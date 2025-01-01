Yandex Cloud Marketplace

Yandex Cloud MarketplaceИнструменты для разработки и анализа данных, обеспечения безопасности, создания бизнес-приложений и решения других задач от ведущих вендоров по модели свободного использования, ежемесячной подписке, почасовой оплате и BYOL.
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