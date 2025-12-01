Связаться с намиПопробовать бесплатно

Статья создана
Обновлена 1 декабря 2025 г.

В Yandex AI Studio вы можете создать текстового агента, который для формирования ответа будет использовать информацию, найденную в интернете.

Перед началом работы

Чтобы воспользоваться примером:

Получите данные для аутентификации в API, как описано в разделе Аутентификация в API Yandex AI Studio.

Создайте

  1. Создайте поисковый индекс.

  2. Создайте файл index.py и добавьте в него код:

    import openai
import json

YANDEX_CLOUD_FOLDER = "..."
YANDEX_CLOUD_API_KEY = "..."
YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt"

client = openai.OpenAI(
    api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
    base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
    project=YANDEX_CLOUD_FOLDER
)

response = client.responses.create(
    model=f"gpt://{YANDEX_CLOUD_FOLDER}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
    input="Сделай краткий обзор новостей про LLM за сентябрь 2025 года.",
    tools=[
        {
            "web_search": {
                "filters": {
                    "allowed_domains": [
                        "habr.ru"
                    ]
                },
                "user_location": {
                    "region": "213",
                }
            }
        }
    ],
    temperature=0.3,
    max_output_tokens=1000
)

# Текст ответа
print("Текст ответа:")
print(response.output_text)
print("\n" + "=" * 50 + "\n")

# Полный ответ
print("Полный ответ (JSON):")
print(json.dumps(response.model_dump(), indent=2, ensure_ascii=False))xs

  3. Сохраните данные для аутентификации в переменные окружения:

    export YANDEX_CLOUD_FOLDER=<идентификатор_каталога>
export YANDEX_CLOUD_API_KEY=<API-ключ>
export VECTOR_STORE_ID=<идентификатор_поискового_индекса>

  4. Выполните созданный файл:

    python index.py
