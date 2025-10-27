Yandex Cloud Stackland

Связаться с намиПодключиться
Интегрированная среда с PaaS-сервисами Yandex Cloud для управления AI‑нагрузками и микросервисными решениями в закрытом контуре компании.

Будет доступна в Q1 2026 года.

Готовая AI-инфраструктура

Позволяет быстро развернуть в закрытом контуре Yandex AI Studio — платформу для разработки AI‑приложений и агентов, а также Yandex SpeechSense для речевой аналитики и BI-систему Yandex DataLens.

Предоставляет масштабируемое объектное хранилище, управляемые PostgreSQL, ClickHouse® и Kafka®, а также векторные базы данных, которые распространены в RAG-решениях.

Содержит готовые инструменты для обеспечения приложений доступом к графическим ускорителям и высокопроизводительным сетям — например, InfiniBand для задач распределённого инференса.

Особенности платформы

Полный контроль и защита данных

Сохраняйте контроль над данными за счёт внедрения Stackland в закрытый контур вашей компании. Используйте IAM для гибкого разграничения доступов и встроенные инструменты для защищённого хранения паролей, токенов и сертификатов.

Быстрая интеграция

Гибко внедряйте Stackland в любую инфраструктуру — виртуализацию, собственные и арендованные серверы — и интегрируйте с существующими корпоративными системами.

Ускорение Time to Market

Stackland базируется на Kubernetes®. Это делает её привычной средой для запуска и оркестрации микросервисных приложений, а также ускоряет процессы разработки и эксплуатации за счёт использования готовых PaaS-сервисов Yandex Cloud.

Архитектура Stackland

Запишитесь на консультацию до релиза

Stackland будет доступна в Q1 2026 года.

Оставьте заявку на консультацию уже сейчас — расскажем о возможностях платформы, проведём демонстрацию и обсудим именно вашу задачу.

Фокусируйтесь на запуске AI-решений, а не на поддержке их инфраструктуры

В Stackland есть всё для управления AI-нагрузками и микросервисными решениями в закрытом контуре.

S3-хранилище

Объектное хранилище масштабируется и надёжно хранит файлы для AI-нагрузок и микросервисных приложений: документы, медиаконтент, резервные копии и логи.

Управляемые базы данных Yandex Cloud

Stackland предоставляет необходимые управляемые PostgreSQL, ClickHouse, Kafka, а также векторные базы данных, которые распространены в RAG-решениях. В дальнейшем будут доступны OpenSearch, Trino и YDB.

Оркестратор контейнерных нагрузок

Stackland базируется на Kubernetes, что позволяет применять привычные подходы и инструменты для управления микросервисными приложениями, а также управлять PaaS-сервисами Yandex Cloud через Kubernetes API.

Системы мониторинга и логирования

Готовая система мониторинга компонентов платформы с преднастроенными алертами и визуализацией метрик, включая метрики из пользовательских приложений.

Yandex IAM

Гранулярно разграничивайте и обеспечивайте централизованное управление доступом пользователей ко всем компонентам: ресурсам, PaaS-сервисам и собственным приложениям.

Консоль управления (UI)

Управляйте приложениями из единого окна: ресурсами проектов, PaaS-сервисами Yandex Cloud, собственными приложениями. Есть два режима: административный и пользовательский — для работы по проектам.

Инсталлятор

Позволяет запускать и обновлять Stackland в разных средах: как виртуальные машины, так и физические серверы.

Средства безопасности

Безопасно храните доступы к паролям, ключам, токенам и сертификатам и управляйте ими. У платформы есть набор политик безопасности для контроля над запускаемыми нагрузками.

Сервисы Yandex Cloud on-premises, доступные в Stackland

AI Studio

Платформа для разработки, обучения и запуска AI-моделей и машинного обучения.

SpeechSense

Сервис речевой аналитики ваших голосовых и текстовых каналов коммуникации.

DataLens

Платформа для бизнес-аналитики и визуализации данных.

Вопросы и ответы

Платформа будет доступна в первом квартале 2026 года. Но уже сейчас вы можете оставить заявку на индивидуальную консультацию.

Узнайте о возможностях Yandex Cloud Stackland

