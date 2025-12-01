Создать текстового агента с поиском в интернете
Статья создана
Обновлена 1 декабря 2025 г.
В Yandex AI Studio вы можете создать текстового агента, который для формирования ответа будет использовать информацию, найденную в интернете.
Перед началом работы
Чтобы воспользоваться примером:
Python
Получите данные для аутентификации в API, как описано в разделе Аутентификация в API Yandex AI Studio.
Создайте
Python
-
-
Создайте файл
index.pyи добавьте в него код:
import openai import json YANDEX_CLOUD_FOLDER = "..." YANDEX_CLOUD_API_KEY = "..." YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt" client = openai.OpenAI( api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY, base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1", project=YANDEX_CLOUD_FOLDER ) response = client.responses.create( model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}", input="Сделай краткий обзор новостей про LLM за сентябрь 2025 года.", tools=[ { "web_search": { "filters": { "allowed_domains": [ "habr.ru" ] }, "user_location": { "region": "213", } } } ], temperature=0.3, max_output_tokens=1000 ) # Текст ответа print("Текст ответа:") print(response.output_text) print("\n" + "=" * 50 + "\n") # Полный ответ print("Полный ответ (JSON):") print(json.dumps(response.model_dump(), indent=2, ensure_ascii=False))xs
-
Сохраните данные для аутентификации в переменные окружения:
export YANDEX_CLOUD_FOLDER=<идентификатор_каталога> export YANDEX_CLOUD_API_KEY=<API-ключ> export VECTOR_STORE_ID=<идентификатор_поискового_индекса>
-
Выполните созданный файл:
python index.py