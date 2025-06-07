Связаться с намиПодключиться

Руководство по тестированию отказоустойчивости в Yandex Cloud

Статья создана
Обновлена 11 июля 2025 г.

Данное руководство описывает практическую часть рекомендаций по тестированию отказоустойчивости, которые содержатся в статье Рекомендации по отказоустойчивости в Yandex Cloud. Предполагается, что принципы построения тестируемой инфраструктуры не противоречат принципам, изложенным в статье.

Цели тестирования

В руководстве описывается методология проведения учений по отказу зоны в облаке, которая позволит:

  • исследовать поведение системы во время отказа;
  • оценить способность системы переживать отключение одной зоны доступности;
  • выявить неявные зависимости и уязвимости;
  • собрать информацию о симптомах отказа;
  • поверить способность системы к быстрому восстановлению.

Исследование отказа ограничено случаем полного отказа зоны доступности. Частичные отказы выходят за рамки этой статьи из-за их многообразия.

Подготовка к тестированию

Среда тестирования

  1. Соответствие продуктовой среде:

    Важно

    Не рекомендуется проводить тестирование сразу в продуктовом окружении, сначала следует провести учения на тестовой среде.

    • Тестовая среда должна максимально соответствовать продуктовой.
    • Нагрузка на тестовую среду должна имитировать нагрузку на продуктовую. Для имитации нагрузки используйте инструменты нагрузочного тестирования, например, Yandex Load Testing.
    • Рекомендуется использовать Infrastructure as Code для автоматизации создания тестовых сред.

  2. Для оптимизации затрат в тестовой среде рекомендуется:

    • использовать NRD-диски вместо SSD-IO;
    • использовать прерываемые виртуальные машины;
    • динамически создавать среды только на время тестирования;
    • автоматически освобождать ресурсы после завершения тестов;
    • использовать компоненты без SLA для снижения затрат.

Требования к проведению тестирования

  1. Наличие системы мониторинга, которая позволит оценить результаты тестирования.
  2. Сохранение результатов тестирования для ретроспективного анализа.
  3. Тестирования должны проводиться на регулярной основе.
  4. CLI Yandex Cloud (yc) версии 0.154.0 или более новой.

Инструменты тестирования

В данном документе рассматривается тестирование с помощью инструментов отключения балансировки в зоне доступности для Network Load Balancer и для Application Load Balancer.

В качестве дополнительного инструмента обеспечения изоляции отключаемой зоны рекомендуется использовать Группы безопасности VPC.
Важно: при использовании Группы безопасности VPC следует учитывать следующие особенности:

  • В группах безопасности поддерживаются только разрешающие правила, поэтому для блокировки трафика необходимо предусмотреть отдельный набор правил, разрешающих трафик между зонами, которые будут удаляться в момент организации блокировки.
  • Удаление разрешающих правил из группы безопасности блокирует установку новых сетевых соединений, но не разрывает уже установленные соединения.

Методология проведения тестирования

Подготовка

  1. Подготовьте, если требуется, окружение к проведению тестирования.

  2. Выберите зону доступности, из которой будет уводиться трафик. Например ru-central1-b.

  3. Определите продолжительность теста. Отключение зоны балансировщика может быть как постоянным, так и на заданный период времени (от 1 минуты до 72 часов). Например, 30 минут.

  4. Получите список балансировщиков, которые будут принимать участие в тестировании:

    yc load-balancer nlb list

Запуск тестирования

  1. Отключите доставку трафика в выбранную зону доступности для каждого выбранного балансировщика. Для отключения балансировки трафика в выбранную зону используется команда disable-zones:

    yc load-balancer nlb enpmq******** disable-zones --zone-ids=ru-central1-b --duration 30m

    Пример ответа (обратите внимание на блок disable_zone_statuses):

    id: enpmq********
...
disable_zone_statuses:
    - zone_id: ru-central1-b
    disabled_until: "2025-06-07T04:10:02.679608678Z"

    Команда поддерживает одновременное отключение сразу нескольких зон.

    При повторном выполнении команды период времени на блокировку будет снова выставлен в 30 минут от текущего момента.

    Если не указывать параметр --duration, балансировка трафика в зону доступности будет заблокирована без ограничения по времени.

    Важно

    Команда disable-zones отключает только балансировку трафика в выбранную зону и только для указанного балансировщика. Эта команда не влияет на сетевой трафик внутри зоны и между зонами доступности. При необходимости такой блокировки используйте Группы безопасности VPC.

Контроль прохождения

  1. Получите информацию о состоянии блокировки:

    yc load-balancer nlb get enpmq********

    Пример ответа:

    allow_zonal_shift: true
zonal_shift_resource_type: PRIVATE
disable_zone_statuses:   
  - zone_id: ru-central1-b     
  disabled_until: "2025-06-07T04:10:02.679608678Z"

  2. Проконтролируйте, что трафик перестал поступать в выбранную зону. Это можно сделать в сервисе мониторинга, выведя на график суммарный трафик на интерфейсах виртуальных машин с группировкой по зонам доступности.

    На текущий момент нет возможности получить одним простым запросом к сервису мониторинга график распределения трафика по зонам. Чтобы решить эту задачу:

    1. Создайте график в сервисе мониторинга.
    2. Составьте списки id виртуальных машин для зоны ru-central1-a, например, с помощью команды 
      yc compute instance list --jq '[.[] | select(.zone_id=="ru-central1-a") | .id ] | join("|")'`
      Результатом выполнения команды будет однострочный список id виртуальных машин, разделенных |. Пример: fhm**********uv5|fhm**********aab|fhm**********ui1|....
    3. В графике мониторинга добавьте запрос 
      alias(series_sum("network_received_packets"{folderId = "b1g**********", service = "compute", resource_type = "vm", resource_id = "<Полученный на предыдущем шаге список id виртуальных машин, разделенных |>"}), "ru-central1-a")`
    4. Повторите шаги 2 и 3 для зон ru-central1-b и ru-central1-d.
    5. Выполните запросы.

Завершение тестирования

  1. Выполните команду enable-zones для обратного включения балансировки трафика в выбранную зону:

    yc load-balancer nlb enpmq******** enable-zones --zone-ids=ru-central1-b

  2. Проконтролируйте, что данные начали поступать в выбранную зону.

    Важно помнить, что существует ограничение по времени для операции повторного выключения балансировки после включения обратно. Повторное отключение после обратного включение может быть выполнено не ранее, чем через 2 минуты.

Application Load Balancer

Синтаксис и семантика команд отключения и обратного включения балансировки для Application Load Balancer соответствуют командам для Network Load Balancer.

Заключение

Рекомендуется проводить тестирование отказоустойчивости на регулярной основе, документировать результаты и постоянно улучшать процессы на основе полученного опыта.

Предыдущая
Развертывание веб-приложения в отказоустойчивой конфигурации в Yandex Cloud