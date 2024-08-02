Партнёрская программа Yandex Cloud
Решайте задачи клиентов на базе платформы Yandex Cloud, зарабатывайте и расширяйте собственный бизнес.
Начните свой облачный бизнес сегодня
Yandex Cloud станет надёжным партнёром, как для компаний, делающих первые шаги на рынке облачных технологий, так и для тех, кто находится в поиске новых возможностей для своего развития.
Реализуйте проекты
Развивайте экспертизу и предоставляйте сервисы в рамках комплексных проектов.
Масштабируйте продажи
Привлекайте новых клиентов и осуществляйте совместные продажи с Yandex Cloud.
Создавайте продукты
Разрабатывайте и продвигайте собственные решения, построенные на базе Yandex Cloud.
Преимущества партнёрской программы
Выгодные коммерческие условия
Партнёрская премия до 30%* с возможностью увеличения.
Высокотехнологичная платформа
Передовые технологии Яндекса для вас и ваших заказчиков.
Инструменты для быстрого старта
Защита сделки, продвижение решений, партнёрские фонды.
Поддержка и обучение партнёров
Поможем развить экспертизу в области технологий и продаж.
Новая точка роста для вашего бизнеса
Новая точка роста для вашего бизнеса
Рассказываем об условиях партнёрской программы, видах партнёрства, новых специализациях и о том, как выглядит путь компании в программе после подачи заявки.
Какие есть типы партнёров?
Прямой партнёр
Реализует комплексные проекты на базе сервисов Yandex Cloud. Создаёт и поддерживает инфраструктуру заказчика, ведёт документооборот, развивает свою экспертизу и продукты.
Реферальный партнёр
Минимум издержек и максимум прибыли. Привлекает клиента в Yandex Cloud по реферальной ссылке за партнёрскую комиссию в 10%*. Проектные работы и документооборот полностью на стороне Yandex Cloud.
Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT
Воспользуйтесь специальной бонусной программой Yandex Cloud: рекомендуйте нашу платформу своим клиентам-компаниям и получайте вознаграждение за каждого нового пользователя.
Технологические специализации Yandex Cloud Professionals
Становитесь партнёром Yandex Cloud, развивайте экспертный опыт в работе с облаком, получайте технологическую специализацию и дополнительные преимущества для вашего бизнеса.
ML & AI
Создание умных голосовых помощников и построение современных решений на базе технологий искусственного интеллекта по индивидуальным проектам заказчиков.
Data Platform
Построение платформы для обработки больших данных и разработка продвинутых аналитических решений, которые легко справятся с любой нагрузкой и объёмом информации.
Business Tools
Внедрение Yandex Tracker — сервиса для совместной работы и организации процессов в компании. Контроль задач и управление проектами всех подразделений с помощью одного инструмента.
Преимущества технологической специализации
Дополнительная выгода от продажи сервисов специализации.
Ранний доступ к обновлениям и возможность влиять на roadmap разработки.
Совместное финансирование сервисных работ клиента по миграции в облако.
Выделенный партнёрский менеджер и подключение внутренних ресурсов.
Гранты на вычислительные ресурсы, пилотные проекты и тестирование.
Софинансирование маркетинговых активностей и совместное привлечение клиентов.