Yandex Cloud Billing
KZ
Начало работы
Пошаговые инструкции
Концепции
Промокод
Порог оплаты
Платежный аккаунт
Лицевой счет
Грант
Пробный период
Организация
Отчетный период
Резервируемое потребление (CVoS)
Free tier
Бюджет
Договор
Квоты и лимиты
Глоссарий
Оплата ресурсов
Практические руководства
Управление доступом
Правила тарификации
Вопросы и ответы
Справочник Terraform
Справочник API
Аудитные логи Audit Trails
Статья создана
Yandex Cloud
Обновлена 10 марта 2025 г.
В сервисе Yandex Cloud Billing используются следующие основные понятия:
Промокод
Порог оплаты
Платежный аккаунт
Лицевой счет
Грант
Пробный период для новых клиентов
Организация
Отчетный период
Резервируемое потребление
Уровень нетарифицируемого использования (free tier)
Бюджет
Договор
Квоты и лимиты в сервисе Yandex Cloud Billing
Глоссарий
