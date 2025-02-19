Бессерверные вычисления в Yandex Cloud

Технология Serverless помогает сократить время и ресурсы, необходимые для разработки приложения. Всё, что потребуется сделать, — запустить свой код и начать работу с приложением. Вам не придётся думать об обслуживании серверов и обновлениях программного обеспечения.

Благодаря автоматическому масштабированию технология Serverless помогает выделить необходимое количество вычислительных ресурсов для запуска приложения при повышенной нагрузке. Оплата происходит только за реальную работу приложения, поэтому стоимость напрямую зависит от активности.