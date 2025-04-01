Мероприятия Yandex Cloud
Будьте в центре событий — регистрируйтесь на будущие мероприятия и смотрите записи прошедших.
Как Яндекс разработал алгоритм для стоимостного оптимизатора в YDB1 апреля 2025 ⋅ OnlineУзнайте, как в YDB реализован механизм выбора оптимального плана выполнения запросовРегистрация открыта
Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling3 апреля 2025 ⋅ OnlineВместе создадим умного Telegram-бота, который не просто отвечает, а действует.Регистрация открыта
Cloud Security Launch Day9 апреля 2025 ⋅ OnlineПрисоединяйтесь к первому онлайн-запуску продуктов информационной безопасности от Yandex CloudРегистрация открыта
Выберите сервис
- Все сервисы0