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Yandex Cloud Postbox

Yandex Cloud Postbox — сервис отправки транзакционных почтовых сообщений.
Cloud Postbox позволяет не тратить бюджет и время на управление сервером, настройку сети и мониторинг репутации IP-адресов. Сервис предоставляет:
  • Готовую инфраструктуру, которой Яндекс пользуется для своих задач.
  • Гибкую систему мониторинга и логирования с помощью интеграции с сервисами Yandex Monitoring и Yandex Cloud Logging.
  • Соответствие требованиям международных и национальных стандартов.
  • Упрощенную интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud и вашими приложениями.