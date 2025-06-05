Связаться с намиПодключиться
Yandex Cloud Logging

Сервис для агрегации и чтения логов пользовательских приложений
и ресурсов Yandex Cloud.

Логи сервисов и приложений

Сервис агрегирует данные о работе различных ресурсов в лог-группу. Пользуйтесь уже настроенными лог-группами или создавайте новые для выбранных сервисов и приложений.

Фильтрация и поиск

Фильтруйте записи с помощью запросов. При работе с Cloud Logging вы можете использовать логические операторы, поиск по параметрам и внутри JSON-параметров.

Безопасное хранение данных

Cloud Logging собирает, обрабатывает и хранит логи до 31 дня. Данные для каждой лог-группы хранятся изолированно. Вы можете настроить доступ на чтение и запись с помощью ролей.

Экспорт данных в Object Storage

Создайте бакет и сделайте его приёмником данных — вам станет доступна разовая выгрузка логов.

Плагин для Grafana®

Добавляйте логи из Cloud Logging на один дашборд c диагностической информацией из других систем, интегрированных с Grafana.

С чего начать

Создайте пользовательскую лог-группу и попробуйте выполнить поиск с помощью запроса.

Научим работать с сервисом

На курсе «Защита облачной инфраструктуры» вы узнаете, как обеспечить безопасность вашего облака с помощью сервисов и инструментов Yandex Cloud. Что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем.

Вопросы и ответы

Благодаря расширенной фильтрации Cloud Logging позволит быстро искать по логам облачных ресурсов и облегчит отладку вашей инфраструктуры и приложений. Работать с логами можно при помощи API или CLI.

