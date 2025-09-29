Создавайте контент и получайте гранты Yandex Cloud
Станьте частью сообщества Yandex Cloud — создавайте и улучшайте документацию платформы вместе с нами и получайте за это гранты. Репозиторий yandex-cloud/docs на GitHub уже открыт для всех пользователей.
За что начисляются гранты
В таблице мы привели среднее время от создания пул-реквеста до публикации вашего текста, а также размер гранта для каждого случая.
Мы начислим грант в течение 7 дней после принятия пул-реквеста. На страницах новых практических руководств мы всегда указываем автора и даём ссылку на его профиль на GitHub. А также публикуем руководства, написанные сообществом, в нашем Telegram-канале.
Небольшие редакторские правки
Смысловые дополнения, исправления, улучшения текстов
Новые примеры использования API, CLI и Terraform; примеры кода
Новые инструкции; существенные обновления опубликованных практических руководств или концепций
Новое практическое руководство
editorial
За 3 рабочих дня
За неделю
editorial
За 3 рабочих дня
За неделю
improvement
За 5 рабочих дней
За неделю
improvement
За 5 рабочих дней
За неделю
technical-content
За 10 рабочих дней
За две недели
technical-content
За 10 рабочих дней
За две недели
major-update
За 15 рабочих дней
За три недели
major-update
За 15 рабочих дней
За три недели
new-solution
За 20 рабочих дней
За месяц
new-solution
За 20 рабочих дней
За месяц
О чём писать
Нам важны и небольшие редакторские правки, и новые сценарии решения масштабных и сложных задач.
Особенно мы любим публиковать пошаговые руководства, такие как Интернет-магазин на 1С-Битрикс, с помощью которого можно быстро развернуть интернет-магазин, или Создание весёлого навыка Алисы.
Если вы решаете свои задачи с помощью сервисов Yandex Cloud, просто поделитесь описанием процесса с другими пользователями. А ещё вы можете превратить в пошаговые руководства наши вебинары и вдохновиться постами на Хабре — в них другие пользователи рассказывают об опыте работы с платформой.
У нас есть список важных тем. Авторы руководств по этим темам получают повышенный грант, а совместная работа над ними идёт быстрее.
Обратите внимание, мы принимаем только оригинальные тексты.
С чего начать
1. Зарегистрируйтесь на GitHub.
2. Прочитайте Соглашение с контрибьютером.
3. Изучите инструкцию по работе с репозиторием yandex-cloud/docs.
4. Ознакомьтесь с руководствами по стилю и синтаксису Yandex Flavored Markdown (YFM).
Как внести изменения в документацию
Исправляйте, дополняйте и улучшайте документацию сервисов Yandex Cloud — так вы поможете нам сделать её более точной и полной, получите грант на использование облака и станете частью сообщества.
1. На странице документации справа сверху найдите иконку (Редактировать на GitHub) и перейдите к редактированию этой страницы в репозитории.
2. Внесите изменения и сделайте пул-реквест. Обязательно укажите платёжный аккаунт и идентификатор облака в Yandex Cloud — для него вы получите грант.
Как написать новое практическое руководство
Новые пошаговые руководства — самый ценный вклад в сообщество. Команда Yandex Cloud и пользователи будут вам по-настоящему благодарны.
1. Выберите тему. Расскажите о своём опыте или посмотрите наш список важных тем.
2. Заполните заявку в репозитории yandex-cloud/docs. Мы подберём для вас хорошие примеры документации и ответим на все вопросы.
3. Сделайте пул-реквест с черновиком руководства. Работайте вместе с техническими редакторами Yandex Cloud, чтобы сделать ваш текст ещё лучше.
Готово! Получите грант Yandex Cloud, а мы опубликуем новое руководство и обязательно укажем ваше имя. И давайте напишем что-нибудь ещё?