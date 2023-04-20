Создание интерактивного приложения с использованием Yandex API Gateway и протокола WebSocket

WebSocket — это двунаправленный полнодуплексный протокол интернет‑связи, который обеспечивает асинхронный обмен сообщениями по одному TCP‑соединению. WebSocket позволяет в режиме реального времени осуществлять передачу данных между сервером и клиентом без цикла запрос‑ответ.

Реализация на сервере асинхронного взаимодействия с клиентским приложением в целом, как и реализация поддержки протокола WebSocket в частности, — задачи не из простых. Для пользователей сервиса Yandex API Gateway мы постарались всё максимально упростить. Большинство разработчиков привыкло писать веб‑сервисы, работающие в режиме запрос‑ответ, как это предполагает HTTP‑протокол. Мы предоставили возможность интегрировать такие сервисы с API‑шлюзом. Являясь как бы прокси‑сервером, API‑шлюз берёт на себя всю работу по взаимодействию с клиентским приложением в соответствии с протоколом WebSocket, продолжая общаться с бэкендом синхронно по HTTP‑протоколу. Таким образом, вы сможете не только создавать новые интерактивные и динамичные serverless‑приложения, но и поддержать протокол WebSocket в уже написанных и работающих в продакшне веб‑сервисах или HTTP‑серверах.

Чтобы реализовать поддержку протокола WebSocket в сервисе Yandex API Gateway, мы расширили спецификацию OpenAPI 3.0 тремя операциями. Они соответствуют трём основным событиям, происходящим с веб‑сокетами: открытие соединения, отправка сообщения через веб‑сокет, закрытие соединения. На эти события или операции вы можете настроить вызов любой интеграции, предлагаемой сервисом Yandex API Gateway: вызов функции YC Function, вызов HTTP‑сервиса, отправка сообщения в очередь YMQ или поток данных YDS и т. д. Подробнее в документации →

Протокол WebSocket в действии Протокол WebSocket в действии

Вызов HTTP‑метода GET со специальными заголовками по URI‑адресу сигнализирует серверу, что клиент хочет установить соединение по протоколу WebSocket. При этом для URI‑адреса в спецификации API‑шлюза должна быть настроена операция открытия веб‑сокета. В случае успешного ответа от интеграции API‑шлюз отвечает клиенту кодом «101 Switching Protocol». После этого веб‑сокет считается открытым согласно протоколу. Иначе — возвращается ошибка, полученная от интеграции.

Для каждого нового веб‑сокета генерируется уникальный идентификатор соединения. Он возвращается клиенту в заголовке. Вы можете использовать идентификатор для отслеживания состояния и управления соединением. Для этого мы предоставили вам удобный API (REST, GRPC, YC CLI). API содержит следующие методы: отправки данных на клиентскую сторону, закрытия соединения и получения состояния соединения. Вам достаточно сохранить идентификатор где‑нибудь у себя на сервере, например в базе данных Yandex Managed Service for YDB.

Как только соединение установлено, клиент и сервер могут отправлять сообщения туда и обратно. Повторно устанавливать соединение не нужно. При этом в нашей реализации WebSocket мы поддержали передачу как текстового, так и бинарного формата данных. Но нужно учитывать, что размер передаваемого сообщения ограничен. Подробнее в документации →

Соединения, которые долго висят или через которые не передаются данные, закрываются API‑шлюзом. Однако протокол WebSocket включает в себя «механизм пинг‑понга»: он позволяет клиенту и серверу подтвердить, что их соединение всё ещё работает и закрывать его не нужно.

На первый взгляд подход с использованием WebSocket кажется сложным. Но в действительности всё логично и удобно. Хотите в этом убедиться?

Чтобы вы могли как следует разобраться с работой поддержки WebSocket в сервисе Yandex API Gateway, наш коллега разработал интерактивное приложение . Оно полностью построено на технологиях serverless, а я собрал на его базе практическую лабораторную работу . Вы можете самостоятельно развернуть онлайн-игру — мы подготовили для вас подробную инструкцию.