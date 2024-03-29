Мы делаем Yandex Cloud

Про людей. Команда инженеров Yandex Cloud
Говорим с руководителем платформы Yandex Cloud Лёшей Башкеевым о том, как мы начинали, как развиваем облачную платформу сегодня и какие люди создают технологии Yandex Cloud.
Мы строим публичную облачную платформу Yandex Cloud, чтобы дать компаниям доступ к технологиям и сервисам, которые проверены нагрузками Яндекса.
Наша команда
Это сотни сильных программистов, SRE, инженеров поддержки, менеджеров по развитию бизнеса и других талантливых специалистов.
Мы делаем бизнес клиентов технологичным и эффективным.
«Строить облачную платформу № 1 — очень сложная задача. От нас зависит работа десятков тысяч наших клиентов. Это как в авиаотрасли: если берёшься строить самолёты, делай это на совесть или не делай вообще. Если вам это близко — приходите к нам».
Алексей Башкеев, сооснователь Yandex Cloud
«Наша команда — для ребят, для кого просто „хорошо“ — это плохо. Быть неравнодушным к своему делу и к результату — базовый атрибут и характеристика, которая позволяет нам не останавливаться в развитии и с каждым шагом становиться лучше».
«Когда вы делаете базовые инфраструктурные сервисы, важно уметь находить элегантные технические решения и строить системы, которые работают надёжно и эффективно».
«Облако — это огромный конструктор, в котором мы ежедневно сталкиваемся с новыми сценариями. Нашим инженерам поддержки важно уметь быстро погружаться в архитектуру клиентов и помогать им просто и эффективно пользоваться облачными сервисами».
Проектировать высоконагруженные сервисы, оптимизировать производительность систем и развивать пользовательские сценарии.
Создавать решения, которые упростят эксплуатацию, повысят эффективность и производительность систем.
Исследовать архитектуру и код сложных высоконагруженных решений и обеспечивать защиту инфраструктурного слоя Yandex Cloud.
Помогать пользователям работать с облаком, изучать архитектуру клиентов, собирать обратную связь для улучшения сервисов.
Искать и создавать точки роста бизнеса через новую функциональность, продукты, рынки, индустрии, сценарии, методологии и бизнес‑процессы.
Продумывать архитектуру взаимодействия с бэкендом и развивать UX Yandex Cloud в команде с дизайнерами.
Рассказываем про наши команды, задачи и про то, как мы устроены.
Говорим с руководителем платформы Yandex Cloud Лёшей Башкеевым о том, как мы начинали, как развиваем облачную платформу сегодня и какие люди создают технологии Yandex Cloud.
Полностью отвечаем за сервисы — от написания кода до разбора инцидентов.
Вместе строим долгосрочные планы развития — как продуктовые, так и инфраструктурные.
Автоматизируем все процессы, чтобы разработчик писал код, а не отвлекался на рутину.
Открыто обсуждаем достижения и ошибки, доверяем и помогаем друг другу, а ещё любим обратную связь.
Красная Роза
Сербская Роза
Коворкинг на Азатутян
Этапы собеседований для бэкенд‑разработчиков, материалы для подготовки.
Как мы проверяем технические навыки фронтенд‑разработчиков и какие этапы собеседований вас ждут.
Мы строим публичную облачную платформу Yandex Cloud, чтобы дать компаниям доступ к технологиям и сервисам, которые проверены нагрузками Яндекса.