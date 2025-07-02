Скидки, гранты и специальные условия
Скидки, гранты и специальные условия
Все самые выгодные предложения от Yandex Cloud — на одной странице.
Постоянные предложения
Стартовый грант на знакомство с платформой
Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 20 000 ₸, юридическим — до 50 000 ₸.
Размер и валюта гранта отличаются для пользователей из разных стран.
Резервируемое потребление
Экономьте до 22%: зарезервируйте определённый объём сервисов платформы Yandex Cloud на полгода или один год.
Временные акции
Действующие скидки на сервисы, ресурсы и другие ограниченные предложения.
Free tier
Объёмы бесплатного или нетарифицируемого потребления сервисов платформы.
Yandex Cloud Functions
1 000 000 вызовов функций в месяц бесплатно.
Yandex Serverless Containers
1 000 000 вызовов контейнеров в месяц бесплатно.
Serverless‑режим Yandex Managed Service for YDB
1 000 000 операций и 1 ГБ хранения данных в месяц бесплатно.
Бесплатные функции сервиса Cloud Functions для навыков Алисы
Разработка навыков Алисы на serverless — бесплатная.
Yandex SmartCaptcha
До 250 000 запросов к сервису в месяц бесплатно.
Программы поддержки стартапов, фрилансеров и малого бизнеса
Yandex Cloud Boost — программа развития стартапов
Получите грант до 6 миллионов тенге на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в IT‑сфере
Получите грант 500 000 тенге на сервисы Yandex Cloud.
Программа поддержки НКО
Получите грант до 1 миллиона рублей на использование инструментов Yandex Cloud. Оптимизируйте процессы и освободите время на самое важное с помощью облачных сервисов.
Программы для науки и образования
Программа содействия образованию и науке в области IT
Используйте выделенные вычислительные ресурсы для научно-исследовательских работ и учебных проектов в рамках курсов по машинному обучению, компьтерному зрению, анализу данных и другим дисциплинам.
Для партнёров
Программа заботы о партнёрах
Даём гранты на развёртывание демо‑сред для заказчиков и обучения инженеров.
Специализация Business Tools
Повышенная партнёрская премия, которая может достигать 50%.
Индивидуальное обучение для продавцов партнёров
Оставьте заявку на партнёрском портале и мы поможем вашей сейлз‑команде.