Сертификация Yandex Cloud для IT‑специалистов
Независимая оценка, подтверждающая ваши знания и навыки работы с сервисами Yandex Cloud.
Чтобы получить сертификат, необходимо успешно сдать экзамен
Чтобы получить сертификат, необходимо успешно сдать экзамен
65 заданий с выбором одного или нескольких правильных ответов. Для успешного прохождения необходимо правильно ответить не менее, чем на 70% вопросов.
Что проверяется на экзамене
Экзамен проверяет знание сервисов Yandex Cloud и умение использовать их для решения практических задач. Все вопросы разделены на 6 доменов. Подробнее о доменах читайте в описании экзамена.
Как подготовиться к экзамену
Как подготовиться к экзамену
Сертификация основана на программе курса «Инженер облачных сервисов»*. Мы рекомендуем пройти этот курс, чтобы хорошо подготовиться и уверенно чувствовать себя на экзамене. Курс доступен для самостоятельного прохождения в любое время.
Полный список рекомендуемых материалов для подготовки к экзамену можно найти по ссылке.
Правила экзамена
Правила экзамена
Онлайн-тестирование проводится с прокторингом. Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения правил. Это помогает дать честную и справедливую оценку вашим навыкам.
Узнайте о технических требованиях для подключения к сервису прокторинга и правилах, которые нельзя нарушать.
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Вопросы и ответы
Можно ли сдать экзамен очно в учебном центре?
Можно ли сдать экзамен очно в учебном центре?
Такая возможность может появиться в будущем, но сейчас экзамены проводятся только онлайн.
Как зарегистрироваться на экзамен?
Как зарегистрироваться на экзамен?
Есть ли обязательные условия для участия в экзамене?
Есть ли обязательные условия для участия в экзамене?
Подойдет ли экзамен для новичков?
Подойдет ли экзамен для новичков?
Как я узнаю результаты экзамена?
Как я узнаю результаты экзамена?
Можно ли пересдать экзамен?
Можно ли пересдать экзамен?
Можно ли перенести экзамен на более поздний срок?
Можно ли перенести экзамен на более поздний срок?
Можно ли отменить свое участие в экзамене?
Можно ли отменить свое участие в экзамене?
Можно ли будет получить налоговый вычет?
Можно ли будет получить налоговый вычет?
Что такое бета-тестирование?
Что такое бета-тестирование?
В чём преимущества участия в бета-тестировании?
В чём преимущества участия в бета-тестировании?
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