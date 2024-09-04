Связаться с намиПодключиться

Блог

Статьи

Как партнёры со специализацией Yandex Cloud Professional могут помочь бизнесу

Рассказываем, какие требования мы предъявляем к компаниям, которые получают специализацию Yandex Cloud Professional. А главное — как такая оценка помогает заказчикам выбрать партнёра для решения технологических задач.

4 сентября 2024 г.
5 минут чтения
Статьи

Yandex Cloud глазами инженера VMware

Рассказываем о сходствах и различиях Yandex Cloud и VMware vCloud Suite, их ресурсных и организационных моделях, а также подходах к отказоустойчивости. Статья будет полезна опытным специалистам, выбирающим решение для своих задач.

2 сентября 2024 г.
20 минут чтения
Статьи

Облако для консалтинговых компаний: истории успеха разработки собственных продуктов

В статье рассматриваем опыт крупных консалтинговых компаний: как они перешли в облако и какие возможности получили для разработки сервисов.

30 августа 2024 г.
15 минут чтения
Статьи

Загружаем данные в Yandex DataLens напрямую из 1С: инструкция

Денис Смирнов, директор группы компаний «Денвик», рассказывает об «Экстракторе 1С» — инструменте для выгрузки данных, который компания разработала специально для сервиса Yandex DataLens.

23 августа 2024 г.
20 минут чтения
Статьи

Как нейросети помогают врачам выявлять редкую патологию spina bifida при беременности

Рассказываем, как фонд «Спина бифида» поддерживает людей с заболеванием, чем НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова занимается в области лечения патологии и как технологии и экспертиза Yandex Cloud и ШАД помогают выявлять spina bifida на ранних сроках беременности.

22 августа 2024 г.
20 минут чтения
Новости

Управление видеоконтентом для бизнеса: запустили Cloud Video

Сервис позволяет гибко интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на сайты и в веб‑приложения, размещать учебные материалы на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для сотен тысяч зрителей с минимальной задержкой по времени.

21 августа 2024 г.
5 минут чтения
Новости

Обзор IT‑новостей и трендов ритейла и e‑com

Почему e‑com лидирует в применении искусственного интеллекта? Для решения каких задач ритейлеры используют аналитику данных? Рассказывает Кирилл Кононов, директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud.

9 августа 2024 г.
15 минут чтения
Дайджесты

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (июль)

Рассказываем о новых возможностях Yandex Managed Service for Kubernetes® и Yandex Managed Service for Apache Airflow, обучающем курсе по контейнеризации с Docker, обновлениях Yandex Load Testing, новинках в Marketplace и других новостях платформы.

6 августа 2024 г.
15 минут чтения
Статьи

Monthly Cloud News 21: кто такие DevOps-инженеры?

Как появилась профессия и как DevOps-практики помогают бизнесу — в новом выпуске Monthly Cloud News.

5 августа 2024 г.
10 минут чтения
Статьи

Yandex Cloud Session: частые ошибки при работе с PostgreSQL. Видео

Архитекторы Yandex Cloud делятся советами, как избежать распространённых ошибок при работе с PostgreSQL.

1 августа 2024 г.
5 минут чтения
Статьи

Yandex Cloud Session: обработка и анализ данных в Yandex IoT Core. Видео

Рассказываем о сервисе Yandex IoT Core и его возможностях для управления умными устройствами в инфраструктуре Yandex Cloud.

26 июля 2024 г.
5 минут чтения
Статьи

Переносим данные в ClickHouse® быстро и без потерь

Делимся инструкцией и рассказываем, как миграция в ClickHouse® улучшает работу с аналитикой, снижает затраты на облачные вычисления и помогает оптимизировать хранение данных.

23 июля 2024 г.
10 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост