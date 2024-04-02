Сертификация основана на программе курса «Инженер облачных сервисов»*. Мы рекомендуем пройти этот курс, чтобы хорошо подготовиться и уверенно чувствовать себя на экзамене. Курс доступен для самостоятельного прохождения в любое время.

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