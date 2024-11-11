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Yandex DataSphere для образования
Особенности подготовки специалистов по машинному обучению и анализу данных с использованием Yandex DataSphere.
Как начать работу в Yandex Cloud: пошаговая инструкция для новичков
Вебинар-знакомство — отличная возможность получить представление о Yandex Cloud и знания о сервисах платформы.
Yandex DataLens: воркбуки и новая ролевая модель
Мы представили новый подход к организации объектов внутри сервиса анализа и визуализации данных Yandex DataLens.
Managed Service for Prometheus на базе Yandex Monitoring
Managed Service for Prometheus позволяет масштабировать мониторинг без необходимости самостоятельно поддерживать всю инфраструктуру.
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