Yandex Cloud Certified Security Specialist
Yandex Cloud Certified Security Specialist
Экзамен для тех, кто выполняет задачи по защите облачных систем. Подтвердит ваши знания и навыки по работе с сервисами безопасности Yandex Cloud.
10 000 рублей
Стоимость прохождения экзамена
Продвинутый
Для специалистов с опытом работы от года
75 вопросов
В формате онлайн‑тестирования
90 минут
На прохождение экзамена
Что проверяется на экзамене
- Основы безопасности в облаке
- Аутентификация и управление доступом
- Сетевая безопасность
- Безопасная конфигурация виртуальной среды
- Шифрование данных и управление ключами
- Сбор, мониторинг и анализ аудитных логов
- Управление уязвимостями
- Защита приложений
Задания разработаны ведущими специалистами Yandex Cloud
Этапы подготовки к экзамену
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Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud, курсы и статьи — собрали всё в одном месте.
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Как проходит экзамен
Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.
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- о подходах к обеспечению безопасности облачных систем
- как устроен экзамен и как к нему подготовиться
- какие преимущества даёт статус сертифицированного специалиста
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