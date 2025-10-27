Yandex Cloud Stackland
Yandex Cloud Stackland
Интегрированная среда с PaaS-сервисами Yandex Cloud для управления AI‑нагрузками и микросервисными решениями в закрытом контуре компании.
Будет доступна в Q1 2026 года.
Готовая AI-инфраструктура
Позволяет быстро развернуть в закрытом контуре Yandex AI Studio — платформу для разработки AI‑приложений и агентов, а также Yandex SpeechSense для речевой аналитики и BI-систему Yandex DataLens.
Предоставляет масштабируемое объектное хранилище, управляемые PostgreSQL, ClickHouse® и Kafka®, а также векторные базы данных, которые распространены в RAG-решениях.
Содержит готовые инструменты для обеспечения приложений доступом к графическим ускорителям и высокопроизводительным сетям — например, InfiniBand для задач распределённого инференса.
Особенности платформы
Полный контроль и защита данных
Сохраняйте контроль над данными за счёт внедрения Stackland в закрытый контур вашей компании. Используйте IAM для гибкого разграничения доступов и встроенные инструменты для защищённого хранения паролей, токенов и сертификатов.
Быстрая интеграция
Гибко внедряйте Stackland в любую инфраструктуру — виртуализацию, собственные и арендованные серверы — и интегрируйте с существующими корпоративными системами.
Ускорение Time to Market
Stackland базируется на Kubernetes®. Это делает её привычной средой для запуска и оркестрации микросервисных приложений, а также ускоряет процессы разработки и эксплуатации за счёт использования готовых PaaS-сервисов Yandex Cloud.
Архитектура Stackland
Запишитесь на консультацию до релиза
Stackland будет доступна в Q1 2026 года.
Оставьте заявку на консультацию уже сейчас — расскажем о возможностях платформы, проведём демонстрацию и обсудим именно вашу задачу.
Фокусируйтесь на запуске AI-решений, а не на поддержке их инфраструктуры
В Stackland есть всё для управления AI-нагрузками и микросервисными решениями в закрытом контуре.
Вопросы и ответы
Платформа будет доступна в первом квартале 2026 года. Но уже сейчас вы можете оставить заявку на индивидуальную консультацию.