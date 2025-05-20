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Технологии, которые рядом

Создавайте и совершенствуйте ваши цифровые продукты с надёжной инфраструктурой и уникальными сервисами Yandex Cloud.

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Локальное присутствие

Эффективные и надёжные серверы Yandex в технологичном дата‑центре Казахстана, высокая скорость передачи данных. Заключение договора с казахстанским юридическим лицом в тенге.

Безопасность данных

Платформа обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных и соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите».

Технологическое лидерство

Доступ к передовым технологиям, для построения цифровых решений, ускорения запуска продуктов и сервисов для крупного и среднего бизнеса.

Воспользуйтесь облачными сервисами

Платформа данных

Полный цикл обработки данных любого типа — от сбора и хранения до анализа и визуализации.

Инфраструктура и сеть

Сервисы управления базовой облачной инфраструктурой: виртуальными машинами, сетями, объектным и дисковым хранилищем.

Контейнеры

Разработка и администрирование контейнерных приложений.

Ресурсы и управление

Мониторинг и управление ресурсами облака.

Машинное обучение

Построение современных решений на базе искусственного интеллекта.

Безопасность

Инструменты для управления безопасностью вашей облачной инфраструктуры.

Как облако помогает бизнесу в Казахстане

Говорим на языке вашего бизнеса

Речевые технологии в Казахстане.
Создавайте голосовых помощников, автоматизируйте колл-центры, оценивайте качество общения, изучайте эмоции клиентов и находите точки роста вашего бизнеса.

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Инструменты для разных задач

Yandex Cloud предлагает инструменты и сервисы для комфортной работы и решения разных задач.

Консоль управления

Удобный инструмент для управления ресурсами облачной платформы.

Документация

Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для работы.

Мониторинг

Сервис для сбора, хранения и визуализации метрик облачных ресурсов.

Обеспечиваем безопасность ваших данных и соответствие закону Республики Казахстан

Зона доступности в Казахстане

Расширяем доступ к новым сценариям и сервисам для компаний на территории Казахстана.

Локальный провайдер

Договор с локальным юридическим лицом, оплата за потреблённые ресурсы в тенге (₸).

Соответствие стандартам

Хранение и обработка персональных данных соответствует Закону Республики Казахстан № 94-V «О персональных данных и их защите».

Всё о безопасности Yandex Cloud

Профессиональная помощь

Оперативно и круглосуточно

Служба поддержки ответит на любые вопросы о работе Yandex Cloud. В расширенных тарифных планах предлагаем помощь в режиме 24/7.

На русском и казахском

Инженеры поддержки отвечают на русском и казахском языках.

Партнёрская сеть

Для создания IT-проектов под ключ можно обратиться к нашим партнёрам. Они помогут развернуть в облаке 1С, создать интернет-магазин или разработают уникальные решения на базе машинного обучения.

Подробнее о технической поддержке

Экономичность и прозрачность

Для проектов любого масштаба

Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.

Выгодные условия и наглядная детализация

Вы всегда знаете, сколько потратили, и платите только за используемые ресурсы. Зарезервируйте определённый объём ресурсов на 6 месяцев или 1 год и экономьте.

Скидки и free tier

Для некоторых сервисов платформы предусмотрены нетарифицируемые объёмы потребления, а также скидки и временные предложения.

Подробнее

Как начать работать с Yandex Cloud в Казахстане?

Бесплатное обучение по работе с облачными инструментами

Учим работать с разными инструментами и сервисами. Это поможет вам повысить эффективность запуска IT‑проектов в облаке и стать успешным специалистом в IT‑индустрии.

Как создать аккаунт

Создайте аккаунт для тестирования сервисов Yandex Cloud в Казахстане — быстро и просто.

Технологические особенности и возможности платформы

Знакомство с платформой Yandex Cloud и особенностями её работы в Казахстане.

Тарифы

Актуальные цены и история тарифов для всех сервисов доступных в Казахстане.

Начните тестировать платформу со стартовым грантом

Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 38 400 ₸, юридическим — до 80 000 ₸. Протестируйте технологии в деле!

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Вопросы и ответы

Если у вас уже развернуты ресурсы в регионе kz1 (Республика Казахстан), их стоимость можно увидеть в сервисе Yandex Cloud Billing. Если вы ещё не используете сервисы, их стоимость можно узнать в разделе Тарифы. Для активации специальных условий необходимо обратиться к вашему менеджеру.