Развивайте идеи без лишних трат
Грант на знакомство с платформой
При создании платёжного аккаунта вы получите грант на знакомство с платформой: до 38 400 тенге физическим лицам и до 80 000 тенге юридическим. Эту сумму можно тратить на облачные сервисы Yandex Cloud в течение двух месяцев.
Выгодные тарифы и free tier
От 1 333 тенге в месяц за аренду виртуальной машины, от 4 120 тенге — за кластер управляемой базы данных. Небольшой сайт, приложение или сервис можно разместить бесплатно, используя free tier экосистемы бессерверных вычислений.
Прозрачное ценообразование и скидки
В Yandex Cloud вы всегда знаете, сколько потратите и как будет расходоваться бюджет. Платите только за используемые ресурсы или зарезервируйте их определённый объём на полгода или год.
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Мы рассчитаем стоимость проекта, поможем построить архитектуру и начать работу в облаке.