Блог
AI‑агенты: переход от инструментов к автономным исполнителям в бизнесе
Прорыв в области больших языковых моделей изменил технологический и бизнес‑ландшафт. Если раньше AI преимущественно выполнял роль мощного, но пассивного инструмента, то в 2025 году на первый план вышли AI‑агенты.
DNS: как устроена адресная книга интернета и чем она полезна бизнесу
DNS сопоставляет удобные для восприятия имена ресурсов с числовыми IP‑адресами. От бесперебойной работы этой системы зависит доступность онлайн‑сервисов и облачной инфраструктуры: от внутренних порталов до ключевых IT‑платформ.
Yandex Qazaqstan разработал первую в стране AI‑модель для распознавания петроглифов
Модель позволит вести цифровой учёт и генерировать описания петроглифов. Решение создано при поддержке Центра технологий для общества Yandex Cloud, а датасет для обучения нейросети предоставил общественный фонд «Охотники за петроглифами».
DevOps в 2024–2025: полное руководство по принципам, практикам и трендам
Рассказываем, как методология DevOps трансформирует разработку и обслуживание программного обеспечения, какие инструменты использовать и с чего начать внедрение.
Yandex Cloud в Казахстане: локальная инфраструктура и фокус на ИИ‑технологиях
Потребление наших облачных сервисов в Казахстане выросло в 15 раз год к году, а локальный дата‑центр и развитие ИИ‑инструментов открыли облако для крупного бизнеса и госсектора.
Продуктовый дайджест Yandex Neuro Scale 2025
Рассказываем о продуктовых анонсах и других новостях Yandex Neuro Scale 2025 — нашей ежегодной флагманской конференции.
Представляем новую линейку AI‑ассистентов для работы в облаке
Они помогут с настройкой облачной инфраструктуры, администрированием баз данных, анализом графиков, обработают оповещения систем информационной безопасности — и снимут с клиентов до 30% рутинных задач.
AI Studio: теперь ИИ‑агентов можно создать без навыков разработки
Обновлённая платформа позволяет без написания кода создавать ИИ‑агентов на базе уже развёрнутых в облаке генеративных моделей — компании смогут всего за несколько часов запустить уникальные ИИ‑решения для своего бизнеса.
Обновили сервисы для защиты компаний от киберугроз
С помощью новых модулей Yandex Security Deck и технологии ML WAF в Yandex Smart Web Security бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб‑приложений и защиты от DDoS‑атак до снижения угроз утечек данных.
Обновления SourceCraft: агентский режим и интеграция с облаком
SourceCraft стала первым решением для командной разработки в России, где ИИ‑агент встроен в полный цикл создания программного обеспечения внутри одной платформы.
Искусственный интеллект в разработке: тренды и реальное применение
Yandex B2B Tech и Университет ИТМО опросили более 600 разработчиков, преподавателей и студентов IT‑направлений — и выяснили, как ИИ меняет профессию программиста, какие инструменты выбирают команды и сколько компании готовы в них инвестировать.