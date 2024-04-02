Сертификация Yandex Cloud для IT‑инженеров: для чего нужна и как подготовиться к экзамену

Сертификация Yandex Cloud для IT‑специалистовСертификация Yandex Cloud для IT‑специалистов
Подтверждение навыков работы с сервисами Yandex Cloud для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров.
Yandex Cloud запустил сертификацию по работе с облачными сервисами для IT‑специалистов. Зачем получать такой сертификат и как проходит экзамен — рассказывает руководитель команды обучения клиентов и партнёров Геннадий Поросенков.
По данным Минцифры, в России более 760 тысяч IT‑специалистов. Около 34 тысяч из них, по экспертной оценке Yandex Cloud, используют в работе облачные сервисы. При этом в стране до сих пор не было сертификации в сфере облачных технологий, созданной в соответствии с российскими и международными стандартами в области тестирования персонала и компетенций: подтверждённая трудность и надёжность заданий, валидность экзамена. Мы разработали такую программу и расскажем о ней подробнее.
Подтверждение навыков работы с сервисами Yandex Cloud для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров.
Сертификация от провайдера облачных услуг — это экзамен, который проверяет знания в сфере облачных технологий и подтверждает навыки работы с конкретной платформой.
Получая сертификаты в области IT, специалисты повышают свою ценность на рынке труда и быстрее строят карьеру. Так, согласно глобальному отчёту Pearson VUE «2023 Value of IT Certification Candidate Report», 37% технических специалистов во всём мире стали зарабатывать больше после получения сертификата, а 27% участников исследования получили повышение по работе после прохождения сертификации.
Статистика использования сертификации в области IT для подтверждения компетенций в России
Программы сертификации у зарубежных провайдеров облачных услуг действуют уже более 10 лет. За это время компании разработали варианты экзаменов разного уровня сложности — от базового теста по работе с облаком до специализированных сертификатов для определённых ролей. Например, для системного администратора, DevOps‑инженера, специалиста по информационной безопасности и архитектора облачных решений.
Для российского рынка мы разработали свою базовую сертификацию для технических специалистов: составили карту компетенций, подготовили банк тестовых вопросов, нашли партнёра по проведению экзамена и провели 8 пилотных запусков. Подробнее о том, как создавалась сертификация, расскажем в отдельной статье. При разработке программы мы ориентировались на российские и зарубежные стандарты качества тестирования, поэтому сертификация полностью соответствует критериям оценки:
Ключевые критерии, по которым оценивается качество тестирования
Экзамен включает вопросы из шести доменов:
базовые облачные технологии;
хранение и обработка данных;
DevOps и автоматизация;
бессерверные вычисления;
обеспечение безопасности;
облачный биллинг.
Чтобы получить сертификат, нужно набрать не менее 35 баллов из 50. Если вышло меньше, то возможность повторной попытки откроется через месяц.
Для подготовки к экзамену мы рекомендуем пройти курс «Инженер облачных сервисов», а также изучить полезные материалы.
Экзамены будут проходить раз в неделю по четвергам, начиная с 11 апреля.
Пользователь регистрируется и создаёт личный кабинет на платформе тестирования StartExam.
Выбирает дату проведения экзамена и оплачивает попытку сдачи.
В выбранный день заходит на платформу тестирования и подключается к экзамену.
Проходит тест из 65 вопросов. Время ограничено и составляет 90 минут.
Перед тестированием участнику нужно настроить две камеры: фронтальную и на телефоне, которая будет наведена на клавиатуру. Во время экзамена обе камеры остаются включёнными и записывают происходящее. Запустить на компьютере другие программы не получится: так настроено приложение, в котором проводится тестирование. Это помогает дать честную и справедливую оценку знаниям и навыкам специалиста.
Результат приходит в течение 10 рабочих дней после сдачи экзамена. Правильные ответы считаются автоматически, но нужно время, чтобы проверить видеозаписи.
Стоимость сертификации для первых 250 участников — 3500 рублей, далее — 7000 рублей. Скидка для участия в бета‑тестировании действует до 1 июня 2024 года.
Запись на сертификацию Yandex Cloud уже открыта. Пройти её можно из любой точки мира, однако оплатить экзамен получится только российской картой. Для участия понадобятся компьютер и смартфон. О правилах и условиях испытания читайте по ссылке.