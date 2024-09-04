Блог
Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу
Рассказываем, какие требования мы предъявляем к компаниям, которые получают специализацию Yandex Cloud Professional. А главное — как такая оценка помогает заказчикам выбрать партнёра для решения технологических задач.
Yandex Cloud глазами инженера VMware
Рассказываем о сходствах и различиях Yandex Cloud и VMware vCloud Suite, их ресурсных и организационных моделях, а также подходах к отказоустойчивости. Статья будет полезна опытным специалистам, выбирающим решение для своих задач.
Облако для консалтинговых компаний: истории успеха разработки собственных продуктов
В статье рассматриваем опыт крупных консалтинговых компаний: как они перешли в облако и какие возможности получили для разработки сервисов.
Загружаем данные в Yandex DataLens напрямую из 1С: инструкция
Денис Смирнов, директор группы компаний «Денвик», рассказывает об «Экстракторе 1С» — инструменте для выгрузки данных, который компания разработала специально для сервиса Yandex DataLens.
Как нейросети помогают врачам выявлять редкую патологию spina bifida при беременности
Рассказываем, как фонд «Спина бифида» поддерживает людей с заболеванием, чем НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова занимается в области лечения патологии и как технологии и экспертиза Yandex Cloud и ШАД помогают выявлять spina bifida на ранних сроках беременности.
Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video
Сервис позволяет гибко интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на сайты и в веб‑приложения, размещать учебные материалы на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для сотен тысяч зрителей с минимальной задержкой по времени.
Обзор IT‑новостей и трендов ритейла и e‑com
Почему e‑com лидирует в применении искусственного интеллекта? Для решения каких задач ритейлеры используют аналитику данных? Рассказывает Кирилл Кононов, директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud.
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)
Рассказываем о новых возможностях Yandex Managed Service for Kubernetes® и Yandex Managed Service for Apache Airflow™, обучающем курсе по контейнеризации с Docker, обновлениях Yandex Load Testing, новинках в Marketplace и других новостях платформы.
Monthly Cloud News 21: кто такие DevOps-инженеры?
Как появилась профессия и как DevOps-практики помогают бизнесу — в новом выпуске Monthly Cloud News.
Yandex Cloud Session: частые ошибки при работе с PostgreSQL. Видео
Архитекторы Yandex Cloud делятся советами, как избежать распространённых ошибок при работе с PostgreSQL.
Yandex Cloud Session: обработка и анализ данных в Yandex IoT Core. Видео
Рассказываем о сервисе Yandex IoT Core и его возможностях для управления умными устройствами в инфраструктуре Yandex Cloud.