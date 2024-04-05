PreviewYandex Cloud Desktop
Сервис для создания удалённых рабочих мест в облаке.
Сервис предоставляется бесплатно и находится на стадии Preview.
Масштабируемость
Вы можете создать столько рабочих столов, сколько вам необходимо: облачная инфраструктура позволяет увеличивать и уменьшать количество рабочих столов по требованию.
Безопасная инфраструктура
Инфраструктура Yandex Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1, а также требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.
Рациональное использование ресурсов
Удаленные рабочие столы позволят использовать мощные конфигурации в облаке с самых обычных персональных компьютеров.
Решайте свои задачи с Cloud Desktop
Удалённая работа
Независимо от размера вашей компании вы можете организовать рабочие места в облаке. Cloud Desktop предоставит вашим сотрудникам доступ к облачным вычислительным ресурсам и дисковому пространству, а также обеспечит защиту данных.
Тестирование ПО
С Cloud Desktop вы можете создать различные среды для тестирования и настроить доступы к таким рабочим столам. Так вы можете быть уверены, что конфиденциальная информация не будет доступна извне.
Совместная работа
Удалённые рабочие места позволят сотрудникам, работающим посменно, иметь доступ к рабочей информации без необходимости синхронизировать данные между разными устройствами.
С чего начать
С чего начать
Настройте группу рабочих столов: выберите количество ресурсов и задайте сеть.
Вопросы и ответы
Как настраиваются доступы к рабочим местам?
Как настраиваются доступы к рабочим местам?
- Один рабочий стол закрепляется за одним пользователем организации, созданной в сервисе Cloud Organization.
- Для группы рабочих столов вы можете настроить доступы для пользователей и сервисных аккаунтов с помощью сервиса IAM.