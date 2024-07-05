Технологии в деле
Создавайте и совершенствуйте ваши цифровые продукты с надёжной инфраструктурой и уникальными сервисами Yandex Cloud.
Главная в России конференция по Kubernetes®
Для всех, кто работает с Kubernetes и не боится сложных задач.
Инструменты для разных задач
Yandex Cloud предлагает инструменты и сервисы для комфортной работы и решения разных задач.
Консоль управления
Удобный инструмент для управления ресурсами облачной платформы.
Документация
Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для работы.
Мобильное приложение
Возможность управлять облачными ресурсами с мобильного телефона.
Tracker
Сервис для совместной работы и организации процессов в компании.
Визуализация данных
DataLens — бесплатный сервис для визуализации и анализа данных.
Мониторинг
Сервис для сбора, хранения и визуализации метрик облачных ресурсов.
Новый регион Yandex Cloud
Открываем доступ к облачным технологиям на базе дата‑центра в Казахстане. Это возможность масштабировать бизнес и развёртывать новые мощности в другом регионе.
Надёжность и безопасность
Надёжность и безопасность
Три зоны доступности
Вы можете развернуть проекты в трёх географически распределённых дата-центрах — на их основе работают сайты и приложения всего Яндекса.
Минимум зависимостей
Все сервисы — наша собственная разработка. Даже серверные стойки для дата-центров мы проектируем и собираем сами, чтобы они могли выдержать любую нагрузку.
Соответствие стандартам
Платформа соответствует индустриальным стандартам ISO, PCI DSS, GDPR и 152-ФЗ РФ. Мы также создали собственный стандарт по защите облачной инфраструктуры.
Профессиональная помощь
Профессиональная помощь
Оперативно и круглосуточно
Служба поддержки ответит на любые вопросы о работе Yandex Cloud. В расширенных тарифных планах предлагаем помощь в режиме 24/7.
На русском и английском
Инженеры поддержки отвечают на русском и английском языках.
Развитая партнёрская сеть
Для создания IT-проектов под ключ можно обратиться к нашим партнёрам. Они помогут развернуть в облаке 1С, создать интернет-магазин или разработают уникальные решения на базе машинного обучения.
Экономичность и прозрачность
Экономичность и прозрачность
Для проектов любого масштаба
Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.
Выгодные условия и наглядная детализация
Вы всегда знаете, сколько потратили, и платите только за используемые ресурсы. Зарезервируйте определённый объём ресурсов на 6 месяцев или 1 год и экономьте.
Скидки и free tier
Для некоторых сервисов платформы предусмотрены нетарифицируемые объёмы потребления, а также скидки и временные предложения.
Оптимальные условия для разных участников рынка
Оптимальные условия для разных участников рынка
Крупный бизнес
У каждого клиента есть возможность оценить платформу. Контракт заключаем только после подтверждения, что применять наши сервисы и технологии выгодно для клиента.
Малый и средний бизнес
Клиенты могут развивать бизнес, не беспокоясь о ценах на оборудование, безопасности данных и сложности разработки бизнес-приложений.
Партнёры и интеграторы
С Yandex Cloud можно решать задачи клиентов, зарабатывать и расширять свой бизнес.
Образование и наука
Платформа предлагает необходимые инструменты и технологии, которые помогут решить любые задачи как ведущим вузам, так и EdTech-стартапам.
Начните знакомство с платформой с грантом 4 000 ₽
Стартовый грант доступен всем новым пользователям и действует на все сервисы Yandex Cloud. Зарегистрируйтесь и протестируйте технологии в деле.