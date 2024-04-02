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Сертификация Yandex Cloud для IT‑специалистов

Независимая оценка, подтверждающая ваши знания и навыки работы с сервисами Yandex Cloud.

Пройти экзаменОписание экзамена

Что даёт сертификация

Способствует трудоустройству и продвижению карьеры, повышению зарплаты и переходу на новую должность. Читайте больше о преимуществах сертификации в нашем блоге.

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Что подтверждает

Ваши знания сервисов Yandex Cloud и умение использовать их для решения практических задач.

Для кого

Для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров, работающих с сервисами Yandex Cloud.

Чтобы получить сертификат, необходимо успешно сдать экзамен

65 заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов. Для успешного прохождения необходимо правильно ответить не менее, чем на 70% вопросов.

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Что проверяется на экзамене

Экзамен проверяет знание сервисов Yandex Cloud и умение использовать их для решения практических задач. Все вопросы разделены на 6 доменов. Подробнее о доменах читайте в описании экзамена.

Базовые облачные технологии

Хранение и анализ данных

DevOps и автоматизация

Бессерверные технологии

Безопасность

Облачный биллинг

Как подготовиться к экзамену

Сертификация основана на программе курса «Инженер облачных сервисов»*. Мы рекомендуем пройти этот курс, чтобы хорошо подготовиться и уверенно чувствовать себя на экзамене. Курс доступен для самостоятельного прохождения в любое время.

Полный список рекомендуемых материалов для подготовки к экзамену можно найти по ссылке.

Материалы для подготовки

Правила экзамена

Онлайн-тестирование проводится с прокторингом. Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения правил. Это помогает дать честную и справедливую оценку вашим навыкам.

Узнайте о технических требованиях для подключения к сервису прокторинга и правилах, которые нельзя нарушать.

Подробнее о правилах

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Вопросы и ответы

Можно ли сдать экзамен очно в учебном центре?

Такая возможность может появиться в будущем, но сейчас экзамены проводятся только онлайн.

Yandex Cloud Certified Engineer Associate

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* Курс разработан Yandex Cloud совместно с Яндекс Практикумом
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