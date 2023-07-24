Связаться с намиПодключиться

Сервисы, создание которых доступно в локальных дата-центрах.
KZ

Cloud Interconnect

Выделенные сетевые соединения
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Backup

Сервис создания резервных копий виртуальных машин
Документация
Тарифы
KZ

Compute Cloud

Виртуальные машины и диски
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Kubernetes®

Управление кластерами Kubernetes®
Документация
Тарифы
KZ

Object Storage

Масштабируемое хранилище данных
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for ClickHouse®

Управление базой данных ClickHouse®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for PostgreSQL

Управление базой данных PostgreSQL
Документация
Тарифы
KZ

SpeechKit

Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
Документация
Тарифы
KZ

Network Load Balancer

Сетевые балансировщики нагрузки
Документация
Тарифы
KZ

Virtual Private Cloud

Управление сетями в облаке
Документация
Тарифы
KZ

Cloud DNS

Управление доменными именами
Документация
Тарифы
KZ

Monitoring

Сбор и визуализация метрик
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Logging

Логирование сервисов Yandex Cloud
Документация
Тарифы
KZ

Application Load Balancer

Балансировщики нагрузки уровня приложения
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for MySQL®

Управление базой данных MySQL®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Valkey™

Управление базой данных Valkey
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Apache Kafka®

Управление кластерами Apache Kafka®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Greenplum®

Управление базой данных Greenplum®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for OpenSearch

Управление кластерами OpenSearch
Документация
Тарифы
KZ

Data Transfer

Инструмент для миграции и передачи данных
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Apache Spark™

Сервис кластерных вычислений на основе Apache Spark
Документация
Тарифы
KZ

Container Registry

Управление Docker®-образами
Документация
Тарифы
KZ

Key Management Service

Управление ключами шифрования
Документация
Тарифы
KZ

Certificate Manager

Управление TLS-сертификатами
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Lockbox

Создание и хранение секретов
Документация
Тарифы
KZ

Identity and Access Management

Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Документация
Тарифы
KZ

Audit Trails

Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Identity Hub

Управление сервисами организации
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Prometheus®

Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Документация
Тарифы
KZ

Resource Manager

Управление ресурсами в каталогах и облаках
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Cloud Console

Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Cloud Billing

Сервис для оплаты и детализации расходов
Документация
Тарифы

Инфраструктура и сеть

Сервисы управления базовой облачной инфраструктурой: виртуальными машинами, сетями, объектным и дисковым хранилищем.

API Gateway

Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Документация
Тарифы
KZ

Object Storage

Масштабируемое хранилище данных
Документация
Тарифы
KZ

Compute Cloud

Виртуальные машины и диски
Документация
Тарифы

Yandex BareMetal

Аренда выделенного физического сервера
Документация
Тарифы

Load Testing

Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Документация
Тарифы

Cloud CDN

Организация сети распространения контента
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Backup

Сервис создания резервных копий виртуальных машин
Документация
Тарифы

Cloud Desktop

Удаленные рабочие места в облаке
Документация
Тарифы
KZ

Network Load Balancer

Сетевые балансировщики нагрузки
Документация
Тарифы
KZ

Virtual Private Cloud

Управление сетями в облаке
Документация
Тарифы
KZ

Cloud DNS

Управление доменными именами
Документация
Тарифы
KZ

Monitoring

Сбор и визуализация метрик
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Logging

Логирование сервисов Yandex Cloud
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Interconnect

Выделенные сетевые соединения
Документация
Тарифы
KZ

Application Load Balancer

Балансировщики нагрузки уровня приложения
Документация
Тарифы

Smart Web Security

Защита веб-приложений
Документация
Тарифы

Платформа данных

Полный цикл обработки данных любого типа — от сбора и хранения до анализа и визуализации.
KZ

Managed Service for PostgreSQL

Управление базой данных PostgreSQL
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for MySQL®

Управление базой данных MySQL®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for ClickHouse®

Управление базой данных ClickHouse®
Документация
Тарифы

Managed Service for YDB

Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Valkey™

Управление базой данных Valkey
Документация
Тарифы

Yandex StoreDoc

Управление NoSQL документоориентированной базой данных
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Apache Kafka®

Управление кластерами Apache Kafka®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Greenplum®

Управление базой данных Greenplum®
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for OpenSearch

Управление кластерами OpenSearch
Документация
Тарифы

Data Processing

Управление Apache Spark, Apache Hadoop®
Документация
Тарифы
KZ

Data Transfer

Инструмент для миграции и передачи данных
Документация
Тарифы
KZ

Object Storage

Масштабируемое хранилище данных
Документация
Тарифы

Message Queue

Очереди для обмена сообщениями между приложениями
Документация
Тарифы

Data Streams

Сервис для управления потоками данных
Документация
Тарифы

Yandex Query

Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
Документация
Тарифы

DataSphere

Среда ML-разработки полного цикла
Документация
Тарифы

DataLens

Визуализация и анализ данных
Документация
Тарифы
KZ

Monitoring

Сбор и визуализация метрик
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Apache Spark™

Сервис кластерных вычислений на основе Apache Spark
Документация
Тарифы

Yandex Managed Service for Apache Airflow®

Создание и управление кластерами Apache Airflow®
Документация
Тарифы

Yandex MetaData Hub

Сервис для управления метаданными
Документация
Тарифы

Yandex WebSQL

Инструмент для работы с SQL-базами данных
Документация
Тарифы

Контейнеры

Разработка и администрирование контейнерных приложений.
KZ

Managed Service for Kubernetes®

Управление кластерами Kubernetes®
Документация
Тарифы
KZ

Container Registry

Управление Docker®-образами
Документация
Тарифы

Serverless Containers

Запуск контейнеров без Kubernetes®
Документация
Тарифы

Инструменты разработчика

Облачные инструменты для организации разработки и тестирования.

Load Testing

Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Документация
Тарифы

Managed Service for GitLab

Управляемый сервис для GitLab
Документация
Тарифы

SmartCaptcha

Инструмент для верификации запросов
Документация
Тарифы

SourceCraft Code Assistant

AI-помощник для разработчиков
Документация
Тарифы

Yandex Search API

Сервис поисковых запросов
Документация
Тарифы

Yandex WebSQL

Инструмент для работы с SQL-базами данных
Документация
Тарифы

Бессерверные вычисления

Облачные вычисления и разработка приложений без создания виртуальных машин.

Cloud Functions

Запуск вашего кода в виде функции
Документация
Тарифы

Managed Service for YDB

Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Документация
Тарифы

Message Queue

Очереди для обмена сообщениями между приложениями
Документация
Тарифы

API Gateway

Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Документация
Тарифы
KZ

Object Storage

Масштабируемое хранилище данных
Документация
Тарифы

IoT Core

Решения для интернета вещей
Документация
Тарифы

Data Streams

Сервис для управления потоками данных
Документация
Тарифы

Serverless Containers

Запуск контейнеров без Kubernetes®
Документация
Тарифы

Cloud Apps

Готовые приложения в облаке
Документация

Yandex Cloud Postbox

Сервис для отправки почты в облаке
Документация
Тарифы

Cloud Notification Service

Сервис для мультиканальной отправки уведомлений
Документация
Тарифы

Yandex Query

Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
Документация
Тарифы

Serverless Integrations

Настройка интеграций и управление сервисами на базе Serverless
Документация
Тарифы

Безопасность

Инструменты для управления безопасностью вашей облачной инфраструктуры.
KZ

Key Management Service

Управление ключами шифрования
Документация
Тарифы
KZ

Certificate Manager

Управление TLS-сертификатами
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Lockbox

Создание и хранение секретов
Документация
Тарифы
KZ

Identity and Access Management

Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Документация
Тарифы
KZ

Audit Trails

Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Identity Hub

Управление сервисами организации
Документация
Тарифы

Cloud Registry

Хранение и управление артефактами разработки
Документация
Тарифы

Security Deck

Сервис для управления безопасностью в облаке
Документация
Тарифы

Smart Web Security

Защита веб-приложений
Документация
Тарифы

SmartCaptcha

Инструмент для верификации запросов
Документация
Тарифы

Мониторинг и управление ресурсами

Мониторинг и управление ресурсами облака.
KZ

Monitoring

Сбор и визуализация метрик
Документация
Тарифы
KZ

Managed Service for Prometheus®

Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Документация
Тарифы
KZ

Cloud Logging

Логирование сервисов Yandex Cloud
Документация
Тарифы
KZ

Identity and Access Management

Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Документация
Тарифы
KZ

Resource Manager

Управление ресурсами в каталогах и облаках
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Identity Hub

Управление сервисами организации
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Cloud Console

Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Документация
Тарифы
KZ

Yandex Cloud Billing

Сервис для оплаты и детализации расходов
Документация
Тарифы

AI Studio

Построение современных решений на базе технологий искусственного интеллекта.
KZ

SpeechKit

Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
Документация
Тарифы

SpeechSense

Сервис речевой аналитики
Документация
Тарифы

Foundation Models

Генеративные модели для бизнеса
Документация
Тарифы

YandexGPT API

Генеративная языковая модель для задач бизнеса
Документация
Тарифы

DataSphere

Среда ML-разработки полного цикла
Документация
Тарифы

Vision OCR

Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста
Документация
Тарифы

Translate

Машинный перевод с поддержкой более 100 языков
Документация
Тарифы

Yandex Search API

Сервис поисковых запросов
Документация
Тарифы

Бизнес-инструменты

Инструменты для визуализации и организации работы команды.

Tracker

Инструмент для организации работы команды
Документация
Тарифы

Forms

Сервис для создания и интеграции форм
Документация
Тарифы

Wiki

Сервис для создания корпоративной базы знаний
Документация
Тарифы

DataLens

Визуализация и анализ данных
Документация
Тарифы

Cloud Desktop

Удаленные рабочие места в облаке
Документация
Тарифы

SpeechSense

Сервис речевой аналитики
Документация
Тарифы

Yandex Cloud Video

Комплексная платформа управления видеоконтентом
Документация
Тарифы
