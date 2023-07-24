Сервисы
KZ
Managed Service for Apache Spark™Сервис кластерных вычислений на основе Apache Spark™
KZ
Identity and Access ManagementИдентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
KZ
Managed Service for Prometheus®Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Инфраструктура и сеть
Сервисы управления базовой облачной инфраструктурой: виртуальными машинами, сетями, объектным и дисковым хранилищем.
Платформа данных
Полный цикл обработки данных любого типа — от сбора и хранения до анализа и визуализации.
Yandex Managed Service for Apache Airflow®Создание и управление кластерами Apache Airflow®
Контейнеры
Разработка и администрирование контейнерных приложений.
Инструменты разработчика
Облачные инструменты для организации разработки и тестирования.
Бессерверные вычисления
Облачные вычисления и разработка приложений без создания виртуальных машин.
Безопасность
Инструменты для управления безопасностью вашей облачной инфраструктуры.
Мониторинг и управление ресурсами
Мониторинг и управление ресурсами облака.
KZ
AI Studio
Построение современных решений на базе технологий искусственного интеллекта.
Бизнес-инструменты
Инструменты для визуализации и организации работы команды.