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Опубликуйте свой продукт в Yandex Cloud Marketplace

Yandex Cloud Marketplace — это магазин готовых инструментов для разработки, анализа данных, обеспечения безопасности, создания бизнес‑приложений и других задач. Продукты в Marketplace доступны всем пользователям сервисов Yandex Cloud. Размещайте свои продукты и зарабатывайте на них!

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Почему партнёры размещают продукты в Yandex Cloud Marketplace

Доступ к аудитории Yandex Cloud

Более 29 000 клиентов используют платформу для создания информационных систем и решения бизнес‑задач.

Новая модель дистрибуции

Вы формируете образ продукта для облачной инфраструктуры и таким образом получаете новый способ представить его пользователям.

Удобный биллинг

Не нужно отдельно настраивать биллинг и приём платежей: клиенты Yandex Cloud платят за ваш продукт так же, как за сервисы платформы.

Техническая поддержка

Помощь специалистов Yandex Cloud в подготовке и размещении решений в Marketplace.

Разные типы тарификации

Возможность по‑новому монетизировать продукт: PAYG, BYOL, по подписке и с помощью других моделей оплаты.

Совместные активности

Yandex Cloud предлагает маркетинговую поддержку ваших решений — условия обсуждаются с каждым партнёром индивидуально.

Типы продуктов

Compute Image

Образ загрузочного диска на базе ОС Linux c предустановленным программным обеспечением для виртуальных машин.

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Продукт для Managed K8S

Комплексное приложение в формате helm-чарта, которое устанавливается в существующий кластер Managed K8S для реализации более сложных сценариев.

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Cloud AppsNew

Набор интегрированных друг с другом ресурсов Yandex Cloud, которые помогают в один клик развернуть многокомпонентное приложение на базе стека serverless.

SaaSNew

Облачные решения, позволяющие партнерам размещать внешние сервисы, а пользователям приобретать подписки на эти сервисы через Yandex Cloud.

Модель взаимодействия с Yandex Cloud Marketplace

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Тарификация продуктов

Вы можете опубликовать свой продукт по модели свободного использования, BYOL, почасовой оплате или по ежемесячной подписке. За размещение в Marketplace Yandex Cloud получает комиссию от стоимости потребления продукта.

Free

Лицензия на продукт предоставляется бесплатно.

BYOL

В инфраструктуре Yandex Cloud действуют лицензии на программное обеспечение, купленные у сторонних поставщиков.

BYOL — Bring Your Own License

PAYG

Посекундная модель оплаты по факту использования ВМ или в зависимости от метрик приложения, заданных издателем продукта.

PAYG — Pay As You Go

Подписка

Система оплаты на основе регулярных платежей за использование продукта по установленным метрикам: сроку подписки, количеству пользователей и другим.

Уже с нами

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Neoflex

Базальт СПО

Check Point

Astralinux

REDSOFT

Как разместить продукт в Yandex Cloud Marketplace

Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями и попробуйте создать первую версию продукта в кабинете партнёра.

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Что нового в Marketplace 

Присоединяйтесь к Yandex Cloud Marketplace

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