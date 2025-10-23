Yandex Cloud Stackland станет доступен в первом квартале 2026 года. Заявку на индивидуальную консультацию по продукту можно оставить на сайте.
Yandex Cloud Stackland: новое инфраструктурное решение для разработки AI‑сервисов
Возможность за несколько часов развернуть инфраструктуру для создания AI‑сервиса в закрытом контуре позволит бизнесу быстрее разрабатывать IT‑продукты. Установить решение «из коробки» можно на виртуальные, арендованные или собственные серверы.
Yandex Cloud Stackland — интегрированная платформа, которая позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру для управления AI‑нагрузками. Она поможет бизнесу быстрее запускать на рынок новые приложения и ускорять их обновления.
Решение интегрируется в закрытый контур компаний и устанавливается на виртуальные, арендованные или собственные серверы, а также гибко интегрируется с уже существующими корпоративными системами.
Сейчас есть два тренда: один — на гибридную инфраструктуру, второй — на внедрение решений на базе AI в бизнес‑процессы. Stackland — продукт на пересечении этих двух трендов, который позволит быстрее развернуть готовые и создавать новые, специфичные для компаний AI‑приложения.
В Yandex Cloud Stackland есть всё для управления AI‑нагрузками: контейнерный оркестратор, объектное хранилище, популярные базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены и готовы к эксплуатации. Кроме того, разработчики компаний смогут прямо «из коробки» управлять доступом к графическим ускорителям и высокопроизводительным сетям — например, InfiniBand для задач распределённого инференса.
На Yandex Cloud Stackland можно будет запустить наш флагманский продукт для разработки AI‑приложений и агентов — Yandex AI Studio. Без Yandex Cloud Stackland на самостоятельное развёртывание и интеграцию платформы у компаний уйдет больше времени и ресурсов. Также вы можете добавить на Stackland сервис для речевой аналитики Yandex SpeechSense и BI‑систему Yandex DataLens.
Yandex Cloud Stackland будет особенно востребован у компаний в электронной коммерции, финтехе, ритейле и промышленности, которые хотят использовать гибкие облачные технологии, но не могут сделать это из‑за внутренних или регуляторных требований. Новое решение предоставляет инструменты для защищённого хранения паролей, токенов и сертификатов компаний.