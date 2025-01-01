PREVIEWYandex Managed Service for Sharded PostgreSQL
Сервис Managed Service for Sharded PostgreSQL помогает разворачивать кластеры шардированного PostgreSQL (SPQR) в инфраструктуре Yandex Cloud.
SPQR (Stateless Postgres Query Router) — это система горизонтального масштабирования PostgreSQL через шардирование.
Сервис находится на стадии Preview.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
- Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
- Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
- Стандарт ISO 27001.
- Стандарт ISO 27017.
- Стандарт ISO 27018.
- ГОСТ 57580.1-2017.
Начало работы
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Пошаговые инструкции
Инструкции по выполнению рутинных операций
Концепции
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Квоты и лимиты
Технические и организационные ограничения сервиса
Правила тарификации
Цены и правила расчета стоимости услуг сервиса