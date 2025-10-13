Об экзамене

Сертификационный экзамен Yandex Cloud Certified Engineer Associate предназначен для оценки относящихся к работе с облачной платформой Yandex Cloud компетенций участников вне зависимости от их роли или должности.

Сертификат Yandex Cloud Certified Engineer Associate подтверждает знания, умения и навыки по следующим темам:

Содержание экзамена

Экзамен представляет собой тест, включающий 65 вопросов:

50 оцениваемых, ответы на которые влияют на итоговый балл участника;

15 неоцениваемых, ответы на которые на итоговый результат не влияют.

На прохождение теста отводится 90 минут. Участник экзамена может завершить прохождение теста досрочно. В ходе тестирования можно оставлять вопросы без ответа и переходить к следующим, а затем возвращаться обратно.

Каждый вопрос требует выбора одного или нескольких вариантов ответа из предложенных. Вопросы могут быть двух типов:

одиночный выбор (с одним правильным и тремя неправильными вариантами ответа);

множественный выбор (с двумя или более правильными ответами среди 5–7 предложенных вариантов).

Количество правильных вариантов ответа указывается в формулировке вопроса.

Домены

Вопросы в тесте разделены на тематические блоки (домены). Распределение вопросов по доменам приведено в таблице ниже.

Домен Процент вопросов в тесте Базовые облачные технологии ≈ 20-25 Хранение и обработка данных ≈ 25-30 DevOps и автоматизация ≈ 20-25 Бессерверные вычисления ≈ 15-20 Безопасность ≈ 10 Облачный биллинг ≈ 5

Перечень проверяемых компетенций

Домен 1. Базовые облачные технологии

Назначение и преимущества облачных платформ

Модели предоставления облачных сервисов

Архитектура платформы Yandex Cloud и зоны доступности

Группы сервисов Yandex Cloud

Иерархия ресурсов в облаке

Ролевая модель и права доступа

Создание и настройка виртуальных машин (ВМ)

Мониторинг ВМ

Диски ВМ

Создание и использование снимков и образов дисков

Виртуальные сети и подсети

IP-адреса и статическая маршрутизация

Настройка сетевых параметров ВМ

Группы безопасности

Сетевые балансировщики нагрузки, их настройка и проверка состояния

Группы ВМ, автоматическое восстановление и масштабирование

Домен 2. Хранение и обработка данных

Архитектура платформы данных.

Object Storage: технические возможности и ограничения, в том числе интеграция с другими сервисами.

Managed Services for PostgreSQL и MySQL ® : создание и настройка кластера, работа с данными, подбор подходящего вида хоста.

: создание и настройка кластера, работа с данными, подбор подходящего вида хоста. Managed Services for PostgreSQL и MySQL ® : виды репликации и их характеристики, особенности подключения и резервного копирования, возможности мониторинга, правила тарификации.

: виды репликации и их характеристики, особенности подключения и резервного копирования, возможности мониторинга, правила тарификации. Yandex StoreDoc: обеспечение отказоустойчивости, шардирование.

OLAP и OLTP системы: особенности и отличия.

Реляционные и нереляционные базы данных: особенности и отличия.

Managed Service for ClickHouse ® и его техническая реализация: шардирование, репликация, распараллеливание, приближённые вычисления, типы хранилищ. Сценарии использования сервиса.

и его техническая реализация: шардирование, репликация, распараллеливание, приближённые вычисления, типы хранилищ. Сценарии использования сервиса. Базовые характеристики Managed Service for YDB: возможности и ограничения, техническая реализация.

Структурированные и слабоструктурированные данные. Принципы работы с большими данными.

Data Proc: сценарии использования и основные компоненты.

DataLens: возможности для визуализации, сценарии использования. Ключевые сущности и термины в DataLens: подключение, датасет, чарт, дашборд, показатель, измерение.

DataSphere: возможности и сценарии использования. Копирование и репликация данных, масштабирование производительности.

Managed Service for Apache Kafka ® : назначение инструмента, его возможности, архитектура и ключевые сущности.

: назначение инструмента, его возможности, архитектура и ключевые сущности. Managed Service for OpenSearch: архитектура и роли хостов кластера.

Домен 3. DevOps и автоматизация

Создание и управление ресурсами с помощью интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI).

Концепция «Инфраструктура как код».

Создание ВМ, сетей и управляемых БД в Yandex Cloud с помощью Terraform.

Концепция Immutable Infrastructure.

Создание образов ВМ с различными ОС с использованием Packer.

Создание и запуск контейнеров с помощью Docker, Dockerfile.

Управление Docker-образами с помощью Yandex Container Registry.

Создание кластеров, групп узлов, настройка сети и управление доступом с помощью Kubernetes ® .

. Kubernetes ® services.

services. Управление приложениями через kubectl.

Kubernetes ® Marketplace для установки дополнительного ПО.

Marketplace для установки дополнительного ПО. Автоматическое масштабирование в Kubernetes ® .

. Ingress для доступа к приложениям.

Обеспечение отказоустойчивости в облачных сервисах.

Managed Gitlab — создание и CI/CD на примере Terraform.

Домен 4. Бессерверные вычисление

Различия между традиционным размещением ПО в облаке и Serverless-подходом.

Serverless-сервисы в Yandex Cloud (API Gateway, Message Queue, Serverless в YDB, Object Storage, Serverless Containers, Data Streams) и их применение.

Тарификация и экономические преимущества Serverless разработки.

Облачные функции, работа с функциями через консоль управления и интерфейс командной строки.

Настройка и использование триггеров для автоматизации работы функций, логирования и анализа метрик мониторинга.

Управление сервисными аккаунтами и модифицирование функции через консоль управления.

Роль и преимущества API Gateway, а также его настройка и интеграция с облачными функциями.

Использование и тарификация Document API в Serverless YDB.

Yandex Message Queue для асинхронных систем.

Yandex Container Registry для работы с Docker контейнерами.

Создание и управление ревизиями Serverless Containers.

Домен 5. Безопасность

Принципы информационной безопасности, векторы атак и соответствующие подходы к защите данных.

Нормативные документы, регулирующие работы с данными.

Обеспечение безопасности на стороне пользователя.

Обеспечение безопасности на стороне Yandex Cloud.

Принципы и практики сетевой безопасности.

Домен 6. Облачный биллинг

Принципы оплаты ресурсов и оптимизации расходов.

Понятие SKU.

Расчёт стоимости ресурсов.

Контроль затрат с использованием детализации и DataLens.

Бюджеты, настройка уведомлений и метки ресурсов.

Ниже перечислены сервисы, инструменты и концепции, вопросы по которым могут встретиться на экзамене. Порядок расположения элементов в списке не указывает на их относительный вес или важность.

Сервисы Compute Cloud

Virtual Private Cloud

Network Load Balancer

Application Load Balancer

Object Storage

Resource Manager

Cloud Organization

Managed Service for MySQL ®

Managed Service for PostgreSQL

Yandex StoreDoc

Managed Service for ClickHouse ®

Managed Service for YDB

Managed Service for OpenSearch

Data Proc

Data Transfer

DataLens

Managed Service for Apache Kafka ®

DataSphere

Managed Service for Kubernetes ®

Container Registry

Managed Service for GitLab

Monitoring

Cloud Functions

API Gateway

Message Queue

Data Streams

Serverless Containers

Serverless YDB

Identity and Access Management

Key Management Service

Certificate Manager

Lockbox

SmartCaptcha

Audit Trails

Yandex Cloud Billing

Инструменты Yandex Cloud CLI

Terraform

Packer

Docker

Концепции Облачные платформы и модели предоставления сервисов.

Архитектура облачной платформы Yandex Cloud.

Зоны доступности.

Ресурсная и административная модели.

Квоты и лимиты.

Диски, снимки и образы.

Группы виртуальных машин.

Группы безопасности.

Особенности OLAP и OLTP систем.

Инфраструктура как код.

Immutable Infrastructure.

Отказоустойчивость облачных сервисов.

Принципы информационной безопасности.

Основы Compliance.

Принципы оплаты ресурсов и оптимизации расходов.

Итоги тестирования

Правила начисления баллов

Все вопросы оцениваются независимо друг от друга и имеют равный вес. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется один балл. Если вопрос содержит два или более правильных вариантов ответа, то один балл начисляется только при выборе всех правильных вариантов. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются.

Результаты теста

По итогам тестирования подсчитывается сумма баллов, которая может находиться в диапазоне от 0 до 50. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 35 баллов. Порог для оценки установлен на основе минимальных стандартов, разработанных экспертами Yandex Cloud.

В зависимости от числа набранных баллов участник получает отметку «сдано» или «не сдано». При получении отметки «сдано» и положительном заключении прокторинга участнику выдаётся сертификат.

Повторное прохождение

Если тест не сдан, его можно пройти повторно, но не ранее чем через 30 дней после неудачной попытки.