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Партнёрская программа Yandex Cloud

Решайте задачи клиентов на базе платформы Yandex Cloud, зарабатывайте и расширяйте собственный бизнес.

Подать заявкуПартнёрский портал

Начните свой облачный бизнес сегодня

Yandex Cloud станет надёжным партнёром, как для компаний, делающих первые шаги на рынке облачных технологий, так и для тех, кто находится в поиске новых возможностей для своего развития.

Реализуйте проекты

Развивайте экспертизу и предоставляйте сервисы в рамках комплексных проектов.

Масштабируйте продажи

Привлекайте новых клиентов и осуществляйте совместные продажи с Yandex Cloud.

Создавайте продукты

Разрабатывайте и продвигайте собственные решения, построенные на базе Yandex Cloud.

Преимущества партнёрской программы

Выгодные коммерческие условия

Партнёрская премия до 30%* с возможностью увеличения.

Высокотехнологичная платформа

Передовые технологии Яндекса для вас и ваших заказчиков.

Инструменты для быстрого старта

Защита сделки, продвижение решений, партнёрские фонды.

Поддержка и обучение партнёров

Поможем развить экспертизу в области технологий и продаж.

Новая точка роста для вашего бизнеса

Рассказываем об условиях партнёрской программы, видах партнёрства, новых специализациях и о том, как выглядит путь компании в программе после подачи заявки.

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Какие есть типы партнёров?

Прямой партнёр

Реализует комплексные проекты на базе сервисов Yandex Cloud. Создаёт и поддерживает инфраструктуру заказчика, ведёт документооборот, развивает свою экспертизу и продукты.

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Реферальный партнёр

Минимум издержек и максимум прибыли. Привлекает клиента в Yandex Cloud по реферальной ссылке за партнёрскую комиссию в 10%*. Проектные работы и документооборот полностью на стороне Yandex Cloud.

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Бонусная программа для фрилансеров в сфере IT

Воспользуйтесь специальной бонусной программой Yandex Cloud: рекомендуйте нашу платформу своим клиентам-компаниям и получайте вознаграждение за каждого нового пользователя.

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Технологические специализации Yandex Cloud Professionals

Становитесь партнёром Yandex Cloud, развивайте экспертный опыт в работе с облаком, получайте технологическую специализацию и дополнительные преимущества для вашего бизнеса.

ML & AI

Создание умных голосовых помощников и построение современных решений на базе технологий искусственного интеллекта по индивидуальным проектам заказчиков.

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Data Platform

Построение платформы для обработки больших данных и разработка продвинутых аналитических решений, которые легко справятся с любой нагрузкой и объёмом информации.

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Business Tools

Внедрение Yandex Tracker — сервиса для совместной работы и организации процессов в компании. Контроль задач и управление проектами всех подразделений с помощью одного инструмента.

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Преимущества технологической специализации

Дополнительная выгода от продажи сервисов специализации.

Ранний доступ к обновлениям и возможность влиять на roadmap разработки.

Совместное финансирование сервисных работ клиента по миграции в облако.

Выделенный партнёрский менеджер и подключение внутренних ресурсов.

Гранты на вычислительные ресурсы, пилотные проекты и тестирование.

Софинансирование маркетинговых активностей и совместное привлечение клиентов.

Что партнёры говорят о Yandex Cloud

Наша цель — быть надёжным партнёром для наших клиентов, поддерживая их рост и развитие с помощью технологий. Yandex Cloud помогает нам в этом, предоставляя сервисы, позволяющие быстрее развёртывать и масштабировать решения для заказчиков. Благодаря возможностям платформы мы получаем мгновенный доступ к мощностям и ускоряем развёртывание компонентов решений, а с изменением потребностей — увеличиваем или сокращаем потребление
Александр Семёнов,
Генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг»

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Главные преимущества программы

* Подробнее читайте в документации партнёрской программы