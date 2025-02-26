Опубликуйте свой продукт в Yandex Cloud Marketplace
Yandex Cloud Marketplace — это магазин готовых инструментов для разработки, анализа данных, обеспечения безопасности, создания бизнес‑приложений и других задач. Продукты в Marketplace доступны всем пользователям сервисов Yandex Cloud. Размещайте свои продукты и зарабатывайте на них!
Почему партнёры размещают продукты в Yandex Cloud Marketplace
Доступ к аудитории Yandex Cloud
Более 29 000 клиентов используют платформу для создания информационных систем и решения бизнес‑задач.
Новая модель дистрибуции
Вы формируете образ продукта для облачной инфраструктуры и таким образом получаете новый способ представить его пользователям.
Удобный биллинг
Не нужно отдельно настраивать биллинг и приём платежей: клиенты Yandex Cloud платят за ваш продукт так же, как за сервисы платформы.
Техническая поддержка
Помощь специалистов Yandex Cloud в подготовке и размещении решений в Marketplace.
Разные типы тарификации
Возможность по‑новому монетизировать продукт: PAYG, BYOL, по подписке и с помощью других моделей оплаты.
Совместные активности
Yandex Cloud предлагает маркетинговую поддержку ваших решений — условия обсуждаются с каждым партнёром индивидуально.
Типы продуктов
Compute Image
Образ загрузочного диска на базе ОС Linux c предустановленным программным обеспечением для виртуальных машин.
Продукт для Managed K8S
Комплексное приложение в формате helm-чарта, которое устанавливается в существующий кластер Managed K8S для реализации более сложных сценариев.
Cloud AppsNew
Набор интегрированных друг с другом ресурсов Yandex Cloud, которые помогают в один клик развернуть многокомпонентное приложение на базе стека serverless.
SaaSNew
Облачные решения, позволяющие партнерам размещать внешние сервисы, а пользователям приобретать подписки на эти сервисы через Yandex Cloud.
Модель взаимодействия с Yandex Cloud Marketplace
Модель взаимодействия с Yandex Cloud Marketplace
Тарификация продуктов
Вы можете опубликовать свой продукт по модели свободного использования, BYOL, почасовой оплате или по ежемесячной подписке. За размещение в Marketplace Yandex Cloud получает комиссию от стоимости потребления продукта.
Free
Лицензия на продукт предоставляется бесплатно.
BYOL
В инфраструктуре Yandex Cloud действуют лицензии на программное обеспечение, купленные у сторонних поставщиков.
BYOL — Bring Your Own License
PAYG
Посекундная модель оплаты по факту использования ВМ или в зависимости от метрик приложения, заданных издателем продукта.
PAYG — Pay As You Go
Подписка
Система оплаты на основе регулярных платежей за использование продукта по установленным метрикам: сроку подписки, количеству пользователей и другим.
Как разместить продукт в Yandex Cloud Marketplace
Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и попробуйте создать первую версию продукта в кабинете партнёра.