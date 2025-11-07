Связаться с намиПодключиться

Статья создана
Обновлена 7 ноября 2025 г.

Инструмент поиска в интернете позволяет модели получать информацию из открытых источников и использовать ее для формирования более точных и актуальных ответов. Поиск может выполняться как по всему интернету, так и по ограниченному списку сайтов. Инструмент можно подключить в Responses API и Realtime API.

Если инструмент подключен, модель самостоятельно принимает решение, нужна ли дополнительная информация для формирования ответа. Чтобы разрешить модели искать информацию в интернете при генерации ответов, в параметрах запроса укажите инструмент web_search и задайте до 5 сайтов в массиве allowed_domains. Если список сайтов не будет задан, поиск будет выполняться по всему интернету и займет больше времени. Дополнительно можно ограничить регион поиска, передав код региона в поле region параметра user_location.

response = client.responses.create(
    model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
    input="Сделай краткий обзор последних новостей об LLM в 2025 году — только факты, без домыслов.",
    tools=[
        {
            "web_search": {
                "filters": {
                    "allowed_domains": [
                        "habr.ru"
                    ]
                },
                "user_location": {
                    "region": "213", # Москва
                }
            }
        }
    ],
    temperature=0.3,
    max_output_tokens=1000
)

Ответ, обогащенный поиском в интернете, содержит объект annotations. Используйте его, чтобы отследить и показать пользователю источники данных. Поле url объекта annotations содержит адрес сайта, на котором была найдена использованная информация. Все остальные поля объекта заполняются значениями по умолчанию, чтобы сохранить совместимость с OpenAI:

"annotations": [
  {
    "end_index": 0,
    "start_index": 0,
    "title": "",
    "type": "url_citation",
    "url": "www.rbc.ru"
  },
  {
    "end_index": 0,
    "start_index": 0,
    "title": "",
    "type": "url_citation",
    "url": "ria.ru"
  }
]

Возможные сценарии использования инструмента

Инструмент поиска в интернете может быть полезен при решении многих задач:

  • Актуализация справочной информации: составить резюме, что поменялось в правилах магазина приложений на этой неделе.
  • Конкурентный обзор: собрать новинки и сценарии конкурентов на основе информации, опубликованной на их сайтах.
  • Проверка фактов в пресс-релизе: сверить цитаты и цифры перед публикацией.
  • Радар трендов: собрать быстрый обзор новостей на заданную тему за сутки или неделю для дайджеста.
  • Подготовка к встрече: сделать описание компании клиента перед созвоном.
