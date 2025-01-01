Поиск
Связаться с нами
Подключиться
Сервисы
Решения
Почему Yandex Cloud
Ресурсы
Тарифы
Документация
Блог
Все сервисы
Статус работы сервисов
Популярные
Инфраструктура и сеть
Платформа данных
Контейнеры
Инструменты разработчика
Бессерверные вычисления
Безопасность
Мониторинг и управление ресурсами
Машинное обучение
Бизнес-инструменты
Все решения
По отраслям
По типу задач
Экономика платформы
Безопасность
Техническая поддержка
Каталог партнёров
Обучение и сертификация
Облако для стартапов
Облако для крупного бизнеса
Центр технологий для общества
Облако для интеграторов
Поддержка IT-бизнеса
Облако для фрилансеров
Обучение и сертификация
Блог
Документация
Контент-программа
Мероприятия и вебинары
Контакты, чаты и сообщества
Идеи
Истории успеха
Тарифы Yandex Cloud
Промоакции и free tier
Правила тарификации
Документация
Блог
Архитектурные решения
Архитектурные решения
Архитектурные решения и рекомендации для реализации пользовательских сценариев в Yandex Cloud.
Рекомендации по отказоустойчивости в Yandex Cloud