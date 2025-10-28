Статьи

AI‑агенты: переход от инструментов к автономным исполнителям в бизнесе

Прорыв в области больших языковых моделей изменил технологический и бизнес‑ландшафт. Если раньше AI преимущественно выполнял роль мощного, но пассивного инструмента, то в 2025 году на первый план вышли AI‑агенты.