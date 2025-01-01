Yandex Cloud Postbox
Yandex Cloud Postbox — сервис отправки транзакционных почтовых сообщений.
Cloud Postbox позволяет не тратить бюджет и время на управление сервером, настройку сети и мониторинг репутации IP-адресов. Сервис предоставляет:
- Готовую инфраструктуру, которой Яндекс пользуется для своих задач.
- Гибкую систему мониторинга и логирования с помощью интеграции с сервисами Yandex Monitoring и Yandex Cloud Logging.
- Соответствие требованиям международных и национальных стандартов.
- Упрощенную интеграцию с другими сервисами Yandex Cloud и вашими приложениями.
Начало работы
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Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса