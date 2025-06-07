Руководство по тестированию отказоустойчивости в Yandex Cloud
Данное руководство описывает практическую часть рекомендаций по тестированию отказоустойчивости, которые содержатся в статье Рекомендации по отказоустойчивости в Yandex Cloud. Предполагается, что принципы построения тестируемой инфраструктуры не противоречат принципам, изложенным в статье.
Цели тестирования
В руководстве описывается методология проведения учений по отказу зоны в облаке, которая позволит:
- исследовать поведение системы во время отказа;
- оценить способность системы переживать отключение одной зоны доступности;
- выявить неявные зависимости и уязвимости;
- собрать информацию о симптомах отказа;
- поверить способность системы к быстрому восстановлению.
Исследование отказа ограничено случаем полного отказа зоны доступности. Частичные отказы выходят за рамки этой статьи из-за их многообразия.
Подготовка к тестированию
Среда тестирования
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Соответствие продуктовой среде:
Важно
Не рекомендуется проводить тестирование сразу в продуктовом окружении, сначала следует провести учения на тестовой среде.
- Тестовая среда должна максимально соответствовать продуктовой.
- Нагрузка на тестовую среду должна имитировать нагрузку на продуктовую. Для имитации нагрузки используйте инструменты нагрузочного тестирования, например, Yandex Load Testing.
- Рекомендуется использовать Infrastructure as Code для автоматизации создания тестовых сред.
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Для оптимизации затрат в тестовой среде рекомендуется:
- использовать NRD-диски вместо SSD-IO;
- использовать прерываемые виртуальные машины;
- динамически создавать среды только на время тестирования;
- автоматически освобождать ресурсы после завершения тестов;
- использовать компоненты без SLA для снижения затрат.
Требования к проведению тестирования
- Наличие системы мониторинга, которая позволит оценить результаты тестирования.
- Сохранение результатов тестирования для ретроспективного анализа.
- Тестирования должны проводиться на регулярной основе.
- CLI Yandex Cloud (yc) версии 0.154.0 или более новой.
Инструменты тестирования
В данном документе рассматривается тестирование с помощью инструментов отключения балансировки в зоне доступности для Network Load Balancer и для Application Load Balancer.
В качестве дополнительного инструмента обеспечения изоляции отключаемой зоны рекомендуется использовать Группы безопасности VPC.
Важно: при использовании Группы безопасности VPC следует учитывать следующие особенности:
- В группах безопасности поддерживаются только разрешающие правила, поэтому для блокировки трафика необходимо предусмотреть отдельный набор правил, разрешающих трафик между зонами, которые будут удаляться в момент организации блокировки.
- Удаление разрешающих правил из группы безопасности блокирует установку новых сетевых соединений, но не разрывает уже установленные соединения.
Методология проведения тестирования
Подготовка
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Подготовьте, если требуется, окружение к проведению тестирования.
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Выберите зону доступности, из которой будет уводиться трафик. Например
ru-central1-b.
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Определите продолжительность теста. Отключение зоны балансировщика может быть как постоянным, так и на заданный период времени (от 1 минуты до 72 часов). Например, 30 минут.
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Получите список балансировщиков, которые будут принимать участие в тестировании:
yc load-balancer nlb list
Запуск тестирования
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Отключите доставку трафика в выбранную зону доступности для каждого выбранного балансировщика. Для отключения балансировки трафика в выбранную зону используется команда disable-zones:
yc load-balancer nlb enpmq******** disable-zones --zone-ids=ru-central1-b --duration 30m
Пример ответа (обратите внимание на блок
disable_zone_statuses):
id: enpmq******** ... disable_zone_statuses: - zone_id: ru-central1-b disabled_until: "2025-06-07T04:10:02.679608678Z"
Команда поддерживает одновременное отключение сразу нескольких зон.
При повторном выполнении команды период времени на блокировку будет снова выставлен в 30 минут от текущего момента.
Если не указывать параметр
--duration, балансировка трафика в зону доступности будет заблокирована без ограничения по времени.
Важно
Команда
disable-zonesотключает только балансировку трафика в выбранную зону и только для указанного балансировщика. Эта команда не влияет на сетевой трафик внутри зоны и между зонами доступности. При необходимости такой блокировки используйте Группы безопасности VPC.
Контроль прохождения
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Получите информацию о состоянии блокировки:
yc load-balancer nlb get enpmq********
Пример ответа:
allow_zonal_shift: true zonal_shift_resource_type: PRIVATE disable_zone_statuses: - zone_id: ru-central1-b disabled_until: "2025-06-07T04:10:02.679608678Z"
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Проконтролируйте, что трафик перестал поступать в выбранную зону. Это можно сделать в сервисе мониторинга, выведя на график суммарный трафик на интерфейсах виртуальных машин с группировкой по зонам доступности.
На текущий момент нет возможности получить одним простым запросом к сервису мониторинга график распределения трафика по зонам. Чтобы решить эту задачу:
- Создайте график в сервисе мониторинга.
- Составьте списки id виртуальных машин для зоны
ru-central1-a, например, с помощью команды
yc compute instance list --jq '[.[] | select(.zone_id=="ru-central1-a") | .id ] | join("|")'`
|. Пример:
fhm**********uv5|fhm**********aab|fhm**********ui1|....
- В графике мониторинга добавьте запрос
alias(series_sum("network_received_packets"{folderId = "b1g**********", service = "compute", resource_type = "vm", resource_id = "<Полученный на предыдущем шаге список id виртуальных машин, разделенных |>"}), "ru-central1-a")`
- Повторите шаги 2 и 3 для зон
ru-central1-bи
ru-central1-d.
- Выполните запросы.
Завершение тестирования
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Выполните команду
enable-zonesдля обратного включения балансировки трафика в выбранную зону:
yc load-balancer nlb enpmq******** enable-zones --zone-ids=ru-central1-b
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Проконтролируйте, что данные начали поступать в выбранную зону.
Важно помнить, что существует ограничение по времени для операции повторного выключения балансировки после включения обратно. Повторное отключение после обратного включение может быть выполнено не ранее, чем через 2 минуты.
Application Load Balancer
Синтаксис и семантика команд отключения и обратного включения балансировки для Application Load Balancer соответствуют командам для Network Load Balancer.
Заключение
Рекомендуется проводить тестирование отказоустойчивости на регулярной основе, документировать результаты и постоянно улучшать процессы на основе полученного опыта.