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Yandex Cloud Certified Engineer Associate

Экзамен для тех, кто работает с облачными системами. Подтвердит ваши знания и навыки по работе с сервисами Yandex Cloud.

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7 000 рублей

Стоимость прохождения экзамена

Базовый

Для специалистов с опытом работы от шести месяцев

65 вопросов

В формате онлайн‑тестирования

90 минут

На прохождение экзамена

Что проверяется на экзамене

  • Базовые облачные технологии
  • Хранение и обработка данных
  • DevOps и автоматизация
  • Бессерверные вычисления
  • Обеспечение безопасности
  • Облачный биллинг
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Задания разработаны ведущими специалистами Yandex Cloud

Этапы подготовки к экзамену

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Как проходит экзамен

Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.

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  • как подготовиться к экзамену

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