Создавайте интеграции систем любой сложности: от простых решений, которые запускают процессы в одной системе по событию в другой, до сложных взаимодействий с многоэтапной логикой обработки данных и оркестрацией обращений к нескольким платформам.
Бессерверные вычисления в Yandex Cloud
Создавайте serverless-архитектуру приложений в облаке по-новому с помощью подходов LowCode и LowOps и платите только за фактическое использование ресурсов.
Почему стоит использовать serverless-технологии
Решайте задачи разной сложности
От создания чат-ботов до построения микросервисных и событийно-ориентированных архитектур.
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Наш эксперт поможет выбрать архитектуру для проекта, рассчитает стоимость реализации и подскажет, как внедрить понравившиеся решения. Консультация бесплатная.
Всё необходимое в одной экосистеме
Мы предоставляем отказоустойчивое и автоматически масштабируемое окружение для кода и данных внутри экосистемы бессерверных вычислений, в том числе инструменты для разработки, безопасности и мониторинга.
Ресурсы для комфортной работы
Ресурсы для комфортной работы
Документация
Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для разработки бессерверных приложений без создания виртуальных машин.
Техническая поддержка
Специалисты поддержки ответят на любые вопросы о работе платформы. Кроме того, вопросы можно задать в сообществе Yandex Serverless Ecosystem, где участники смогут поделиться экспертизой.
Бесплатное обучение
Создаём обзорные курсы по работе с сервисами и программы для углубления знаний по компетенциям или технологическому стеку. Подробнее о бессерверных вычислениях можно узнать в блоке «Разработка приложений в облаке» курса «Инженер облачных сервисов».
Скидки и специальные условия
Используйте доступный free tier экосистемы бессерверных вычислений, чтобы бесплатно разместить в облаке небольшой сайт, приложение или сервис.
Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.
Вопросы и ответы
Бессерверные вычисления, или Serverless, — это модель работы с облачными вычислениями, при которой разработчикам не нужно управлять серверами, поэтому они могут полностью сосредоточиться на написании кода, построении архитектуры продукта под реализацию задач бизнеса.