Yandex Cloud Billing

Сервис, который позволяет получать информацию об объёме использованных ресурсов, проверять расходы денежных средств и оплачивать потребление ресурсов.

Гранты и промокоды

Активируйте гранты и промокоды и следите за их остатком и статусом в консоли управления.

Детализация

Полное и наглядное представление о тратах с выводом на графики и широким набором фильтров.

Контроль доступа

Система специальных ролей и доступов позволяет как исключить доступ к биллингу, так и настраивать гранулярные роли для отчётных документов.

Разные способы оплаты

Для организаций и ИП доступны различные формы оплаты: с банковской карты или с расчётного счёта.

Уведомления

Определите бюджет и настройте порог, после которого будут отправлены уведомления.

Оптимизация расходов

Получите гарантированную скидку при использовании определенного объёма сервисов Yandex Cloud в течение 6 месяцев или 1 года.

С чего начать

Посмотрите сведения об использовании сервисов Yandex Cloud в виде чартов.

Научим работать с сервисом

На курсе «Инженер облачных сервисов» вы научитесь создавать отказоустойчивые облачные системы, работать с управляемыми базами данных и контейнерами, изучите основы бессерверных технологий и подходы к созданию защищённой от внешних атак облачной инфраструктуры.

Вопросы и ответы

В Yandex Cloud Billing можно выбрать один из типов платёжных аккаунтов: личный или бизнес-аккаунт.

Начните пользоваться Yandex Cloud Billing

