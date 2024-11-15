Лицевой счет
Лицевой счет (ЛС) — ваш уникальный идентификатор в сервисе Yandex Cloud Billing, который используется для оплаты ресурсов в течение всего срока действия договора. Содержит средства, зачисленные вами с помощью банковской карты или банковского перевода (способ зачисления зависит от юридического статуса).
Средства с ЛС используются только при отсутствии грантов.
Создание лицевого счета
Лицевой счет создается автоматически в момент активации платной версии. Лицевой счет является виртуальным и не имеет статуса расчетного или банковского счета. Отключить его невозможно.
Номер лицевого счета
Номер лицевого счета можно найти в счете на оплату.
Баланс лицевого счета
После активации платной версии баланс лицевого счета по умолчанию равен нулю.
Следить за балансом можно в сервисе Yandex Cloud Billing:
- Баланс автоматически уменьшается, когда вы потребляете ресурсы. История потребления ресурсов доступна в детализации.
- Баланс увеличивается, когда вы зачисляете средства. Запись о пополнении сохраняется в истории платежей.
Баланс может становиться отрицательным из-за действия порога оплаты, применяющегося после активации платной версии и только при оплате банковской картой.
Мы рекомендуем следить за балансом и пополнять счет до положительного значения.
Если вы вовремя не пополните счет, то использование сервисов Yandex Cloud может быть приостановлено. Перед приостановкой на электронный адрес, указанный в платежном аккаунте, будет выслано уведомление о необходимости оплаты. Уведомление отправляется за седьмой и третий день до приостановки, а также в день приостановки. После пополнения баланса возможность потреблять ресурсы восстановится в течение суток.
Способы и сроки зачисления средств
Способ зачисления средств на ЛС зависит от юридического статуса (типа платежного аккаунта). Сроки зачисления средств на ЛС зависит от способа оплаты. Подробную информацию см. в разделе Способы оплаты.
Примечание
Для пополнения лицевого счета нельзя использовать гранты.