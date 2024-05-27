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Документация

Избранные сервисы
Добавляйте нужные сервисы для быстрого доступа к документации.
docs

Документация сервисов

Прочитайте, как работают сервисы и какие возможности они предоставляют.

overview

Обзор платформы

Узнайте, как устроена облачная платформа Yandex Cloud.

started

Начало работы

Создайте платёжный аккаунт, получите стартовый грант и начните работу — быстро и просто.

tutorials

Практические руководства

Решайте прикладные задачи с помощью сервисов Yandex Cloud.

security

Безопасность и стандарты

Рекомендации по построению безопасной инфраструктуры, полезные инструкции и бюллетени безопасности.

billing

Биллинг

Получайте информацию об использовании ресурсов, контролируйте расходы и оплачивайте потребление.

support

Описание технической поддержки

Узнайте, как и с какими запросами можно обратиться в техническую поддержку.

Другие разделы

Интерфейс командной строки (CLI)
Концепции API
Квоты и лимиты
Партнёрам Yandex Cloud Marketplace
Партнёрская программа
Продукты Microsoft

Практические руководства 

Начало работы с Terraform
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций.
Начало работы с Packer
Packer позволяет создавать образы дисков виртуальных машин с заданными в конфигурационном файле параметрами.
Непрерывное развёртывание контейнеризованных приложений с помощью GitLab
GitLab — инструмент непрерывной интеграции (Continuous integration, CI).
Загрузка состояний Terraform в Yandex Object Storage
В руководстве описываются шаги загрузки состояния Terraform в Yandex Object Storage.
Организация сине-зелёного и канареечного развёртывания версий веб-сервиса
Настройте архитектуру веб-сервиса, которая позволит переключаться между версиями по распространённым схемам развёртывания.
Анализ статистики подкастов Яндекс Музыки (для авторов подкастов)
В качестве источника данных будет использован подкаст из Яндекс Музыки, к которому у вас есть доступ.
Веб-аналитика с подключением к Яндекс Метрике
В качестве источника данных будет использован один из счётчиков Яндекс Метрики, к которому у вас есть доступ.
Соединение с облачной сетью при помощи OpenVPN
С помощью туннелей на порт TCP или UDP и асимметричного шифрования можно создавать виртуальные сети.

Новое в документации

Подписка Cloud Marketplace
Подписки — тип тарификации, который работает по предоплате.
Центр поддержки Yandex Cloud
Центр поддержки поможет вам найти решение возникших в Yandex Cloud проблем, создать обращения в поддержку и просмотреть их.
Воркбуки и коллекции DataLens
Воркбуки и коллекции — новый подход к организации объектов в DataLens, который является альтернативой старой навигации по папкам.
Выгрузка данных Greenplum® в холодное хранилище Yandex Object Storage
Данные Yandex Managed Service for Greenplum® хранятся на дисках кластера.
Командный центр Greenplum®
Командный центр Greenplum — это инструмент для отслеживания метрик выполняемых запросов и их планов выполнения.
Yandex Managed Service for Apache Airflow™
Сервис Managed Service for Apache Airflow помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Apache Airflow.
Кластеры Hive Metastore
В сервисе Yandex Data Proc вы можете создавать кластеры Hive Metastore.
Фундаментальные модели в DataSphere
Yandex DataSphere предоставляет возможность работать с фундаментальными моделями.

Документация по сервисам

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud
Виртуальные машины и диски
Object Storage
Масштабируемое хранилище данных
Virtual Private Cloud
Управление сетями в облаке
Cloud Interconnect
Выделенные сетевые соединения
DDoS Protection
Защита от DDoS-атак
Cloud Desktop
preview
Удаленные рабочие места в облаке
API Gateway
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Network Load Balancer
Сетевые балансировщики нагрузки
Application Load Balancer
Балансировщики нагрузки уровня приложения
Load Testing
new
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Cloud CDN
Организация сети распространения контента
Cloud DNS
Управление доменными именами
Cloud Backup
new
Сервис создания резервных копий виртуальных машин
Monitoring
Сбор и визуализация метрик
Cloud Logging
Логирование сервисов Yandex Cloud
Smart Web Security
new
Защита веб-приложений

Платформа данных

Managed Service for PostgreSQL
Управление базой данных PostgreSQL
Managed Service for MySQL®
Управление базой данных MySQL®
Managed Service for ClickHouse®
Управление базой данных ClickHouse®
Managed Service for YDB
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Managed Service for Redis™
Управление базой данных Redis
Managed Service for MongoDB
Управление базой данных MongoDB
Managed Service for Apache Kafka®
Управление кластерами Apache Kafka®
Managed Service for Greenplum®
Управление базой данных Greenplum®
Managed Service for OpenSearch
Управление кластерами OpenSearch
Yandex Data Proc
Управление Apache Spark, Apache Hadoop®
Data Transfer
Инструмент для миграции и передачи данных
Object Storage
Масштабируемое хранилище данных
Message Queue
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
Data Streams
Сервис для управления потоками данных
Yandex Query
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
DataSphere
Среда ML-разработки полного цикла
DataLens
Визуализация и анализ данных
Monitoring
Сбор и визуализация метрик
Yandex Managed Service for Apache Airflow™
preview
Создание и управление кластерами Apache Airflow
Yandex MetaData Hub
preview
Сервис для управления метаданными
Yandex WebSQL
preview
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Контейнеры

Managed Service for Kubernetes®
Управление кластерами Kubernetes®
Container Registry
Управление Docker-образами
Serverless Containers
Запуск контейнеров без Kubernetes®

Бессерверные вычисления

Cloud Functions
Запуск вашего кода в виде функции
Managed Service for YDB
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Message Queue
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
API Gateway
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Object Storage
Масштабируемое хранилище данных
IoT Core
Решения для интернета вещей
Data Streams
Сервис для управления потоками данных
Serverless Containers
Запуск контейнеров без Kubernetes®
Cloud Apps
preview
Готовые приложения в облаке
Yandex Cloud Postbox
preview
Сервис для отправки почты в облаке
Yandex Query
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных

Безопасность

Key Management Service
Управление ключами шифрования
DDoS Protection
Защита от DDoS-атак
Certificate Manager
Управление TLS-сертификатами
Yandex Lockbox
Создание и хранение секретов
Identity and Access Management
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Audit Trails
Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Smart Web Security
new
Защита веб-приложений
SmartCaptcha
Инструмент для верификации запросов

Инструменты разработчика

Load Testing
new
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Managed Service for GitLab
Управляемый сервис для GitLab
Search API
Сервис поисковых запросов
SmartCaptcha
Инструмент для верификации запросов
Yandex WebSQL
preview
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Мониторинг и управление ресурсами

Monitoring
Сбор и визуализация метрик
Managed Service for Prometheus®
Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Cloud Logging
Логирование сервисов Yandex Cloud
Identity and Access Management
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Resource Manager
Управление ресурсами в каталогах и облаках
Yandex Cloud Console
Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Cloud Organization
Управление сервисами организации
Yandex Cloud Billing
Сервис для оплаты и детализации расходов

Машинное обучение

DataSphere
Среда ML-разработки полного цикла
SpeechKit
Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
Translate
Машинный перевод с поддержкой более 90 языков
Vision OCR
Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста
Foundation Models
preview
Генеративные модели для бизнеса
Search API
Сервис поисковых запросов
SpeechSense
preview
Сервис речевой аналитики
YandexGPT API
preview
Генеративная языковая модель для задач бизнеса

Бизнес-инструменты

Tracker
Инструмент для организации работы команды
Forms
Сервис для создания и интеграции форм
Wiki
Сервис для создания корпоративной базы знаний
DataLens
Визуализация и анализ данных
Cloud Desktop
preview
Удаленные рабочие места в облаке

Вебинары

Yandex DataSphere для образования

Особенности подготовки специалистов по машинному обучению и анализу данных с использованием Yandex DataSphere.

Как начать работу в Yandex Cloud: пошаговая инструкция для новичков

Вебинар-знакомство — отличная возможность получить представление о Yandex Cloud и знания о сервисах платформы.

Yandex DataLens: воркбуки и новая ролевая модель

Мы представили новый подход к организации объектов внутри сервиса анализа и визуализации данных Yandex DataLens.

Managed Service for Prometheus на базе Yandex Monitoring

Managed Service for Prometheus позволяет масштабировать мониторинг без необходимости самостоятельно поддерживать всю инфраструктуру.

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