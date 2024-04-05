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Yandex Cloud Desktop

Сервис для создания удалённых рабочих мест в облаке.

Сервис предоставляется бесплатно и находится на стадии Preview.

Документация

Масштабируемость

Вы можете создать столько рабочих столов, сколько вам необходимо: облачная инфраструктура позволяет увеличивать и уменьшать количество рабочих столов по требованию.

Безопасная инфраструктура

Инфраструктура Yandex Cloud соответствует требованиям 152-ФЗ по уровню защищённости УЗ-1, а также требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.

Рациональное использование ресурсов

Удаленные рабочие столы позволят использовать мощные конфигурации в облаке с самых обычных персональных компьютеров.

Решайте свои задачи с Cloud Desktop

Удалённая работа

Независимо от размера вашей компании вы можете организовать рабочие места в облаке. Cloud Desktop предоставит вашим сотрудникам доступ к облачным вычислительным ресурсам и дисковому пространству, а также обеспечит защиту данных.

Тестирование ПО

С Cloud Desktop вы можете создать различные среды для тестирования и настроить доступы к таким рабочим столам. Так вы можете быть уверены, что конфиденциальная информация не будет доступна извне.

Совместная работа

Удалённые рабочие места позволят сотрудникам, работающим посменно, иметь доступ к рабочей информации без необходимости синхронизировать данные между разными устройствами.

С чего начать

Настройте группу рабочих столов: выберите количество ресурсов и задайте сеть.

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Вопросы и ответы

Как настраиваются доступы к рабочим местам?

  • Один рабочий стол закрепляется за одним пользователем организации, созданной в сервисе Cloud Organization.
  • Для группы рабочих столов вы можете настроить доступы для пользователей и сервисных аккаунтов с помощью сервиса IAM.
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