Партнёрская программа Yandex Cloud

Наша цель — быть надёжным партнёром для наших клиентов, поддерживая их рост и развитие с помощью технологий. Yandex Cloud помогает нам в этом, предоставляя сервисы, позволяющие быстрее развёртывать и масштабировать решения для заказчиков. Благодаря возможностям платформы мы получаем мгновенный доступ к мощностям и ускоряем развёртывание компонентов решений, а с изменением потребностей — увеличиваем или сокращаем потребление