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PREVIEWYandex Managed Service for Sharded PostgreSQL

Сервис Managed Service for Sharded PostgreSQL помогает разворачивать кластеры шардированного PostgreSQL (SPQR) в инфраструктуре Yandex Cloud.
SPQR (Stateless Postgres Query Router) — это система горизонтального масштабирования PostgreSQL через шардирование.
Сервис находится на стадии Preview.
Инфраструктура Yandex Cloud защищена в соответствии со следующими стандартами:
  • Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ.
  • Стандарт безопасности индустрии платежных карт (PCI DSS).
  • Стандарт ISO 27001.
  • Стандарт ISO 27017.
  • Стандарт ISO 27018.
  • ГОСТ 57580.1-2017.