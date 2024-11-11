Связаться с намиПодключиться

Документация

Избранные сервисы
Добавляйте нужные сервисы для быстрого доступа к документации.
docs

Документация сервисов

Прочитайте, как работают сервисы и какие возможности они предоставляют.

overview

Обзор платформы

Узнайте, как устроена облачная платформа Yandex Cloud.

started

Начало работы

Создайте платёжный аккаунт, получите стартовый грант и начните работу — быстро и просто.

tutorials

Практические руководства

Решайте прикладные задачи с помощью сервисов Yandex Cloud.

security

Безопасность и стандарты

Рекомендации по построению безопасной инфраструктуры, полезные инструкции и бюллетени безопасности.

billing

Биллинг

Получайте информацию об использовании ресурсов, контролируйте расходы и оплачивайте потребление.

support

Описание технической поддержки

Узнайте, как и с какими запросами можно обратиться в техническую поддержку.

Другие разделы

Интерфейс командной строки (CLI)
Концепции API
Квоты и лимиты
Партнёрам Yandex Cloud Marketplace
Партнёрская программа
Продукты Microsoft

Практические руководства 

Начало работы с Terraform
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций.
Начало работы с Packer
Packer позволяет создавать образы дисков виртуальных машин с заданными в конфигурационном файле параметрами.
Непрерывное развёртывание контейнеризованных приложений с помощью GitLab
GitLab — инструмент непрерывной интеграции (Continuous integration, CI).
Загрузка состояний Terraform в Yandex Object Storage
В руководстве описываются шаги загрузки состояния Terraform в Yandex Object Storage.
Организация сине-зелёного и канареечного развёртывания версий веб-сервиса
Настройте архитектуру веб-сервиса, которая позволит переключаться между версиями по распространённым схемам развёртывания.
Анализ статистики подкастов Яндекс Музыки (для авторов подкастов)
В качестве источника данных будет использован подкаст из Яндекс Музыки, к которому у вас есть доступ.
Веб-аналитика с подключением к Яндекс Метрике
В качестве источника данных будет использован один из счётчиков Яндекс Метрики, к которому у вас есть доступ.
Соединение с облачной сетью при помощи OpenVPN
С помощью туннелей на порт TCP или UDP и асимметричного шифрования можно создавать виртуальные сети.

Новое в документации

Подписка Cloud Marketplace
Подписки — тип тарификации, который работает по предоплате.
Центр поддержки Yandex Cloud
Центр поддержки поможет вам найти решение возникших в Yandex Cloud проблем, создать обращения в поддержку и просмотреть их.
Воркбуки и коллекции DataLens
Воркбуки и коллекции — новый подход к организации объектов в DataLens, который является альтернативой старой навигации по папкам.
Выгрузка данных Greenplum® в холодное хранилище Yandex Object Storage
Данные Yandex Managed Service for Greenplum® хранятся на дисках кластера.
Командный центр Greenplum®
Командный центр Greenplum — это инструмент для отслеживания метрик выполняемых запросов и их планов выполнения.
Yandex Managed Service for Apache Airflow™
Сервис Managed Service for Apache Airflow помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Apache Airflow.
Кластеры Hive Metastore
В сервисе Yandex Data Processing вы можете создавать кластеры Hive Metastore.
Фундаментальные модели в DataSphere
Yandex DataSphere предоставляет возможность работать с фундаментальными моделями.

Документация по сервисам

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud
KZ
Виртуальные машины и диски
Object Storage
KZ
Масштабируемое хранилище данных
Virtual Private Cloud
KZ
Управление сетями в облаке
Cloud Interconnect
KZ
Выделенные сетевые соединения
Cloud Desktop
Удаленные рабочие места в облаке
API Gateway
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Network Load Balancer
KZ
Сетевые балансировщики нагрузки
Application Load Balancer
KZ
Балансировщики нагрузки уровня приложения
Load Testing
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Cloud CDN
Организация сети распространения контента
Cloud DNS
KZ
Управление доменными именами
Cloud Backup
Сервис создания резервных копий виртуальных машин
Monitoring
KZ
Сбор и визуализация метрик
Cloud Logging
KZ
Логирование сервисов Yandex Cloud
Smart Web Security
Защита веб-приложений
Yandex BareMetal
Аренда выделенного физического сервера

Платформа данных

Managed Service for PostgreSQL
KZ
Управление базой данных PostgreSQL
Managed Service for MySQL®
KZ
Управление базой данных MySQL®
Managed Service for ClickHouse®
KZ
Управление базой данных ClickHouse®
Managed Service for YDB
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Managed Service for Valkey™
KZ
Управление базой данных Valkey
Managed Service for MongoDB
Управление базой данных MongoDB
Managed Service for Apache Kafka®
KZ
Управление кластерами Apache Kafka®
Managed Service for Greenplum®
KZ
Управление базой данных Greenplum®
Managed Service for OpenSearch
KZ
Управление кластерами OpenSearch
Data Processing
Управление Apache Spark, Apache Hadoop®
Data Transfer
KZ
Инструмент для миграции и передачи данных
Object Storage
KZ
Масштабируемое хранилище данных
Message Queue
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
Data Streams
Сервис для управления потоками данных
Yandex Query
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
DataSphere
Среда ML-разработки полного цикла
DataLens
Визуализация и анализ данных
Monitoring
KZ
Сбор и визуализация метрик
Yandex Managed Service for Apache Airflow®
Создание и управление кластерами Apache Airflow®
Yandex MetaData Hub
Сервис для управления метаданными
Yandex WebSQL
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Контейнеры

Managed Service for Kubernetes®
KZ
Управление кластерами Kubernetes®
Container Registry
KZ
Управление Docker-образами
Serverless Containers
Запуск контейнеров без Kubernetes®

Бессерверные вычисления

Cloud Functions
Запуск вашего кода в виде функции
Managed Service for YDB
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Message Queue
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
API Gateway
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Object Storage
KZ
Масштабируемое хранилище данных
IoT Core
Решения для интернета вещей
Data Streams
Сервис для управления потоками данных
Serverless Containers
Запуск контейнеров без Kubernetes®
Cloud Apps
Готовые приложения в облаке
Yandex Cloud Postbox
Сервис для отправки почты в облаке
Cloud Notification Service
Сервис для мультиканальной отправки уведомлений
Yandex Query
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
Serverless Integrations
Настройка интеграций и управление сервисами на базе Serverless

Безопасность

Key Management Service
KZ
Управление ключами шифрования
Certificate Manager
KZ
Управление TLS-сертификатами
Yandex Lockbox
KZ
Создание и хранение секретов
Identity and Access Management
KZ
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Audit Trails
KZ
Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Yandex Identity Hub
KZ
Управление сервисами организации
Cloud Registry
Хранение и управление артефактами разработки
Security Deck
Сервис для управления безопасностью в облаке
Smart Web Security
Защита веб-приложений
SmartCaptcha
Инструмент для верификации запросов

Инструменты разработчика

Load Testing
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Managed Service for GitLab
Управляемый сервис для GitLab
SmartCaptcha
Инструмент для верификации запросов
SourceCraft Code Assistant
AI-помощник для разработчиков
Yandex Search API
Сервис поисковых запросов
Yandex WebSQL
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Мониторинг и управление ресурсами

Monitoring
KZ
Сбор и визуализация метрик
Managed Service for Prometheus®
KZ
Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Cloud Logging
KZ
Логирование сервисов Yandex Cloud
Identity and Access Management
KZ
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Resource Manager
KZ
Управление ресурсами в каталогах и облаках
Yandex Identity Hub
KZ
Управление сервисами организации
Yandex Cloud Console
KZ
Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Yandex Cloud Billing
KZ
Сервис для оплаты и детализации расходов

AI Studio

SpeechKit
KZ
Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
SpeechSense
Сервис речевой аналитики
Foundation Models
Генеративные модели для бизнеса
YandexGPT API
Генеративная языковая модель для задач бизнеса
DataSphere
Среда ML-разработки полного цикла
Vision OCR
Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста
Translate
Машинный перевод с поддержкой более 100 языков
Yandex Search API
Сервис поисковых запросов

Бизнес-инструменты

Tracker
Инструмент для организации работы команды
Forms
Сервис для создания и интеграции форм
Wiki
Сервис для создания корпоративной базы знаний
DataLens
Визуализация и анализ данных
Cloud Desktop
Удаленные рабочие места в облаке
SpeechSense
Сервис речевой аналитики
Yandex Cloud Video
Комплексная платформа управления видеоконтентом

Вебинары

Yandex DataSphere для образования

Особенности подготовки специалистов по машинному обучению и анализу данных с использованием Yandex DataSphere.

Как начать работу в Yandex Cloud: пошаговая инструкция для новичков

Вебинар-знакомство — отличная возможность получить представление о Yandex Cloud и знания о сервисах платформы.

Yandex DataLens: воркбуки и новая ролевая модель

Мы представили новый подход к организации объектов внутри сервиса анализа и визуализации данных Yandex DataLens.

Managed Service for Prometheus на базе Yandex Monitoring

Managed Service for Prometheus позволяет масштабировать мониторинг без необходимости самостоятельно поддерживать всю инфраструктуру.

Развивайте документацию вместе с нами

Оценивайте статьи в документации и делитесь мнением о материалах. Мы внимательно всё читаем.
В рамках контент-программы вы можете писать статьи и получать за это гранты на наши сервисы.

Узнать больше