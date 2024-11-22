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Запускайте и развивайте IT‑проекты
с Yandex Cloud Boost

Получите грант до 6 000 000 тенге на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.

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Программа для каждого

Выберите уровень программы, который подходит именно вам.
Нам есть что предложить как начинающим стартапам, так и опытным командам.

300 000 тенге на сервисы Yandex Cloud¹

Программа Start для начинающих команд и стартапов, которым нужны ресурсы для запуска IT-проекта.

На 6 месяцев

До 6 000 000 тенге на сервисы Yandex Cloud¹

Программа Migrate для команд, желающих снизить затраты на IT-инфраструктуру и легко масштабировать продукт.

На 2 месяца
Консультации архитекторов
Приоритетная поддержка уровня «Бизнес»
Скидка 20% на ряд сервисов²

Индивидуальное предложение

Для портфельных компаний фондов-партнёров и участников акселерационных программ. Индивидуальные условия уточняйте у партнёров.

Расширьте возможности вашего стартапа с AI-технологиями

Специальные условия для внедрения генеративных языковых моделей в проекты: получите грант до 6 миллионов тенге на тестирование сервиса YandexGPT API и YandexART.

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Партнёры

Yandex Cloud предлагает расширенные условия для портфельных компаний венчурных фондов и участников акселерационных программ.

Крупнейший международный технопарк IT‑стартапов в Центральной Азии

Частный венчурный фонд в Центральной Азии. Фокус фонда — ИТ‑стартапы, строящие международный бизнес

Экосистема, способствующая развитию сфер IT и Digital. Связываем государство, специалистов, экспертов и студентов

Некоммерческая организация Techno Women объединяет женщин, работающих в технологических отраслях

Если вы инвестируете в стартапы или помогаете компаниям развиваться, присоединяйтесь к программе для фондов, акселераторов и технопарков.

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7 дней от заявки до гранта

Получить грант и начать работу на платформе Yandex Cloud вы сможете уже через 7 дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.

Получить грант

Вопросы и ответы

Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.

Один шаг до гранта

Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.

Получить грант

1. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы.
2. Список сервисов, на которые предоставляется скидка, указан в полных условиях программы.