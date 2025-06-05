Yandex Cloud Billing
Сервис, который позволяет получать информацию об объёме использованных ресурсов, проверять расходы денежных средств и оплачивать потребление ресурсов.
Гранты и промокоды
Активируйте гранты и промокоды и следите за их остатком и статусом в консоли управления.
Детализация
Полное и наглядное представление о тратах с выводом на графики и широким набором фильтров.
Контроль доступа
Система специальных ролей и доступов позволяет как исключить доступ к биллингу, так и настраивать гранулярные роли для отчётных документов.
Разные способы оплаты
Для организаций и ИП доступны различные формы оплаты: с банковской карты или с расчётного счёта.
Уведомления
Определите бюджет и настройте порог, после которого будут отправлены уведомления.
Оптимизация расходов
Получите гарантированную скидку при использовании определенного объёма сервисов Yandex Cloud в течение 6 месяцев или 1 года.
С чего начать
Посмотрите сведения об использовании сервисов Yandex Cloud в виде чартов.
Вопросы и ответы
В Yandex Cloud Billing можно выбрать один из типов платёжных аккаунтов: личный или бизнес-аккаунт.