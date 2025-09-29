Связаться с намиПодключиться

Станьте частью сообщества Yandex Cloud — создавайте и улучшайте документацию платформы вместе с нами и получайте за это гранты. Репозиторий yandex-cloud/docs на GitHub уже открыт для всех пользователей.

За что начисляются гранты

В таблице мы привели среднее время от создания пул-реквеста до публикации вашего текста, а также размер гранта для каждого случая.

Мы начислим грант в течение 7 дней после принятия пул-реквеста. На страницах новых практических руководств мы всегда указываем автора и даём ссылку на его профиль на GitHub. А также публикуем руководства, написанные сообществом, в нашем Telegram-канале.

1000 ₽

Небольшие редакторские правки

2000–4000 ₽

Смысловые дополнения, исправления, улучшения текстов

8000–10 000 ₽

Новые примеры использования API, CLI и Terraform; примеры кода

15 000–20 000 ₽

Новые инструкции; существенные обновления опубликованных практических руководств или концепций

30 000–50 000 ₽

Новое практическое руководство

Метка на GitHub

editorial

Рассмотрим

За 3 рабочих дня

Опубликуем

За неделю

Метка на GitHub

editorial

Рассмотрим

За 3 рабочих дня

Опубликуем

За неделю

Метка на GitHub

improvement

Рассмотрим

За 5 рабочих дней

Опубликуем

За неделю

Метка на GitHub

improvement

Рассмотрим

За 5 рабочих дней

Опубликуем

За неделю

Метка на GitHub

technical-content

Рассмотрим

За 10 рабочих дней

Опубликуем

За две недели

Метка на GitHub

technical-content

Рассмотрим

За 10 рабочих дней

Опубликуем

За две недели

Метка на GitHub

major-update

Рассмотрим

За 15 рабочих дней

Опубликуем

За три недели

Метка на GitHub

major-update

Рассмотрим

За 15 рабочих дней

Опубликуем

За три недели

Метка на GitHub

new-solution

Рассмотрим

За 20 рабочих дней

Опубликуем

За месяц

Метка на GitHub

new-solution

Рассмотрим

За 20 рабочих дней

Опубликуем

За месяц

О чём писать

Нам важны и небольшие редакторские правки, и новые сценарии решения масштабных и сложных задач.

Особенно мы любим публиковать пошаговые руководства, такие как Интернет-магазин на 1С-Битрикс, с помощью которого можно быстро развернуть интернет-магазин, или Создание весёлого навыка Алисы.

Если вы решаете свои задачи с помощью сервисов Yandex Cloud, просто поделитесь описанием процесса с другими пользователями. А ещё вы можете превратить в пошаговые руководства наши вебинары и вдохновиться постами на Хабре — в них другие пользователи рассказывают об опыте работы с платформой.

У нас есть список важных тем. Авторы руководств по этим темам получают повышенный грант, а совместная работа над ними идёт быстрее.

Обратите внимание, мы принимаем только оригинальные тексты.

С чего начать

1. Зарегистрируйтесь на GitHub.

2. Прочитайте Соглашение с контрибьютером.

3. Изучите инструкцию по работе с репозиторием yandex-cloud/docs.

4. Ознакомьтесь с руководствами по стилю и синтаксису Yandex Flavored Markdown (YFM).

Как внести изменения в документацию

Исправляйте, дополняйте и улучшайте документацию сервисов Yandex Cloud — так вы поможете нам сделать её более точной и полной, получите грант на использование облака и станете частью сообщества.

1. На странице документации справа сверху найдите иконку alt text (Редактировать на GitHub) и перейдите к редактированию этой страницы в репозитории.

2. Внесите изменения и сделайте пул-реквест. Обязательно укажите платёжный аккаунт и идентификатор облака в Yandex Cloud — для него вы получите грант.

Посмотрите документацию

Как написать новое практическое руководство

Новые пошаговые руководства — самый ценный вклад в сообщество. Команда Yandex Cloud и пользователи будут вам по-настоящему благодарны.

1. Выберите тему. Расскажите о своём опыте или посмотрите наш список важных тем.

2. Заполните заявку в репозитории yandex-cloud/docs. Мы подберём для вас хорошие примеры документации и ответим на все вопросы.

3. Сделайте пул-реквест с черновиком руководства. Работайте вместе с техническими редакторами Yandex Cloud, чтобы сделать ваш текст ещё лучше.

Готово! Получите грант Yandex Cloud, а мы опубликуем новое руководство и обязательно укажем ваше имя. И давайте напишем что-нибудь ещё?

Познакомьтесь с YFM

Пишите документацию с помощью Yandex Flavored Markdown — расширенного синтаксиса Markdown и набора инструментов для сборки сайта с документацией.

Присоединяйтесь к контентной программе

