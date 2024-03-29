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Мы делаем Yandex Cloud

Мы строим публичную облачную платформу Yandex Cloud, чтобы дать компаниям доступ к технологиям и сервисам, которые проверены нагрузками Яндекса.

Хочу в команду

Актуальные вакансии

Yandex Cloud — это

профессионалов в команде

сервисов

клиентов

Наша команда

Это сотни сильных программистов, SRE, инженеров поддержки, менеджеров по развитию бизнеса и других талантливых специалистов.

Мы делаем бизнес клиентов технологичным и эффективным.

Хочу в команду

«Строить облачную платформу № 1 — очень сложная задача. От нас зависит работа десятков тысяч наших клиентов. Это как в авиаотрасли: если берёшься строить самолёты, делай это на совесть или не делай вообще. Если вам это близко — приходите к нам».

Алексей Башкеев, сооснователь Yandex Cloud

Коммерческий директор Yandex Cloud

Александр Черников

«Наша команда — для ребят, для кого просто „хорошо“ — это плохо. Быть неравнодушным к своему делу и к результату — базовый атрибут и характеристика, которая позволяет нам не останавливаться в развитии и с каждым шагом становиться лучше».

Директор по технологиям Yandex Cloud

Иван Пузыревский

«Когда вы делаете базовые инфраструктурные сервисы, важно уметь находить элегантные технические решения и строить системы, которые работают надёжно и эффективно».

Руководитель команды инженеров поддержки Yandex Cloud

Тимур Гусейнов

«Облако — это огромный конструктор, в котором мы ежедневно сталкиваемся с новыми сценариями. Нашим инженерам поддержки важно уметь быстро погружаться в архитектуру клиентов и помогать им просто и эффективно пользоваться облачными сервисами».

Кого мы ищем

Бэкенд‑разработчики

Проектировать высоконагруженные сервисы, оптимизировать производительность систем и развивать пользовательские сценарии.

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SRE

Создавать решения, которые упростят эксплуатацию, повысят эффективность и производительность систем.

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Инженеры по информационной безопасности

Исследовать архитектуру и код сложных высоконагруженных решений и обеспечивать защиту инфраструктурного слоя Yandex Cloud.

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Инженеры поддержки

Помогать пользователям работать с облаком, изучать архитектуру клиентов, собирать обратную связь для улучшения сервисов.

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Менеджеры по развитию бизнеса

Искать и создавать точки роста бизнеса через новую функциональность, продукты, рынки, индустрии, сценарии, методологии и бизнес‑процессы.

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Фронтенд‑разработчики

Продумывать архитектуру взаимодействия с бэкендом и развивать UX Yandex Cloud в команде с дизайнерами.

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Как мы делаем Yandex Cloud

Рассказываем про наши команды, задачи и про то, как мы устроены.

Про людей. Команда инженеров Yandex Cloud

Говорим с руководителем платформы Yandex Cloud Лёшей Башкеевым о том, как мы начинали, как развиваем облачную платформу сегодня и какие люди создают технологии Yandex Cloud.

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Наша работа — это

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Ответственность

Полностью отвечаем за сервисы — от написания кода до разбора инцидентов.

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Планирование

Вместе строим долгосрочные планы развития — как продуктовые, так и инфраструктурные.

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Оптимизация

Автоматизируем все процессы, чтобы разработчик писал код, а не отвлекался на рутину.

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Открытость

Открыто обсуждаем достижения и ошибки, доверяем и помогаем друг другу, а ещё любим обратную связь.

Наши офисы

Москва

Красная Роза

Белград

Сербская Роза

Ереван

Коворкинг на Азатутян

Делимся с сообществом экспертизой и знаниями

Yandex Scale 2023. Большая конференция Yandex Cloud

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Kuber conf 2023. Крупнейшее событие про Kubernetes

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about:cloud — infrastructure

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Блог на Хабр

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Полезные ссылки для подготовки к собеседованию

Как мы нанимаем SRE

О процессе собеседований для SRE и подготовке к ним.

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Как мы нанимаем бэкенд‑разработчиков

Этапы собеседований для бэкенд‑разработчиков, материалы для подготовки.

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Как мы нанимаем фронтенд‑разработчиков

Как мы проверяем технические навыки фронтенд‑разработчиков и какие этапы собеседований вас ждут.

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Все вакансии Yandex Cloud

Мы строим публичную облачную платформу Yandex Cloud, чтобы дать компаниям доступ к технологиям и сервисам, которые проверены нагрузками Яндекса.

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