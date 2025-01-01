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PREVIEWYandex Managed Service for Apache Spark™

Сервис Managed Service for Apache Spark™ помогает разворачивать кластеры Apache Spark™ в инфраструктуре Yandex Cloud и позволяет запускать задания Spark.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.
Apache® и Apache Spark являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Apache Software Foundation в США и/или других странах.