Уровни технической поддержки
Yandex Cloud оказывает техническую поддержку по разным тарифными планам — вы можете выбрать тот, который подходит вам. От тарифного плана зависят доступные каналы обращения, скорость ответа и вид запроса.
Тарифные планы
Каналы обращения: запрос в консоли, почта, чаты в Support Center и Telegram
Время реакции на обращение — 24 часа
Все обращения стандартного приоритета
Ответы на основе базы знаний и документации
Каналы обращения: запрос в консоли, почта, чаты в Support Center и Telegram. Видеоконференции — по запросу и согласованию
Время реакции на критическое обращение — 30 минут
Задачи решают опытные инженеры и эксперты поддержки
Консультации ведущих разработчиков при необходимости
По запросу предоставляется анализ причин возникновения проблем и рекомендации по их предотвращению
Доступ к Technical Preview новых инструментов и сервисов
Выбрать тариф
Выбрать или изменить тарифный план можно в консоли управления. Повышение тарифного плана происходит сразу, понижение — первого числа следующего месяца.
С какими запросами можно обратиться
