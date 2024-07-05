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Технологии в деле

Создавайте и совершенствуйте ваши цифровые продукты с надёжной инфраструктурой и уникальными сервисами Yandex Cloud.

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Платформа данных

Полный цикл обработки данных любого типа — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Инфраструктура и сеть

Сервисы управления базовой облачной инфраструктурой: виртуальными машинами, сетями, объектным и дисковым хранилищем.

Контейнеры

Разработка и администрирование контейнерных приложений.

Инструменты разработчика

Облачные инструменты для организации разработки и тестирования.

Бессерверные вычисления

Облачные вычисления и разработка приложений без создания виртуальных машин.

Безопасность

Инструменты для управления безопасностью вашей облачной инфраструктуры.

Ресурсы и управление

Мониторинг и управление ресурсами облака.

Машинное обучение

Построение современных решений на базе искусственного интеллекта.

Бизнес-инструменты

Инструменты для визуализации и организации работы команды.

Как бизнес использует облако

Создание масштабируемой инфраструктуры

«М.Видео-Эльдорадо» построила дата-офис, ЦОД и решает задачи по машинному обучению в облаке.

Ускорение загрузки аналитических данных

В облаке загрузка данных в витрины FixPrice ускорилась в 10 раз, а построение аналитических отчётов занимает пару секунд.

Масштабируемое хранилище данных

Hoff и Aero пересобрали хранилище данных, оптимизировали затраты и сократили время создания аналитических отчётов до 20 минут.

Главная в России конференция по Kubernetes®

Для всех, кто работает с Kubernetes и не боится сложных задач.

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Инструменты для разных задач

Yandex Cloud предлагает инструменты и сервисы для комфортной работы и решения разных задач.

Консоль управления

Удобный инструмент для управления ресурсами облачной платформы.

Документация

Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для работы.

Мобильное приложение

Возможность управлять облачными ресурсами с мобильного телефона.

Tracker

Сервис для совместной работы и организации процессов в компании.

Визуализация данных

DataLens — бесплатный сервис для визуализации и анализа данных.

Мониторинг

Сервис для сбора, хранения и визуализации метрик облачных ресурсов.

Новый регион Yandex Cloud

Открываем доступ к облачным технологиям на базе дата‑центра в Казахстане. Это возможность масштабировать бизнес и развёртывать новые мощности в другом регионе.

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Надёжность и безопасность

Три зоны доступности

Вы можете развернуть проекты в трёх географически распределённых дата-центрах — на их основе работают сайты и приложения всего Яндекса.

Минимум зависимостей

Все сервисы — наша собственная разработка. Даже серверные стойки для дата-центров мы проектируем и собираем сами, чтобы они могли выдержать любую нагрузку.

Соответствие стандартам

Платформа соответствует индустриальным стандартам ISO, PCI DSS, GDPR и 152-ФЗ РФ. Мы также создали собственный стандарт по защите облачной инфраструктуры.

Всё о безопасности Yandex Cloud

Профессиональная помощь

Оперативно и круглосуточно

Служба поддержки ответит на любые вопросы о работе Yandex Cloud. В расширенных тарифных планах предлагаем помощь в режиме 24/7.

На русском и английском

Инженеры поддержки отвечают на русском и английском языках.

Развитая партнёрская сеть

Для создания IT-проектов под ключ можно обратиться к нашим партнёрам. Они помогут развернуть в облаке 1С, создать интернет-магазин или разработают уникальные решения на базе машинного обучения.

Подробнее о технической поддержке

Экономичность и прозрачность

Для проектов любого масштаба

Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.

Выгодные условия и наглядная детализация

Вы всегда знаете, сколько потратили, и платите только за используемые ресурсы. Зарезервируйте определённый объём ресурсов на 6 месяцев или 1 год и экономьте.

Скидки и free tier

Для некоторых сервисов платформы предусмотрены нетарифицируемые объёмы потребления, а также скидки и временные предложения.

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Оптимальные условия для разных участников рынка

Крупный бизнес

У каждого клиента есть возможность оценить платформу. Контракт заключаем только после подтверждения, что применять наши сервисы и технологии выгодно для клиента.

Малый и средний бизнес

Клиенты могут развивать бизнес, не беспокоясь о ценах на оборудование, безопасности данных и сложности разработки бизнес-приложений.

Партнёры и интеграторы

С Yandex Cloud можно решать задачи клиентов, зарабатывать и расширять свой бизнес.

Образование и наука

Платформа предлагает необходимые инструменты и технологии, которые помогут решить любые задачи как ведущим вузам, так и EdTech-стартапам.

Начните знакомство с платформой с грантом 4 000 ₽

Стартовый грант доступен всем новым пользователям и действует на все сервисы Yandex Cloud. Зарегистрируйтесь и протестируйте технологии в деле.

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