Продуктовый дайджест Yandex Cloud (ноябрь)

Искусственный интеллект и машинное обучение

Обучили более 4 тыс. специалистов работе с ИИ‑агентами

В серии вебинаров Yandex AI Studio Series эксперты рассказали, как создавать ИИ‑решения: от создания простых агентов до разработки сложных мультиагентных систем.

Показали несколько практических сценариев. Один из них — создание поисковых агентов, способных находить информацию как в интернете, так и в корпоративных базах данных, включая документы, изображения и файлы PDF. Другой сценарий — разработка голосовых агентов на базе Realtime API. Такие помощники генерируют ответы с задержкой менее секунды и интегрируются с внешними приложениями непосредственно во время диалога.

На воркшопе показали пример создания системы из нескольких ИИ‑агентов. В качестве кейса рассмотрели помощника для ресторанного бизнеса, который формирует гастрономические рекомендации для гостей.

Участники получили возможность задать вопросы экспертам и применили новые знания в интерактивных форматах. Наиболее активных из них мы пригласили на закрытую встречу в Москве для обсуждения собственных проектов и общих трендов в развитии ИИ‑агентов.