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Бессерверные вычисления в Yandex Cloud

Создавайте serverless-архитектуру приложений в облаке по-новому с помощью подходов LowCode и LowOps и платите только за фактическое использование ресурсов.

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Почему стоит использовать serverless-технологии

Быстрое внедрение инновационных решений

Вам не нужно настраивать и поддерживать инфраструктуру. Вы получаете полностью управляемые сервисы, которые автоматически масштабируются в зависимости от роста нагрузки.

Оптимизация расходов на облако

Вы платите по принципу pay as you go — только за те ресурсы, которые используете. Вам не нужно оплачивать какой-либо их фиксированный объём.

Увеличение производительности вашей команды

Легко проверяйте гипотезы, экономьте время и ресурсы с помощью подходов LowCode и LowOps. Кроме того, они позволяют снизить требования к квалификации разработчиков.

Создание гибких и масштабируемых систем

Бессерверные технологии позволяют создавать приложения на базе событийно-ориентированной архитектуры (EDA), обеспечивая лёгкое масштабирование и гибкость систем благодаря независимым компонентам, асинхронному взаимодействию и простой интеграции.

Решайте задачи разной сложности

От создания чат-ботов до построения микросервисных и событийно-ориентированных архитектур.

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Создавайте интеграции систем любой сложности: от простых решений, которые запускают процессы в одной системе по событию в другой, до сложных взаимодействий с многоэтапной логикой обработки данных и оркестрацией обращений к нескольким платформам.

Поможем развернуть ваш проект с помощью serverless‑технологий

Наш эксперт поможет выбрать архитектуру для проекта, рассчитает стоимость реализации и подскажет, как внедрить понравившиеся решения. Консультация бесплатная.

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Всё необходимое в одной экосистеме

Мы предоставляем отказоустойчивое и автоматически масштабируемое окружение для кода и данных внутри экосистемы бессерверных вычислений, в том числе инструменты для разработки, безопасности и мониторинга.

Самый полный набор сервисов Serverless в России

Компании, которые используют наши технологии 

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Ресурсы для комфортной работы

Документация

Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для разработки бессерверных приложений без создания виртуальных машин.

Техническая поддержка

Специалисты поддержки ответят на любые вопросы о работе платформы. Кроме того, вопросы можно задать в сообществе Yandex Serverless Ecosystem, где участники смогут поделиться экспертизой.

Бесплатное обучение

Создаём обзорные курсы по работе с сервисами и программы для углубления знаний по компетенциям или технологическому стеку. Подробнее о бессерверных вычислениях можно узнать в блоке «Разработка приложений в облаке» курса «Инженер облачных сервисов».

Скидки и специальные условия

Используйте доступный free tier экосистемы бессерверных вычислений, чтобы бесплатно разместить в облаке небольшой сайт, приложение или сервис.

Партнёры, которые помогут 

Наши партнёры создадут IT-проект под ваши задачи. Продумают архитектуру, предложат подходящие технологии, рассчитают стоимость и возьмут на себя разработку и поддержку решения.

Вопросы и ответы

Бессерверные вычисления, или Serverless, — это модель работы с облачными вычислениями, при которой разработчикам не нужно управлять серверами, поэтому они могут полностью сосредоточиться на написании кода, построении архитектуры продукта под реализацию задач бизнеса.

Мероприятия и вебинары 

Узнайте больше о Serverless 

Начните создавать масштабируемые и надёжные проекты

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