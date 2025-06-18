Уровень нетарифицируемого использования (free tier)
Примечание
Список сервисов, которые доступны в регионе Казахстан, можно посмотреть на странице Сервисы Yandex Cloud.
На некоторые сервисы Yandex Cloud действуют специальные тарифы, в рамках которых определенный объем услуг не тарифицируется. Объем рассчитан так, чтобы у вас была возможность разработать и запустить небольшой сервис, сайт или приложение, или попробовать возможности сервиса.
После того как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами. Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Примечание
Free tier применяется к платежному аккаунту. Если к платежному аккаунту привязаны несколько организаций или облаков, счетчик учитывает все потребленные ими ресурсы.
Например, к платежному аккаунту привязаны Облако-1 и Облако-2. За месяц Облако-1 потребило 500 000 вызовов функций, Облако-2 — 600 000. Free tier для вызовов функций — 1 000 000. Значит, объем тарифицируемых вызовов функций рассчитывается следующим образом:
(500 000 + 600 000) − 1 000 000 = 100 000
Чтобы рассчитать стоимость использования сервисов, ознакомьтесь с Прайс-листом.
Free tier распространяется на сервисы:
- Yandex API Gateway
- Yandex Cloud DNS
- Yandex Cloud Functions
- Yandex Cloud Logging
- Yandex Cloud Postbox
- Yandex Compute Cloud
- Yandex Container Registry
- Yandex Data Processing
- Yandex Data Streams
- Yandex Data Transfer
- Yandex DataLens
- Yandex Foundation Models
- Yandex IoT Core
- Yandex Load Testing
- Yandex Managed Service for YDB
- Yandex Message Queue
- Yandex Monitoring
- Yandex Object Storage
- Yandex Query
- Yandex Serverless Containers
- Yandex SmartCaptcha
- Yandex Smart Web Security
- Yandex Tracker
- Yandex Virtual Private Cloud
Yandex API Gateway
Yandex API Gateway — сервис для управления API-шлюзами, поддерживающий спецификацию OpenAPI 3.0 и набор расширений для взаимодействия с другими облачными сервисами.
Каждый месяц не тарифицируются первые 100 000 запросов к API-шлюзам.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Cloud DNS
Yandex Cloud DNS служит для управления зонами DNS и доменными именами ваших ресурсов.
Не тарифицируются:
- каждый месяц первый 1 000 000 рекурсивных DNS-запросов;
- запросы из ВМ во внутренние и сервисные зоны;
- запросы доменных имен сервисов Yandex Cloud — как из ВМ, так и из интернета;
- сервисные зоны.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Cloud Functions
Сервис Yandex Cloud Functions позволяет запускать приложения в безопасном, отказоустойчивом и масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин.
Каждый месяц не тарифицируются первые:
- 1 000 000 вызовов функций;
- 10 ГБ×час выполнения функций.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Cloud Logging
Сервис Yandex Cloud Logging позволяет читать и записывать логи сервисов и пользовательских приложений, объединяя сообщения в лог-группы.
Каждый месяц не тарифицируются первые:
- 5 ГБ записи данных;
- 1 ГБ хранения данных.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Cloud Postbox
Yandex Cloud Postbox — сервис отправки транзакционных почтовых сообщений.
Каждый месяц не тарифицируются первые 2 000 исходящих писем.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Compute Cloud
Сервис Yandex Compute Cloud предоставляет масштабируемые вычислительные мощности для создания виртуальных машин и управления ими. Сервис поддерживает прерываемые виртуальные машины, а также отказоустойчивые группы виртуальных машин.
Не тарифицируются:
- время, которое ВМ была выключена;
- использование компонента Instance Groups;
- vCPU и память ВМ, запущенных на выделенном хосте.
Yandex Container Registry
Yandex Container Registry — сервис для хранения и распространения Docker-образов.
Каждый месяц не тарифицируются первые:
- шесть первичных сканирований разных Docker-образов на наличие уязвимостей;
- шесть последующих сканирований любых Docker-образов на наличие уязвимостей.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Data Processing
Сервис Yandex Data Processing помогает разворачивать кластеры Apache Hadoop® и Apache Spark™ в инфраструктуре Yandex Cloud. Вы сами определяете размер кластера, мощность узлов и набор сервисов Apache® (Spark™, HDFS, YARN, Hive, HBase®, Oozie™, Sqoop™, Flume™, Tez®, Zeppelin™).
Не тарифицируются кластеры Hive Metastore.
Yandex Data Streams
Yandex Data Streams — масштабируемый сервис для управления потоками данных в режиме реального времени. Data Streams непрерывно выполняет сбор данных из различных источников, например, истории посещений веб‑сайтов, логов работы приложений и системных журналов. API сервиса совместим с Amazon Kinesis Data Streams API.
Каждый месяц не тарифицируются первые 744 часа хранения данных и обслуживание потока данных со следующими характеристиками:
- скорость записи в сегмент — не более 128 КБ/с;
- время хранения сообщений — 1 час;
- количество единиц записываемых данных в месяц — не более 2 млн.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Data Transfer
Сервис Yandex Data Transfer предназначен для логического переноса данных между источниками и приемниками. В качестве источников и приемников данных могут выступать СУБД, объектные хранилища или брокеры сообщений.
Каждый месяц не тарифицируются первые 100 000 000 строк, перенесенных трансфером.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex DataLens
Yandex DataLens — это сервис для бизнес-аналитики. Сервис позволяет подключаться к различным источникам данных, строить визуализации, собирать дашборды и делиться полученными результатами.
Не тарифицируется тарифный план Community.
Yandex Foundation Models
Yandex Foundation Models — это сервис больших генеративных моделей для бизнеса. Yandex Cloud предоставляет доступ к нейросетям YandexGPT Lite, YandexGPT Pro и YandexART и позволяет применять их в ваших бизнес-приложениях и веб-сервисах.
В консоли управления новым пользователям без платежного аккаунта для тестирования доступны запросы к моделям:
- YandexGPT Lite и YandexGPT Pro — 10 бесплатных запросов в час;
- YandexART — 10 бесплатных запросов в сутки.
Yandex IoT Core
Yandex IoT Core — это облачный отказоустойчивый MQTT-сервер, позволяющий наладить двустороннюю защищенную связь между устройствами и локальными или облачными ресурсами.
Каждый месяц не тарифицируются первые 100 000 сообщений.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Load Testing
Yandex Load Testing позволяет проводить нагрузочное тестирование, чтобы анализировать производительность ваших сервисов и приложений.
Каждый месяц не тарифицируются первые:
- до 50 часов выполнения тестов;
- до 600 часов хранения результатов тестов.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Managed Service for YDB помогает разворачивать и поддерживать базы данных YDB в инфраструктуре Yandex Cloud.
Каждый месяц не тарифицируются:
- первые 1 000 000 операций (в единицах Request Unit);
- первые 1 ГБ/месяц хранения данных;
- хранение автоматических резервных копий (2 полные резервные копии ваших баз за два последних дня).
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Message Queue
Yandex Message Queue — универсальное масштабируемое решение для обмена сообщениями между приложениями. Для работы с сервисом можно использовать популярные инструменты: API сервиса совместим с Amazon SQS API.
Каждый месяц не тарифицируются первые 100 000 запросов к очередям.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Monitoring
Yandex Monitoring позволяет собирать и хранить метрики, а также отображать их в виде графиков на дашбордах.
Каждый месяц не тарифицируются:
- запись метрик ресурсов Yandex Cloud, собираемых автоматически;
- чтение метрик при помощи интерфейса Monitoring и при помощи консоли Yandex Cloud;
- запись первых 50 000 000 значений метрик через Prometheus Remote API;
- чтение значений метрик через Prometheus Remote API.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Object Storage
Yandex Object Storage — это универсальное масштабируемое решение для хранения данных. Оно подходит как для высоконагруженных сервисов, которым требуется надежный и быстрый доступ к данным, так и для проектов с невысокими требованиями к инфраструктуре хранения.
Каждый месяц не тарифицируются ресурсы стандартного хранилища:
- первый 1 ГБ в месяц хранения;
- первые 10 000 операций PUT, POST, PATCH, LIST;
- первые 100 000 операций GET, HEAD, OPTIONS.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Query
Yandex Query — интерактивный, полностью управляемый сервис для инженеров данных и аналитиков. Сервис позволяет выполнять аналитические и потоковые запросы реального времени к структурированным или частично структурированным данным с помощью единого диалекта SQL.
Каждый месяц не тарифицируется менее 10 ГБ считанных данных.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Serverless Containers
Сервис Yandex Serverless Containers позволяет запускать контейнеризированные приложения в безопасном, отказоустойчивом и масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин.
Каждый месяц не тарифицируются первые:
- 1 000 000 вызовов контейнера;
- 10 ГБ×час использования RAM при обработке запросов;
- 5 vCPU×час использования CPU при обработке запросов.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex SmartCaptcha
Yandex SmartCaptcha позволяет определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.
Каждый месяц не тарифицируются первые 250 000 запросов к API SmartCaptcha.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Smart Web Security
Yandex Smart Web Security позволяет защитить вашу инфраструктуру от DDoS-атак и ботов на уровне приложений (L7).
Каждый месяц не тарифицируются первые 10 000 легитимных запросов, обработанных правилами профиля безопасности и WAF.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Tracker
Yandex Tracker — это сервис для управления проектами и процессами.
Не тарифицируется подключение к Tracker до 5 пользователей.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Virtual Private Cloud служит для управления облачными сетями и связи облачных ресурсов между собой и с интернетом.
Каждый месяц не тарифицируются:
- первые 100 ГБ исходящего трафика;
- первые 100 ГБ исходящего трафика через NAT-шлюз.
После того, как вы израсходуете нетарифицируемый объем услуг, начнет взиматься плата в соответствии с тарифами.
Если вы не израсходовали нетарифицируемый объем услуг до конца календарного месяца, остаток обнуляется.