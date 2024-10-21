Инженер облачных сервисов
- Бесплатный практический курс
- Выполните 60 практических работ в своём облаке Yandex Cloud
- Сможете выбрать только нужные вам темы
- Получите свидетельство о прохождении курса
- Получите грант 10 000 ₽ после успешного завершения курса
- Получите скидку 50% на прохождение сертификационного экзамена
Чему вы научитесь
Создавать надёжные и безопасные облачные решения
Работать с управляемыми базами данных и контейнерами
Использовать бессерверные технологии
Защищать облачную инфраструктуру от внешних атак
Кому подойдёт
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет получить независимую оценку знаний с помощью сертификационного экзамена и усилить своё резюме.
- Системным администраторам и DevOps‑инженерам, которые хотят научиться управлять облачной инфраструктурой.
- Разработчикам и инженерам данных, которые хотят применять современные облачные технологии в своих проектах.
- Всем, кто интересуется облачными технологиями и хочет освоить сервисы Yandex Cloud.
Этот курс готовит к сертификации
Подтвердите ваши знания и навыки работы с сервисами Yandex Cloud и усильте своё резюме.
Программа обучения
Чтобы пройти курс полностью, понадобится около 70 часов. Но вы также можете использовать его для знакомства с сервисами Yandex Cloud и изучать только интересующие вас темы.
Управление облачной инфраструктурой
Управление облачной инфраструктурой
Домены сертификации «Базовые облачные технологии» и «Облачный биллинг»
- Compute Cloud — сервис для управления виртуальными машинами. Нужен для облачных вычислений, создания высоконагруженных распределённых систем и развёртывания приложений.
- Virtual Private Cloud — сервис, с помощью которого облачные ресурсы связываются между собой и с интернетом. Он позволяет создавать сети и подсети, назначать внутренние и публичные IP‑адреса, обеспечивать базовый уровень защиты ресурсов от внешних атак.
- Network Load Balancer — сервис, который помогает сделать приложения отказоустойчивыми за счёт равномерного распределения сетевой нагрузки по облачным ресурсам.
- Инструменты автоматизации — Terraform и Packer — позволяют автоматизировать работу по развёртыванию облачной инфраструктуры. Чем меньше операций выполняется вручную, тем меньше ошибок.
- Monitoring — сервис, который помогает эффективно управлять облачными ресурсами. Он автоматически собирает метрики (различные показатели работы системы) и отображает их на графиках для анализа.
Хранение и анализ данных
Хранение и анализ данных
Работа с контейнерами
Работа с контейнерами
Разработка приложений в облаке
Разработка приложений в облаке
Защита облачных ресурсов
Защита облачных ресурсов
Авторы курса
Игорь Им
Руководитель группы архитекторов
Александр Душеин
Архитектор облачных решений
Роман Калинюк
Архитектор облачных платформ
Как проходит обучение
Как проходит обучение
Онлайн, когда вам удобно
Это курс для самостоятельного обучения — вы можете узнавать новое в комфортном для вас темпе, когда угодно, из любой точки мира. А доступ к материалам курса останется у вас навсегда.
С понятной теорией на интерактивной платформе
Программу составили эксперты Yandex Cloud с большим опытом работы в IT‑индустрии. Вы будете изучать теорию с примерами из жизни и интерактивными заданиями прямо на платформе.
С практикой в Yandex Cloud
Вам предстоит выполнить 60 практических заданий в своём облаке на платформе Yandex Cloud.
Преимущества для выпускников
Те, кто полностью освоят программу, смогут получить скидку 50% на прохождение сертификационного экзамена и грант 10 000 ₽. А ещё свидетельство об окончании обучения — официальный документ о дополнительном образовании и показатель того, что вы умеете работать с облачной инфраструктурой и сервисами Yandex Cloud.
Подробнее рассказываем в разделе «Отвечаем на вопросы».
Вам потребуются знания и навыки
Курс бесплатный, начать можно уже сейчас. Но чтобы программа не оказалась слишком сложной, вам пригодятся:
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить грант по окончании курса?
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить грант по окончании курса?
При первом создании облака в Yandex Cloud вы получите грант 4000 ₽ на оплату сервисов. Этого хватит для прохождения полного курса. А после успешного завершения курса вы сможете получить дополнительный грант 10 000 ₽ для реализации своих проектов в облаке.
Дополнительный грант в Yandex Cloud можно получить при выполнении следующих условий:
- Вы выполняете практические работы в облаке, привязанном к личному платёжному (рублёвому) аккаунту в Yandex Cloud.
- На момент запроса гранта ваш аккаунт в Yandex Cloud не заблокирован и на нём нет задолженности.
- Вы получили и активировали не более одного промокода на прохождение курса.
- Вы полностью прошли курс и выполнили все практические работы.
- Вы успешно сдали итоговые тесты в конце каждого курса: правильно ответили не менее чем на 70% вопросов, использовав не более двух попыток.
- Ваши расходы на выполнение практических работ превысили 1000 ₽.
- Грант выдаётся на аккаунт, зарегистрированный на тот же Яндекс ID, с которого вы проходили курс. Подробности можно узнать по ссылке.
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить свидетельство об окончании обучения?
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить свидетельство об окончании обучения?
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить скидку на прохождение сертификационного экзамена по окончании курса?
Какие условия нужно выполнить, чтобы получить скидку на прохождение сертификационного экзамена по окончании курса?
Можно ли пройти курс, если я живу не в России?
Можно ли пройти курс, если я живу не в России?
Кто будет меня учить?
Кто будет меня учить?
Сколько стоит курс?
Сколько стоит курс?
Когда можно начать?
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Освойте современные облачные технологии Yandex Cloud
Образовательные услуги оказываются АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» на основании Лицензии № Л035-01298-77/00185314 от 24 марта 2015 года. Документ о прохождении обучения по программе дополнительного профессионального образования также выдаётся АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса».
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