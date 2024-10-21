Инженер облачных сервисов

Теоретическую часть курса можно проходить из любой точки мира. Главное, чтобы там был интернет.

А вот у практической части есть одна особенность, связанная с условиями оплаты и использования облачных ресурсов. Она заключается в том, что как физическое лицо вы можете создать платёжный аккаунт в Yandex Cloud, только если являетесь резидентом России или Казахстана.

Физические лица — резиденты других стран — могут проходить практику в облаке, привязанном к бизнес‑аккаунту юридического лица. Например, у вашей компании есть облако в Yandex Cloud и вам разрешили воспользоваться им для обучения.

Подробности можно узнать в документации Yandex Cloud: вопросы работы с нерезидентами России и Казахстана.