Уровни технической поддержки

Yandex Cloud оказывает техническую поддержку по разным тарифными планам — вы можете выбрать тот, который подходит вам. От тарифного плана зависят доступные каналы обращения, скорость ответа и вид запроса.

Тарифные планы

Базовый
Бесплатно
Для знакомства с платформой, тестовых задач и учебных проектов.

Каналы обращения: запрос в консоли, почта, чаты в Support Center и Telegram

Время реакции на обращение — 24 часа

Все обращения стандартного приоритета

Ответы на основе базы знаний и документации

Бизнес
15 000 ₸/ месяц
+ 5% от чека > 1 ₸
Для поддержки важных сервисов и продуктивной среды.

Каналы обращения: запрос в консоли, почта, чаты в Support Center и Telegram. Видеоконференции — по запросу и согласованию

Время реакции на критическое обращение — 30 минут

Задачи решают опытные инженеры и эксперты поддержки

Консультации ведущих разработчиков при необходимости

По запросу предоставляется анализ причин возникновения проблем и рекомендации по их предотвращению

Доступ к Technical Preview новых инструментов и сервисов

Выбрать или изменить тарифный план можно в консоли управления. Повышение тарифного плана происходит сразу, понижение — первого числа следующего месяца.

С какими запросами можно обратиться

Вид обращения
Базовый
Бизнес
Восстановление доступа в консоль управления
Предоставление ссылок на документацию
Диагностика ошибок в работе сервисов Yandex Cloud и решение выявленных проблем, не связанных со сторонним программным обеспечением
Консультации по вопросам, связанным с Биллингом
Консультации по часто возникающим вопросам (в том числе по общим вида «Как это работает?» и «Что это такое?») о сервисах и функциональных возможностях Yandex Cloud
Консультации и оказание помощи при настройке сервисов Yandex Cloud
Запросы о ваших данных в Yandex Cloud, включая запросы о персональных данных
Рекомендации по восстановлению работоспособности сервисов в случае критических инцидентов
Общие рекомендации по архитектуре
Консультации по настройке стороннего ПО и устранению проблем с совместимостью (указание на открытые источники информации)
Рекомендации по устранению проблем с операционными системами и их компонентами
Углублённая диагностика PaaS и SaaS-решений
Поддержка при инцидентах информационной безопасности
Предоставление развёрнутого RCA и рекомендаций по предотвращению проблем
Проверка на тестовых стендах изменений инфраструктуры клиента

Недоступно

Доступно

Коммерческая поддержка YDB Open Source в вашей инфраструктуре

Наши инженеры поддержки помогут обеспечить бесперебойную работу вашей СУБД даже в самых сложных условиях. Поддерживаемые системы YDB могут быть развёрнуты в любой инфраструктуре по вашему выбору, включая публичные облака или ваши собственные вычислительные среды.

Узнайте о технической поддержке Yandex Cloud

Документация

Полезные ссылки

Порядок оказания технической поддержки
Правила тарификации
