеров:

В зависимости от типа нагрузки это обеспечивает прирост производительности в среднем на 25%.

Большое обновление Yandex MetaDataHub

Мы значительно расширили возможности по управлению метаданными: перевели в общий доступ Yandex Connection Manager и Yandex Managed Hive Metastore, а также открыли для всех пользователей Yandex Data Catalog.

Yandex Connection Manager стал общедоступным

Yandex Connection Manager перешёл в стадию GA и теперь полностью готов к производственным нагрузкам. Сервис является частью Yandex MetaData Hub и остаётся бесплатным.

Теперь для новых кластеров управляемых баз данных — PostgreSQL, ClickHouse® и MySQL® — Yandex Connection Manager автоматически создаёт подключения. При этом существующие соединения по имени пользователя и паролю продолжат работать без изменений. Кроме того, мы добавили поддержку подключений к кластерам Apache Kafka® и Trino.

Yandex Managed Hive Metastore стал общедоступным

Наш сервис для централизованного хранения метаданных в озёрах данных на базе Yandex Object Storage перешёл в стадию General Availability. Мы поддерживаем версии 3.1 и 4.0 в зонах доступности в России и Казахстане.

Стоимость сервиса зависит только от потребляемых вычислительных ресурсов — vCPU и RAM.

Yandex DataCatalog перешёл в Public Preview

Yandex DataCatalog — это компонент Yandex MetaDataHub. Он перешёл в стадию Public Preview.

Сервис позволяет собирать и систематизировать метаданные — то есть информацию об объектах данных и связях между ними.

У Yandex DataCatalog есть несколько ключевых возможностей:

  • Авторазметка каталога с помощью AI. Размечать каталог — часто рутинная работа. AI предложит описание для всех данных и теги: как стандартные для рынка, например «персональные данные», «продажи», «клиенты», — так и основанные на специфике каталога.
  • Поиск с помощью AI. Сервис ищет не только по совпадению, но и по смыслу и контексту. Агент выдаёт краткую сводку и советы, как получить нужную информацию.
  • Интеграция с WebSQL. Можно быстро просмотреть данные из таблицы или датасета в WebSQL.
  • Отслеживание происхождения данных (Lineage). Сервис позволяет видеть взаимосвязи по колонкам. Можно отследить путь каждой колонки по всем базам данных. Это особенно полезно, когда нужно проконтролировать, куда попадают чувствительные данные, например персональные.

Yandex Managed Service for Apache Spark стал общедоступным

Сервис перешёл в стадию GA — он готов к промышленной эксплуатации и на него распространяется соглашение об уровне обслуживания (SLA).

Мы также добавили интеграцию с Yandex Managed Service for Apache Airflow® — сервисом для управления конвейерами обработки данных — и Yandex DataSphere, нашей средой для ML‑разработки.

Добавили в Yandex Managed Service for PostgreSQL® поддержку версии 18

Среди новых возможностей:

  • Асинхронный ввод-вывод (Async I/O). Эта технология позволяет базе данных выполнять операции чтения и записи, не дожидаясь завершения каждой предыдущей. За счёт этого ускоряются SELECT-запросы — команды, которые используются для выборки данных из таблиц. Внутренние тесты показывают ускорение до трёх раз, что экономит минуты при выполнении тяжёлых аналитических запросов.
  • Пропускное сканирование (Skip scan) для B-tree индексов. Индекс B-tree — это специальная структура данных, похожая на алфавитный указатель в книге. Он помогает быстро находить нужные строки в таблице. Теперь такой индекс используется, даже если в запросе нет фильтра по первой колонке. Это позволяет избегать полного сканирования, то есть последовательного просмотра всех записей в таблице.
  • UUIDv7. Это новый тип универсальных идентификаторов — уникальных кодов для записей, — которые теперь включают временную метку. Это упрощает сортировку по времени создания без использования дополнительных полей.

Мы также упростили интерфейс: в настройках кластера теперь отображаются выключенными параметры тех расширений, которые не подключены.

Yandex Managed Service for ClickHouse®

В сервисе появилось несколько нововведений. Они упрощают работу с данными, повышают отказоустойчивость кластеров и помогают при миграции.

Что нового:

Изменение типа диска

Теперь можно менять тип диска для хостов кластера — например, с network‑hdd на network‑ssd — без пересоздания кластера. Достаточно переключить тип диска в консоли управления. Это удобно, если нагрузка выросла или изменились требования к скорости работы с данными.

Поддержка пользовательских макросов

Их можно создавать для SQL‑запросов и настроек таблиц. Макросы упрощают управление сложными конфигурациями и помогают при миграции данных между разными окружениями.

Отображение настроек по умолчанию

При редактировании настроек СУБД теперь отображаются значения параметров по умолчанию. Это помогает видеть исходные настройки и избегать случайных ошибок при конфигурации.

Новая LTS‑версия

Мы добавили ClickHouse® 25.8 с долгосрочной поддержкой (LTS). В ней улучшилась производительность, в том числе при нативной поддержке файлов Parquet — колоночного формата хранения данных, оптимизированного для аналитики. Также улучшились операции записи в Iceberg® — открытом формате таблиц для больших наборов данных.

Реплицированные базы данных

Функция стала доступна в режиме Public Preview. Она упрощает управление репликацией — созданием и синхронизацией копий данных — между хостами кластера. Включить её можно по запросу в нашу техническую поддержку.

ClickHouse® Keeper на отдельных хостах

Сервис также перешёл в стадию Public Preview. Он позволяет вынести координацию кластера на выделенные узлы — это повышает общую отказоустойчивость и производительность. Keeper работает независимо от основных хостов с данными и обеспечивает надёжную работу распределённых таблиц. Подключить его можно, обратившись в техподдержку.

ClickHouse®: рассказываем о колоночной СУБД для аналитики больших данных

Читать статью

Функции, которые позволяют группировать данные и вычислять по ним статистики, например среднее значение или сумму.

Yandex Managed Service for Valkey

Изменения затрагивают безопасность, управление доступом и поддержку актуальных версий.

Добавили поддержку версии Valkey 9:

  • Полная совместимость с Redis. Набор поддерживаемых команд в Valkey теперь полностью совпадает с последней версией Redis.
  • Поддержка нескольких баз данных. Можно создавать базы не только с индексом 0, но и использовать другие индексы для разных задач.
  • Атомарная миграция слотов. Миграция слотов — фрагментов данных между шардами в кластере — теперь приводит к недоступности длительностью в миллисекунды, что делает процесс почти незаметным.
  • Улучшение производительности. В некоторых сценариях ускорение работы достигает 20% по результатам наших тестов. Часть оптимизаций мы заранее перенесли в сервис на версии Valkey 8.1, поэтому прирост производительности был заметен и ранее.
  • Поддержка модулей. Одновременно с релизом 9.0 мы добавили возможность использовать модули ValkeySearch, ValkeyJSON и ValkeyBloom.

При создании пользователя Valkey теперь можно сразу указать его права. Для этого используется ACL (Access Control List) — список контроля доступа, который определяет разрешения пользователя на выполнение определённых команд.

Появилась возможность настроить соединение через Yandex Connection Manager. Этот инструмент позволяет подключаться к Valkey без прямого использования пароля, что снижает риск его компрометации.

Yandex StoreDoc

Новые функции сервиса касаются безопасности подключений, управления кластерами через API и более гибкой настройки шардирования.

Что нового:

Подключение через Yandex Connection Manager

Добавили возможность настраивать соединение через Connection Manager. Этот инструмент позволяет подключаться к базам данных без прямого использования пароля, что снижает риск его компрометации.

Расширенное управление через API

Появилась возможность настраивать максимальное число соединений и другие параметры кластера через API.

Сброс настроек

Мы упростили восстановление настроек к стандартным значениям. При обновлении параметров достаточно передать само поле настройки, не указывая значение. Это помогает быстро откатить изменения, если конфигурацию задали некорректно.

Новый статус восстановления

Теперь в интерфейсе отображается новый статус состояния хостов кластера, когда он восстанавливается из резервной копии.

Настройка размера чанка

Добавили настройку размера чанка — фрагмента данных — для шардированных кластеров. Опция позволяет вручную оптимизировать распределение данных между шардами.

Управление переносом данных

Для шардированных кластеров появилось управление переносом данных при добавлении или удалении шарда. Процесс контролируется через параметры конфигурации, такие как rangeDeleterBatchSize, rangeDeleterBatchDelayMS и migrateCloneInsertionBatchSize.

Поддержка SRV‑записей

Мы добавили SRV‑записи — специальные записи в DNS, указывающие на серверы. Они повышают стабильность полного доменного имени (FQDN) хостов. Для подключения теперь используется формат mongodb+srv://[username: password@]{cid}.mdb.yandexcloud.net[/[defaultauthdb][? options]].

Информация о репликах

Полная информация о конфигурации реплик теперь отображается в интерфейсе консоли управления и в CLI — интерфейсе командной строки.

Yandex Managed Service for OpenSearch

Теперь сервис по умолчанию предлагает более отказоустойчивые конфигурации, использует интеллектуальное распределение данных и поддерживает новые версии:

  • Высокодоступные конфигурации по умолчанию. При создании кластера теперь по умолчанию предлагаются высокодоступные конфигурации (High Availability configurations). Они размещают хосты в нескольких зонах доступности. Такое решение защищает данные от потери при сбоях на уровне одного дата‑центра.
  • Интеллектуальное распределение данных. Внедрили механизм, который распределяет данные в кластере, учитывая сразу несколько факторов: потребление диска, нагрузку на индексацию и поиск. Система автоматически перемещает данные, чтобы узлы — серверы кластера — работали стабильнее и равномернее использовали ресурсы. Подробнее об этом мы рассказывали на Yandex Neuro Scale 2025.
  • Поддержка OpenSearch 3.2 и 3.3. В этих версиях улучшена производительность поиска и добавлены новые агрегации.

Yandex Data Transfer

Добавили поддержку YTsaurus и улучшили описание ошибок в интерфейсе:

  • Поддержка YTsaurus. Теперь YTsaurus можно использовать как источник (откуда переносятся данные) и приёмник (куда они переносятся). Возможность доступна всем пользователям, у которых есть доступ к YTsaurus.
  • Улучшенное описание ошибок. Переработали сообщения об ошибках в интерфейсе (консоли управления). Для 75 самых распространённых проблем — это большая часть всех возникающих ошибок — теперь выводится подробное объяснение причины.

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Обновления сервиса повышают безопасность передачи данных, гарантируют использование актуальных версий и упрощают переход на новую архитектуру KRaft:

  • S3 Sink Connector с Private Endpoints. Появилась возможность использовать S3 Sink Connector — инструмент для выгрузки данных — с приватными эндпоинтами. Это позволяет безопасно выгружать данные из Kafka® в наше объектное хранилище без вывода трафика в интернет. Данные передаются по внутренней сети облака — это соответствует повышенным требованиям безопасности, особенно при работе с чувствительными данными.
  • Актуальная версия 3.9.1. При создании нового кластера с версией 3.9 автоматически используется последняя стабильная версия 3.9.1. Это гарантирует получение всех актуальных исправлений и улучшений в безопасности.
  • Обновление документации по KRaft. Мы обновили и расширили документацию по работе с KRaft. Это современный режим координации кластера Apache Kafka®, который заменяет ZooKeeper и упрощает эксплуатацию и масштабирование. В документации появились инструкции по миграции на KRaft, созданию и обновлению кластеров, а также описание особенностей работы с новым режимом.

Apache Kafka®: обработка потоков данных в реальном времени

Читать статью

Yandex Managed Service for Trino

Теперь сервис поддерживает Hudi‑коннектор и новые, более мощные типы хостов.

  • Hudi‑коннектор. Добавили коннектор, который позволяет Trino выполнять запросы к данным в Apache Hudi — платформе с открытым исходным кодом для управления большими наборами данных в озёрах.
  • Новые типы хостов. Появились более мощные конфигурации хостов с максимальным размером до 32 ядер и 256 ГБ RAM. Это позволяет обрабатывать более объёмные и сложные аналитические запросы.

Yandex Managed Service for Greenplum®

1 ноября Yandex Managed Service for Greenplum® изменил название на Yandex MPP Analytics Engine for PostgreSQL. Для вас ничего не меняется: существующие кластеры и процессы работы остаются прежними.

Кроме того, сервис получил обновления, связанные с управлением ресурсами и сбором логов:

  • Управление ресурсными группами через UI. Теперь управлять ресурсными группами можно в командном центре — нашем инструменте для мониторинга Greenplum®. Ресурсные группы позволяют ограничивать потребление CPU и памяти для разных ролей или запросов, обеспечивая стабильность кластера.
  • Появилась возможность отправлять логи кластера и командного центра в Yandex Cloud Logging.

Yandex Managed Service for Apache Airflow®

Теперь в сервисе доступны новые версии Apache Airflow® 3.0 и 3.1. В них улучшен пользовательский интерфейс и добавлена поддержка версионирования DAG.

Yandex Managed Service for MySQL®

Мы ускорили восстановление больших кластеров. Для этого мы оптимизировали хранение служебной информации, которая необходима для самого процесса восстановления.

Ещё одно обновление: в мониторингах теперь отображаются события out‑of‑memory (OOM). Это ситуация нехватки оперативной памяти, из‑за которой хост может принудительно завершить процессы или отключиться. Раньше для диагностики OOM приходилось вручную изучать логи. Теперь такие события сразу видны на графиках. Это упрощает анализ и помогает быстрее находить закономерности и выявлять причины проблем.

Инфраструктура

Yandex Cloud Stackland: готовая AI‑инфраструктура в закрытом контуре

Анонсировали Yandex Cloud Stackland — новую интегрированную платформу для разработки и управления AI и контейнерными приложениями. Она позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру.

Платформа объединяет необходимые компоненты и инструменты: контейнерный оркестратор, объектное хранилище и популярные базы данных, включая векторные. Все сервисы заранее настроены и готовы к работе. Это позволяет разработчикам быстрее разрабатывать и запускать на рынок новые приложения и ускорять их обновления.

Stackland устанавливается в локальной инфраструктуре компании — на виртуальных, арендованных или собственных серверах. Решение ориентировано на компании из электронной коммерции, финтеха, ритейла и промышленности, которые хотят использовать гибкие облачные технологии, но ограничены внутренними или регуляторными требованиями.

Платформа станет доступна в первом квартале 2026 года, но подать заявку на консультацию и демонстрацию можно уже сейчас.

Новые возможности Yandex Object Storage

В Yandex Object Storage появилась возможность условной загрузки объектов — Conditional Writes. Этот механизм защищает данные от перезаписи и потери в ситуациях, когда несколько S3‑клиентов одновременно обращаются к одному ключу.

Условная запись работает по двум основным сценариям:

  • If‑Match — операция выполнится, только если ETag объекта совпадает с указанным в запросе. ETag — это уникальный идентификатор версии объекта, который меняется при каждом его обновлении.
  • If‑None‑Match — запись пройдёт, только если по указанному ключу ещё нет объекта.

Оба условия можно применять как при обычной и составной загрузке, так и при полном или частичном копировании объектов.

Помимо этого, мы внесли ещё несколько улучшений в платформу:

  • Подписанные ссылки в CLI. Теперь в Yandex Cloud CLI можно создавать pre‑signed URL — подписанные ссылки, которые предоставляют временный доступ к объекту без использования постоянных учётных данных.
  • Новые ресурсы Terraform. Мы добавили ресурсы Terraform для управления политиками бакетов в Yandex Object Storage.
  • Назначение политик через IAM‑токен. Политики IAM (Identity and Access Management) и бакетов теперь можно назначать с помощью IAM‑токена — цифрового ключа, который даёт временное разрешение на выполнение определённых действий.

Обновления Yandex Cloud Backup

Сервис получил несколько важных обновлений, которые расширяют его географию и функциональность:

  • Доступность в Казахстане. Сервис стал общедоступным (GA) в Казахстане. Теперь можно создавать резервные копии виртуальных машин в этой локации. Все копии хранятся на территории страны — это помогает соблюдать локальные требования к размещению данных.
  • Раздел «Мониторинг». Мы добавили единый дашборд со сводной информацией по всем защищённым ресурсам каталога. Он помогает отслеживать ошибки копирования и быстро находить проблемы на конкретных виртуальных или физических серверах.
  • Новый тип расписания. Теперь запуск копирования можно настроить не на конкретное время, а через заданный интервал после завершения предыдущей операции. Это удобно для задач, длительность которых может меняться.

Упрощённая миграция в Yandex Cloud CDN

Мы упростили миграцию на Yandex Cloud CDN с платформ других провайдеров. Теперь при создании ресурса можно полностью скопировать конфигурацию из уже существующего. Новый ресурс получит идентичные настройки, в том числе привязанный SSL‑сертификат. Это избавляет от ручной настройки и ускоряет перенос сервиса.

Yandex Compute Cloud

Мы внесли несколько изменений в логику работы с группами виртуальных машин, чтобы избежать ошибок и некорректных состояний.

Теперь нельзя приостановить операцию над группой в процессе её удаления. Кроме того, для уже приостановленной группы доступна только одна операция — возобновление её работы.

Практические видеоинструкции для Yandex BareMetal

Мы опубликовали цикл практических вебинаров Yandex BareMetal Online‑labs, в которых показываем, как настраивать выделенные серверы для разных задач.

Из видеоинструкций можно узнать, как:

Записи вебинаров помогут вам самостоятельно решать эти и другие инфраструктурные задачи. Все видео уже доступны для просмотра.

Также мы создали телеграм‑сообщество Infra’n’Cloud — площадку для обмена опытом по работе с инфраструктурными и сетевыми сервисами Yandex Cloud. Там можно обсуждать практические задачи с нашими экспертами и другими участниками, а также узнавать о новостях и эффективных сценариях использования платформы.

Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.

AI и ML

Yandex AI Studio

Платформа получила несколько важных обновлений, а также изменения в списке поддерживаемых моделей.

Пятикратный рост потребления нейросетей

С начала 2025 года потребление генеративных нейросетей в Yandex AI Studio выросло в пять раз. К сентябрю годовой повторяющийся доход (ARR) сервиса превысил 1,2 млрд рублей, а число пользователей достигло 40 тыс.

Наибольшей популярностью пользуются модели семейства YandexGPT для RAG‑сценариев, а также Qwen3‑235b для создания AI‑агентов. Наши клиенты уже видят бизнес‑эффект: например, «Лемана Про» сократила затраты на создание описаний товаров более чем на 95%, а «Ренессанс Жизнь» ускорила обработку документов в десятки раз.

Подробнее читайте в блоге.

Обновления MCP Hub

Мы добавили несколько улучшений для серверов MCP Hub:

  • Появилась возможность использовать серверы MCP Hub с авторизацией по API‑ключу. Для настройки нужно сгенерировать ключ для аккаунта, который будет вызывать MCP‑сервер, указать скоуп yc.serverless.mcpGateways.invoke и передать ключ в заголовке Authorization с префиксом Api‑Key.
  • Добавили клиентское логирование в MCP‑серверах. Журналы событий теперь доступны в сервисе Yandex Cloud Logging в соответствующей группе. Их также можно найти на вкладке «Логи» при просмотре MCP‑сервера.
  • MCP‑серверы теперь можно создавать в «клиентской» сети. Для этого при редактировании сервера нужно включить опцию «Указать сеть» и выбрать сеть, в которой он должен работать.
  • Запуск Workflows в качестве инструмента в MCP Hub стал синхронным. Это означает, что система будет ожидать завершения задачи Workflows. Результат её работы теперь возвращается как результат вызова самого инструмента.

Изменения в поддержке моделей Llama

С 1 октября меняется поддержка моделей Llama 8B и Llama 70B. Мы прекращаем их работу в синхронном и асинхронном режимах. При этом они остаются доступны в пакетном режиме и на выделенных инстансах.

В качестве альтернативы для синхронных и асинхронных сценариев можно использовать модели YandexGPT 5.1 Pro и Qwen3.

Бессерверные вычисления

Workflows

Обновления Workflows упрощают тестирование, интеграцию с AI‑инструментами и работу с базами данных.

  • В конструкторе появился помощник для JQ — языка запросов для обработки данных в формате JSON, который используется в Workflows для шаблонизации. Помощник доступен в полях, поддерживающих JQ, и вызывается по значку </>JQ над полем.
  • Синхронный запуск в MCP Hub. При запуске Workflows в качестве инструмента в MCP Hub выполнение теперь будет синхронным. Это означает, что система дождётся результата работы Workflows и вернёт его как результат вызова инструмента.
  • Запросы в базы данных. Появилась возможность отправлять прямые запросы в Yandex Managed Service for YDB, Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for MySQL® и Yandex Managed Service for ClickHouse®. Для этого в конструктор рабочего процесса добавили интеграционный шаг DataBase Query. В нём можно указать тип базы данных, параметры соединения, сам запрос и метод исполнения. В запросе также доступна шаблонизация JQ.

Yandex Cloud Postbox

Сервис получил обновление для повышения безопасности и новое руководство по интеграции:

  • Ограничение списка отправителей. Появилась возможность ограничить отправку писем: теперь теперь это можно сделать только с адреса из заранее определённого списка. Функция настраивается в консоли управления. В секции «Ограничения» активируется опция «Ограничить список отправителей», после чего в него добавляются разрешённые отправители.
  • Руководство по веб‑хукам. Подготовили инструкцию по использованию триггеров и Yandex Cloud Functions для вызова веб‑хука при событии в подписке Postbox.

Контейнеры

Подготовили новое практическое руководство, посвящённое запуску GitLab‑раннеров «по требованию».

Мониторинг

Yandex Monitoring получил несколько обновлений, которые упрощают работу с метриками Prometheus® и алертами:

  • Параметр step для запросов Prometheus. Теперь в запросах к данным Prometheus можно задавать интервал агрегации с помощью параметра step. Это помогает управлять детализацией и объёмом возвращаемых метрик.
  • Единая страница для статусов алертов. Мы собрали статусы вычисления всех алертов Prometheus на одной странице. Теперь не нужно заходить отдельно в каждый файл с правилами, чтобы проверить их состояние.

Безопасность

Запустили новый сервис для шифрования данных, перевели Yandex Cloud Registry в общий доступ и подтвердили соответствие наших AI‑решений международным стандартам.

Новый сервис Yandex GOST Gateway

Мы запустили Yandex GOST Gateway — сервис шифрования данных по российским криптографическим стандартам. Он предназначен для организаций, которые работают с персональными, медицинскими или финансовыми данными и должны соответствовать требованиям регуляторов. В основе сервиса лежат сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

author
Команда Yandex Cloud

В этой статье:

«Yandex GOST Gateway даёт пользователям облачной платформы возможность развивать облачные сервисы, сохраняя высокий уровень защиты данных и соответствие требованиям. Мы создали сервис на основе сертифицированных СКЗИ, чтобы соблюдение нормативов не тормозило развитие бизнеса и при этом обеспечивало максимальный уровень защиты данных. Теперь подключение защищённых каналов по государственным стандартам стало доступно клиентам Yandex Cloud».

Yandex Cloud Registry в GA

С 1 ноября сервис Yandex Cloud Registry перешёл в GA и на него начнет действовать SLA (Соглашение об уровне обслуживания).

Сертификация AI‑сервисов по стандарту ISO 42001

Языковая модель YandexGPT и платформа Yandex AI Studio прошли сертификацию по стандарту ISO 42001. Это первый международный стандарт, устанавливающий требования к системе управления искусственным интеллектом.

Получение сертификата подтверждает, что наши процессы разработки и эксплуатации AI‑сервисов включают управление рисками, обеспечивают прозрачность и контроль качества данных, а также соответствуют этическим принципам.

Вебинар о защищённых удалённых рабочих местах

Провели вебинар, посвящённый организации защищённых удалённых рабочих мест в Yandex Cloud Desktop. Обсудили, как обеспечить безопасность корпоративных данных, когда сотрудники работают из дома. Показали, почему классические VPN и RDP‑доступы уже не отвечают современным требованиям и как настроить защищённый виртуальный рабочий стол, где все данные остаются в облаке. Запись вебинара доступна для просмотра.

UX‑исследование

Наша команда безопасности проводит UX‑исследование, чтобы сделать облачные инструменты удобнее и эффективнее. Мы приглашаем к участию специалистов, которые уже работают с нашими инструментами безопасности: Yandex Smart Web Security, Yandex Cloud Detection and Response или Yandex Security Deck, а также тех, кто решает похожие задачи с помощью других решений.

Исследование проходит в формате 30–40‑минутного онлайн‑интервью. В благодарность за участие мы дарим грант на 5 тыс. рублей для использования сервисов Yandex Cloud и фирменный мерч. Для участия нужно заполнить форму.

Обучение и сертификация

AI‑ассистент для обучающих курсов

На конференции StepiCon 2025 команда Yandex Cloud Education представила AI‑ассистента, который помогает отвечать на вопросы студентов в чатах поддержки обучающих курсов.

Геннадий Поросенков и Михаил Фролов рассказали, как ассистент встроен в основной канал коммуникации — Telegram — и интегрирован в образовательную экосистему Yandex Cloud. Он используется для автоматической обработки типовых запросов студентов и передачи сложных обращений экспертам.

Под капотом ассистента — AI Assistant API и YandexGPT, а также связка с технической документацией сервисов Yandex Cloud. Решение уже применяется в поддержке образовательных курсов, помогает оперативно отвечать на вопросы и выявлять точки улучшения в материалах. Спикеры поделились архитектурой решения, результатами пилота и планами по развитию.

Обновление курса «Обучение ML‑моделей»

Теперь курс полностью посвящён обучению ML‑моделей. После прохождения вы узнаете:

  • Как использовать различные источники данных: S3, PostgreSQL и Яндекс Диск для обучения ML‑моделей.
  • Как обучать модели в Jupyter® Notebook и деплоить их как веб‑сервисы на базе NVIDIA Triton.
  • Как быстро запускать обучение моделей на GPU с помощью DataSphere Jobs.
  • О возможностях Yandex DataSphere и способах организации командной работы.
  • О способах регулярных запусков вычислений в Yandex DataSphere.

Обновления в программе сертификации

Наша программа сертификации получила несколько обновлений, которые касаются оформления, содержания экзаменов и сроков проверки:

  • Новый дизайн сертификатов. Изменился дизайн сертификатов Yandex Cloud Certified Engineer Associate. Мы добавили QR‑код, который ведёт на страницу проверки. Также на сертификате появился логотип АПКИТ — он подтверждает, что программа сертификации IT‑специалистов Yandex Cloud соответствует требованиям Национальной системы добровольной сертификации IT‑персонала, аккредитованной в Росстандарте.
  • Изменение компетенций. С 25 ноября изменится перечень компетенций, которые проверяются на экзамене Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
  • Ускоренная проверка. Мы сократили срок подведения итогов сертификационных экзаменов. Теперь информация о результатах тестирования приходит в два раза быстрее — через семь календарных дней.

В конце года мы запустим ещё одну сертификацию — Yandex Cloud Certified DevOps Engineer. До запуска пройдёт серия пилотных экзаменов. Для участия нужно оставить заявку.

Cloud‑Native Application Protection Platform — комплексная платформа для защиты облачных приложений.

Marketplace

В Yandex Cloud Marketplace появилось несколько новых решений от партнёров, а также обновилась платформа Cloud Advisor.

«Найс Софт»

Паблишер представил два решения для облачных и контейнерных сред:

  • НАЙС.ОС — облачная операционная система, созданная по принципам минимализма и безопасности. Она оптимизирована для работы в Docker®, Podman и Kubernetes®.
  • OpenVAS (Greenbone Vulnerability Management) — инструмент для сканирования уязвимостей и аудита безопасности IT‑инфраструктуры. Он подходит для корпоративных и государственных систем.

OpenNix Cloud Security

Компания представила два решения:

  • VyOS — сетевая ОС. Используется для построения маршрутизаторов, VPN и SDN‑сетей в нашей инфраструктуре.
  • SoftEther VPN Server — корпоративный VPN‑сервер, который поддерживает шесть протоколов и отличается высокой производительностью.

«Хи‑квадрат»

Паблишер опубликовал веб‑сервис XSQUARE — REPORTS. Он формирует отчёты по HTTP‑запросу на основе данных в форматах XML или JSON. Сервис подходит для автоматизации отчётности и интеграции с корпоративными системами.

Cloud Advisor

Обновилась платформа Cloud Advisor — решение класса CNAPP. В новой версии расширились возможности анализа уязвимостей, контроля конфигураций и интеграции с корпоративными системами.

Документация

Появились новые документы: Yandex Cloud Stackland.

Инфраструктура и сеть

Yandex Application Load Balancer

Yandex BareMetal

Yandex Cloud Backup

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud Interconnect

Yandex Cloud Logging

Yandex Compute Cloud

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

Yandex Network Load Balancer

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Yandex Virtual Private Cloud

Платформа данных

Yandex Data Processing

Yandex Data Streams

Yandex Data Transfer

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Apache Spark

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Sharded PostgreSQL

Yandex Managed Service for Trino

Yandex Managed Service for Valkey

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Managed Service for YTsaurus

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex StoreDoc

Yandex WebSQL

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Search API

Yandex WebSQL

Бессерверные вычисления

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Notification Service

Yandex Cloud Postbox

Yandex Data Streams

Yandex IoT Core

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Containers

Yandex Serverless Integrations

Безопасность

Yandex Audit Trails

  • Добавили события уровня конфигурации для сервисов: Yandex DataLens, Yandex Managed Service for Apache Spark, Yandex Identity and Access Management, Yandex Cloud CDN, Yandex BareMetal, Yandex Identity Hub, Yandex Object Storage, Yandex Cloud Registry, Yandex IoT Core, Yandex Cloud Video и Yandex Managed Service for YTsaurus.
  • Добавили события уровня сервисов для сервисов: Yandex Identity and Access Management и Yandex Virtual Private Cloud.
  • Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.

Yandex Cloud Registry

Yandex Identity and Access Management

Yandex Security Deck

Yandex Smart Web Security

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Billing

Yandex Cloud Console

Yandex Identity Hub

Yandex Cloud Logging

Yandex Cloud Quota Manager

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

ИИ для бизнеса

Yandex AI Studio

Yandex DataSphere

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Бизнес-инструменты

Yandex Cloud Video

Yandex DataLens

Yandex SpeechSense

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Интерфейс командной строки

Обзор платформы Yandex Cloud

Партнёрская программа Yandex Cloud

Практические руководства платформы Yandex Cloud

Техническая поддержка Yandex Cloud

