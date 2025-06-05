Yandex Cloud Logging
Сервис для агрегации и чтения логов пользовательских приложений
и ресурсов Yandex Cloud.
Логи сервисов и приложений
Сервис агрегирует данные о работе различных ресурсов в лог-группу. Пользуйтесь уже настроенными лог-группами или создавайте новые для выбранных сервисов и приложений.
Фильтрация и поиск
Фильтруйте записи с помощью запросов. При работе с Cloud Logging вы можете использовать логические операторы, поиск по параметрам и внутри JSON-параметров.
Безопасное хранение данных
Cloud Logging собирает, обрабатывает и хранит логи до 31 дня. Данные для каждой лог-группы хранятся изолированно. Вы можете настроить доступ на чтение и запись с помощью ролей.
Экспорт данных в Object Storage
Создайте бакет и сделайте его приёмником данных — вам станет доступна разовая выгрузка логов.
Плагин для Grafana®
Добавляйте логи из Cloud Logging на один дашборд c диагностической информацией из других систем, интегрированных с Grafana.
С чего начать
Создайте пользовательскую лог-группу и попробуйте выполнить поиск с помощью запроса.
Научим работать с сервисом
На курсе «Защита облачной инфраструктуры» вы узнаете, как обеспечить безопасность вашего облака с помощью сервисов и инструментов Yandex Cloud. Что и как нужно делать в первую очередь и как поддерживать необходимый уровень безопасности в дальнейшем.
Вопросы и ответы
Благодаря расширенной фильтрации Cloud Logging позволит быстро искать по логам облачных ресурсов и облегчит отладку вашей инфраструктуры и приложений. Работать с логами можно при помощи API или CLI.