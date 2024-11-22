Да, это так. По программе Migrate базовую часть гранта в размере 1 200 000 ₸ вы получаете сразу. Если на период тестирования этой суммы будет недостаточно, свяжитесь с менеджером программы и воспользуйтесь возможностью получить ещё 4 800 000 ₸.