Yandex Cloud Stackland: новое инфраструктурное решение для разработки AI‑сервисов

Yandex Cloud Stackland — интегрированная платформа, которая позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру для управления AI‑нагрузками. Она поможет бизнесу быстрее запускать на рынок новые приложения и ускорять их обновления.

Решение интегрируется в закрытый контур компаний и устанавливается на виртуальные, арендованные или собственные серверы, а также гибко интегрируется с уже существующими корпоративными системами.

Сейчас есть два тренда: один — на гибридную инфраструктуру, второй — на внедрение решений на базе AI в бизнес‑процессы. Stackland — продукт на пересечении этих двух трендов, который позволит быстрее развернуть готовые и создавать новые, специфичные для компаний AI‑приложения.

В Yandex Cloud Stackland есть всё для управления AI‑нагрузками: контейнерный оркестратор, объектное хранилище, популярные базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены и готовы к эксплуатации. Кроме того, разработчики компаний смогут прямо «из коробки» управлять доступом к графическим ускорителям и высокопроизводительным сетям — например, InfiniBand для задач распределённого инференса.