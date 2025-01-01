PREVIEWYandex Managed Service for Apache Spark™
Сервис Managed Service for Apache Spark™ помогает разворачивать кластеры Apache Spark™ в инфраструктуре Yandex Cloud и позволяет запускать задания Spark.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
- Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
- Стандарт ISO 27001.
- Стандарт ISO 27017.
- Стандарт ISO 27018.
- ГОСТ 57580.1-2017.
Apache® и Apache Spark™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Apache Software Foundation в США и/или других странах.
Начало работы
Начните работать с Yandex Managed Service for Apache Spark™
Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Практические руководства
Решайте типовые задачи по работе с Managed Service for Apache Spark™
Справочник API (англ.)
Описание методов HTTP API
Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Управление доступом
Настройте права доступа для работы с сервисом
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса
История изменений
Перечень обновлений сервиса