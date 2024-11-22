Запускайте и развивайте IT‑проекты
с Yandex Cloud Boost
Запускайте и развивайте IT‑проекты
с Yandex Cloud Boost
Получите грант до 6 000 000 тенге на IT-инфраструктуру в Yandex Cloud и доступ к другим сервисам Яндекса на особых условиях.
Программа для каждого
Выберите уровень программы, который подходит именно вам.
Нам есть что предложить как начинающим стартапам, так и опытным командам.
300 000 тенге на сервисы Yandex Cloud¹
Программа Start для начинающих команд и стартапов, которым нужны ресурсы для запуска IT-проекта.
До 6 000 000 тенге на сервисы Yandex Cloud¹
Программа Migrate для команд, желающих снизить затраты на IT-инфраструктуру и легко масштабировать продукт.
Индивидуальное предложение
Для портфельных компаний фондов-партнёров и участников акселерационных программ. Индивидуальные условия уточняйте у партнёров.
Расширьте возможности вашего стартапа с AI-технологиями
Специальные условия для внедрения генеративных языковых моделей в проекты: получите грант до 6 миллионов тенге на тестирование сервиса YandexGPT API и YandexART.
Если вы инвестируете в стартапы или помогаете компаниям развиваться, присоединяйтесь к программе для фондов, акселераторов и технопарков.
7 дней от заявки до гранта
Получить грант и начать работу на платформе Yandex Cloud вы сможете уже через 7 дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.
Вопросы и ответы
Да, конечно можете. Мы свяжемся с вами и обсудим какой уровень программы подходит вам лучше.
Один шаг до гранта
Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.
1. Включая НДС. Порядок и условия предоставления гранта указаны в полных условиях программы.
2. Список сервисов, на которые предоставляется скидка, указан в полных условиях программы.