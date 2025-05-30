Yandex Cloud Certified Engineer Associate
Yandex Cloud Certified Engineer Associate
Экзамен для тех, кто работает с облачными системами. Подтвердит ваши знания и навыки по работе с сервисами Yandex Cloud.
7 000 рублей
Стоимость прохождения экзамена
Базовый
Для специалистов с опытом работы от шести месяцев
65 вопросов
В формате онлайн‑тестирования
90 минут
На прохождение экзамена
Что проверяется на экзамене
- Базовые облачные технологии
- Хранение и обработка данных
- DevOps и автоматизация
- Бессерверные вычисления
- Обеспечение безопасности
- Облачный биллинг
Задания разработаны ведущими специалистами Yandex Cloud
Этапы подготовки к экзамену
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- что даёт статус сертифицированного специалиста
- как проходит экзамен
- как подготовиться к экзамену
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