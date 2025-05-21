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Развивайте идеи без лишних трат

Грант на знакомство с платформой

При создании платёжного аккаунта вы получите грант на знакомство с платформой: до 38 400 тенге физическим лицам и до 80 000 тенге юридическим. Эту сумму можно тратить на облачные сервисы Yandex Cloud в течение двух месяцев.

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Выгодные тарифы и free tier

От 1 333 тенге в месяц за аренду виртуальной машины, от 4 120 тенге — за кластер управляемой базы данных. Небольшой сайт, приложение или сервис можно разместить бесплатно, используя free tier экосистемы бессерверных вычислений.

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Прозрачное ценообразование и скидки

В Yandex Cloud вы всегда знаете, сколько потратите и как будет расходоваться бюджет. Платите только за используемые ресурсы или зарезервируйте их определённый объём на полгода или год.

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Мы рассчитаем стоимость проекта, поможем построить архитектуру и начать работу в облаке.

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Гранты и общие тарифы

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Тарифы сервисов

Группы сервисов

Доступны в регионе

Cloud Interconnect 
KZ
Выделенные сетевые соединения
Compute Cloud 
KZ
Виртуальные машины и диски
Managed Service for Kubernetes® 
KZ
Управление кластерами Kubernetes®
Object Storage 
KZ
Масштабируемое хранилище данных
Managed Service for ClickHouse® 
KZ
Управление базой данных ClickHouse®
Managed Service for PostgreSQL 
KZ
Управление базой данных PostgreSQL
SpeechKit 
KZ
Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
Virtual Private Cloud 
KZ
Управление сетями в облаке
Network Load Balancer 
KZ
Сетевые балансировщики нагрузки
Application Load Balancer 
KZ
Балансировщики нагрузки уровня приложения
Cloud DNS 
KZ
Управление доменными именами
Monitoring 
KZ
Сбор и визуализация метрик
Cloud Logging 
KZ
Логирование сервисов Yandex Cloud
Managed Service for MySQL® 
KZ
Управление базой данных MySQL®
Managed Service for Valkey™ 
KZ
Управление базой данных Valkey
Managed Service for Apache Kafka® 
KZ
Управление кластерами Apache Kafka®
Managed Service for Greenplum® 
KZ
Управление базой данных Greenplum®
Managed Service for OpenSearch 
KZ
Управление кластерами OpenSearch
Data Transfer 
KZ
Инструмент для миграции и передачи данных
Container Registry 
KZ
Управление Docker-образами
Key Management Service 
KZ
Управление ключами шифрования
Certificate Manager 
KZ
Управление TLS-сертификатами
Yandex Lockbox 
KZ
Создание и хранение секретов
Identity and Access Management 
KZ
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Audit Trails 
KZ
Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Yandex Identity Hub 
KZ
Управление сервисами организации
Managed Service for Prometheus® 
KZ
Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Resource Manager 
KZ
Управление ресурсами в каталогах и облаках
Yandex Cloud Console 
KZ
Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Yandex Cloud Billing 
KZ
Сервис для оплаты и детализации расходов

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud 
KZ
Виртуальные машины и диски
Object Storage 
KZ
Масштабируемое хранилище данных
Virtual Private Cloud 
KZ
Управление сетями в облаке
Cloud Interconnect 
KZ
Выделенные сетевые соединения
Cloud Desktop 
Удаленные рабочие места в облаке
API Gateway 
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Network Load Balancer 
KZ
Сетевые балансировщики нагрузки
Application Load Balancer 
KZ
Балансировщики нагрузки уровня приложения
Load Testing 
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Cloud CDN 
Организация сети распространения контента
Cloud DNS 
KZ
Управление доменными именами
Cloud Backup 
Сервис создания резервных копий виртуальных машин
Monitoring 
KZ
Сбор и визуализация метрик
Cloud Logging 
KZ
Логирование сервисов Yandex Cloud
Smart Web Security 
Защита веб-приложений
Yandex BareMetal 
Аренда выделенного физического сервера

Платформа данных

Managed Service for PostgreSQL 
KZ
Управление базой данных PostgreSQL
Managed Service for MySQL® 
KZ
Управление базой данных MySQL®
Managed Service for ClickHouse® 
KZ
Управление базой данных ClickHouse®
Managed Service for YDB 
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Managed Service for Valkey™ 
KZ
Управление базой данных Valkey
Managed Service for MongoDB 
Управление базой данных MongoDB
Managed Service for Apache Kafka® 
KZ
Управление кластерами Apache Kafka®
Managed Service for Greenplum® 
KZ
Управление базой данных Greenplum®
Managed Service for OpenSearch 
KZ
Управление кластерами OpenSearch
Data Processing 
Управление Apache Spark, Apache Hadoop®
Data Transfer 
KZ
Инструмент для миграции и передачи данных
Object Storage 
KZ
Масштабируемое хранилище данных
Message Queue 
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
Data Streams 
Сервис для управления потоками данных
Yandex Query 
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
DataSphere 
Среда ML-разработки полного цикла
DataLens 
Визуализация и анализ данных
Monitoring 
KZ
Сбор и визуализация метрик
Yandex Managed Service for Apache Airflow® 
Создание и управление кластерами Apache Airflow®
Yandex MetaData Hub 
Сервис для управления метаданными
Yandex WebSQL 
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Контейнеры

Managed Service for Kubernetes® 
KZ
Управление кластерами Kubernetes®
Container Registry 
KZ
Управление Docker-образами
Serverless Containers 
Запуск контейнеров без Kubernetes®

Инструменты разработчика

Load Testing 
Нагрузочное тестирование и анализ производительности
Managed Service for GitLab 
Управляемый сервис для GitLab
SmartCaptcha 
Инструмент для верификации запросов
SourceCraft Code Assistant 
AI-помощник для разработчиков
Yandex Search API 
Сервис поисковых запросов
Yandex WebSQL 
Инструмент для работы с SQL-базами данных

Бессерверные вычисления

Cloud Functions 
Запуск вашего кода в виде функции
Managed Service for YDB 
Распределённая отказоустойчивая Distributed SQL СУБД
Message Queue 
Очереди для обмена сообщениями между приложениями
API Gateway 
Интеграция с сервисами Yandex Cloud при помощи API
Object Storage 
KZ
Масштабируемое хранилище данных
IoT Core 
Решения для интернета вещей
Data Streams 
Сервис для управления потоками данных
Serverless Containers 
Запуск контейнеров без Kubernetes®
Cloud Apps 
Готовые приложения в облаке
Yandex Cloud Postbox 
Сервис для отправки почты в облаке
Cloud Notification Service 
Сервис для мультиканальной отправки уведомлений
Yandex Query 
Бессерверная аналитика данных из Object Storage и потоковых данных
Serverless Integrations 
Настройка интеграций и управление сервисами на базе Serverless

Безопасность

Key Management Service 
KZ
Управление ключами шифрования
Certificate Manager 
KZ
Управление TLS-сертификатами
Yandex Lockbox 
KZ
Создание и хранение секретов
Identity and Access Management 
KZ
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Audit Trails 
KZ
Сервис сбора и выгрузки аудитных логов
Yandex Identity Hub 
KZ
Управление сервисами организации
Cloud Registry 
Хранение и управление артефактами разработки
Security Deck 
Сервис для управления безопасностью в облаке
Smart Web Security 
Защита веб-приложений
SmartCaptcha 
Инструмент для верификации запросов

Мониторинг и управление ресурсами

Monitoring 
KZ
Сбор и визуализация метрик
Managed Service for Prometheus® 
KZ
Инструмент для управления Prometheus® на базе Yandex Monitoring
Cloud Logging 
KZ
Логирование сервисов Yandex Cloud
Identity and Access Management 
KZ
Идентификация и контроль доступа к облачным ресурсам
Resource Manager 
KZ
Управление ресурсами в каталогах и облаках
Yandex Identity Hub 
KZ
Управление сервисами организации
Yandex Cloud Console 
KZ
Консоль управления ресурсами Yandex Cloud
Yandex Cloud Billing 
KZ
Сервис для оплаты и детализации расходов

AI Studio

SpeechKit 
KZ
Комплекс технологий распознавания и синтеза речи
SpeechSense 
Сервис речевой аналитики
Foundation Models 
Генеративные модели для бизнеса
YandexGPT API 
Генеративная языковая модель для задач бизнеса
DataSphere 
Среда ML-разработки полного цикла
Vision OCR 
Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста
Translate 
Машинный перевод с поддержкой более 100 языков
Yandex Search API 
Сервис поисковых запросов

Бизнес-инструменты

Tracker 
Инструмент для организации работы команды
Forms 
Сервис для создания и интеграции форм
Wiki 
Сервис для создания корпоративной базы знаний
DataLens 
Визуализация и анализ данных
Cloud Desktop 
Удаленные рабочие места в облаке
SpeechSense 
Сервис речевой аналитики
Yandex Cloud Video 
Комплексная платформа управления видеоконтентом
Группы сервисов