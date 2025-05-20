Договор
В Yandex Cloud все услуги предоставляются по договору, который заключается путем принятия оферты при создании платежного аккаунта. Такой договор не требует двустороннего подписания.
Резидентам Российской Федерации
С момента принятия оферты обе стороны начинают действовать в рамках договора согласно Гражданскому кодексу РФ. В соответствии с его условиями вы обязаны оплатить потребленные ресурсы по окончании отчетного периода. Подробную информацию см. в разделе Оплата ресурсов.
С условиями договора вы можете ознакомиться в разделе Правовые документы.
Примечание
Организации и ИП могут заключить договор с двусторонним подписанием. Для этого необходимо отправить заявку через форму. С вами свяжется менеджер Yandex Cloud для обсуждения условий подписания.
Резидентам Республики Казахстан
С момента принятия оферты обе стороны начинают действовать в рамках договора согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан (РК). В соответствии с его условиями вы обязаны оплатить потребленные ресурсы по окончании отчетного периода. Подробную информацию см. в разделе Оплата ресурсов.
С условиями договора вы можете ознакомиться в разделе Правовые документы.
Примечание
Организации и ИП могут заключить договор с двусторонним подписанием. Для этого необходимо отправить заявку через форму. С вами свяжется менеджер Yandex Cloud для обсуждения условий подписания.
Нерезидентам Республики Казахстан
С момента принятия оферты обе стороны начинают действовать в рамках договора. В соответствии с его условиями вы обязаны оплатить потребленные ресурсы по окончании отчетного периода. Подробную информацию см. в разделе Оплата ресурсов.
В зависимости от того, с какой компанией вы заключали договор, ознакомиться с условиями договора вы можете в разделе «Правовые документы» для Iron Hive doo Beograd (Сербия) или Direct Cursus Technology L.L.C. (Дубай).
Номер договора
Номер договора отображается в сервисе Yandex Cloud Billing на странице Данные аккаунта.
Расторжение договора
После самостоятельного удаления платежного аккаунта договор будет расторгнут. В этом случае предупреждать компанию ООО «Яндекс.Облако», ТОО «Облачные Сервисы Казахстан», Iron Hive doo Beograd (Serbia) или Direct Cursus Technology L.L.C. (Dubai) о расторжении договора не нужно.