Инструмент поиска в интернете Web Search
Инструмент поиска в интернете позволяет модели получать информацию из открытых источников и использовать ее для формирования более точных и актуальных ответов. Поиск может выполняться как по всему интернету, так и по ограниченному списку сайтов. Инструмент можно подключить в Responses API и Realtime API.
Если инструмент подключен, модель самостоятельно принимает решение, нужна ли дополнительная информация для формирования ответа. Чтобы разрешить модели искать информацию в интернете при генерации ответов, в параметрах запроса укажите инструмент
web_search и задайте до 5 сайтов в массиве
allowed_domains. Если список сайтов не будет задан, поиск будет выполняться по всему интернету и займет больше времени. Дополнительно можно ограничить регион поиска, передав код региона в поле
region параметра
user_location.
response = client.responses.create(
model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
input="Сделай краткий обзор последних новостей об LLM в 2025 году — только факты, без домыслов.",
tools=[
{
"web_search": {
"filters": {
"allowed_domains": [
"habr.ru"
]
},
"user_location": {
"region": "213", # Москва
}
}
}
],
temperature=0.3,
max_output_tokens=1000
)
Ответ, обогащенный поиском в интернете, содержит объект
annotations. Используйте его, чтобы отследить и показать пользователю источники данных. Поле
url объекта
annotations содержит адрес сайта, на котором была найдена использованная информация. Все остальные поля объекта заполняются значениями по умолчанию, чтобы сохранить совместимость с OpenAI:
"annotations": [
{
"end_index": 0,
"start_index": 0,
"title": "",
"type": "url_citation",
"url": "www.rbc.ru"
},
{
"end_index": 0,
"start_index": 0,
"title": "",
"type": "url_citation",
"url": "ria.ru"
}
]
Возможные сценарии использования инструмента
Инструмент поиска в интернете может быть полезен при решении многих задач:
- Актуализация справочной информации: составить резюме, что поменялось в правилах магазина приложений на этой неделе.
- Конкурентный обзор: собрать новинки и сценарии конкурентов на основе информации, опубликованной на их сайтах.
- Проверка фактов в пресс-релизе: сверить цитаты и цифры перед публикацией.
- Радар трендов: собрать быстрый обзор новостей на заданную тему за сутки или неделю для дайджеста.
- Подготовка к встрече: сделать описание компании клиента перед созвоном.