Нам важны и небольшие редакторские правки, и новые сценарии решения масштабных и сложных задач.

Особенно мы любим публиковать пошаговые руководства, такие как Интернет-магазин на 1С-Битрикс, с помощью которого можно быстро развернуть интернет-магазин, или Создание весёлого навыка Алисы.

Если вы решаете свои задачи с помощью сервисов Yandex Cloud, просто поделитесь описанием процесса с другими пользователями. А ещё вы можете превратить в пошаговые руководства наши вебинары и вдохновиться постами на Хабре — в них другие пользователи рассказывают об опыте работы с платформой.

У нас есть список важных тем. Авторы руководств по этим темам получают повышенный грант, а совместная работа над ними идёт быстрее.

Обратите внимание, мы принимаем только оригинальные тексты.