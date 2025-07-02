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Скидки, гранты и специальные условия

Все самые выгодные предложения от Yandex Cloud — на одной странице.

Постоянные предложения

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Стартовый грант на знакомство с платформой

Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 20 000 ₸, юридическим — до 50 000 ₸.

Размер и валюта гранта отличаются для пользователей из разных стран.

Условия использования гранта
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Резервируемое потребление

Экономьте до 22%: зарезервируйте определённый объём сервисов платформы Yandex Cloud на полгода или один год.

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Временные акции

Действующие скидки на сервисы, ресурсы и другие ограниченные предложения.

Free tier

Объёмы бесплатного или нетарифицируемого потребления сервисов платформы.

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Yandex Cloud Functions

1 000 000 вызовов функций в месяц бесплатно.

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Yandex Serverless Containers

1 000 000 вызовов контейнеров в месяц бесплатно.

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Serverless‑режим Yandex Managed Service for YDB

1 000 000 операций и 1 ГБ хранения данных в месяц бесплатно.

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Бесплатные функции сервиса Cloud Functions для навыков Алисы

Разработка навыков Алисы на serverless — бесплатная.

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Yandex SmartCaptcha

До 250 000 запросов к сервису в месяц бесплатно.

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Программы поддержки стартапов, фрилансеров и малого бизнеса

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Yandex Cloud Boost — программа развития стартапов

Получите грант до 6 миллионов тенге на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.

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Программа поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в IT‑сфере

Получите грант 500 000 тенге на сервисы Yandex Cloud.

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Программа поддержки НКО

Получите грант до 1 миллиона рублей на использование инструментов Yandex Cloud. Оптимизируйте процессы и освободите время на самое важное с помощью облачных сервисов.

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Программы для науки и образования

Программа содействия образованию и науке в области IT

Используйте выделенные вычислительные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов в рамках курсов по машинному обучению, компьтерному зрению, анализу данных и другим дисциплинам.

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Для партнёров

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Программа заботы о партнёрах

Даём гранты на развёртывание демо‑сред для заказчиков и обучения инженеров.

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Специализация Business Tools

Повышенная партнёрская премия, которая может достигать 50%.

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Индивидуальное обучение для продавцов партнёров

Оставьте заявку на партнёрском портале и мы поможем вашей сейлз‑команде.

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