Сертификация Yandex Cloud для IT‑инженеров: для чего нужна и как подготовиться к экзамену

Сертификация и ценность специалиста на рынке труда Сертификация и ценность специалиста на рынке труда

Сертификация от провайдера облачных услуг — это экзамен, который проверяет знания в сфере облачных технологий и подтверждает навыки работы с конкретной платформой.

Получая сертификаты в области IT, специалисты повышают свою ценность на рынке труда и быстрее строят карьеру. Так, согласно глобальному отчёту Pearson VUE «2023 Value of IT Certification Candidate Report», 37% технических специалистов во всём мире стали зарабатывать больше после получения сертификата, а 27% участников исследования получили повышение по работе после прохождения сертификации.