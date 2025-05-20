Технологии, которые рядом
Технологии, которые рядом
Создавайте и совершенствуйте ваши цифровые продукты с надёжной инфраструктурой и уникальными сервисами Yandex Cloud.
Локальное присутствие
Безопасность данных
Технологическое лидерство
Как облако помогает бизнесу в Казахстане
Говорим на языке вашего бизнеса
Речевые технологии в Казахстане.
Создавайте голосовых помощников, автоматизируйте колл-центры, оценивайте качество общения, изучайте эмоции клиентов и находите точки роста вашего бизнеса.
Инструменты для разных задач
Yandex Cloud предлагает инструменты и сервисы для комфортной работы и решения разных задач.
Консоль управления
Удобный инструмент для управления ресурсами облачной платформы.
Документация
Подробные описания, пошаговые руководства и примеры для работы.
Мониторинг
Сервис для сбора, хранения и визуализации метрик облачных ресурсов.
Обеспечиваем безопасность ваших данных и соответствие закону Республики Казахстан
Зона доступности в Казахстане
Расширяем доступ к новым сценариям и сервисам для компаний на территории Казахстана.
Локальный провайдер
Договор с локальным юридическим лицом, оплата за потреблённые ресурсы в тенге (₸).
Соответствие стандартам
Хранение и обработка персональных данных соответствует Закону Республики Казахстан № 94-V «О персональных данных и их защите».
Профессиональная помощь
Оперативно и круглосуточно
Служба поддержки ответит на любые вопросы о работе Yandex Cloud. В расширенных тарифных планах предлагаем помощь в режиме 24/7.
На русском и казахском
Инженеры поддержки отвечают на русском и казахском языках.
Партнёрская сеть
Для создания IT-проектов под ключ можно обратиться к нашим партнёрам. Они помогут развернуть в облаке 1С, создать интернет-магазин или разработают уникальные решения на базе машинного обучения.
Экономичность и прозрачность
Для проектов любого масштаба
Тарифы Yandex Cloud подойдут как высоконагруженным сервисам больших компаний, так и небольшим проектам со скромными требованиями.
Выгодные условия и наглядная детализация
Вы всегда знаете, сколько потратили, и платите только за используемые ресурсы. Зарезервируйте определённый объём ресурсов на 6 месяцев или 1 год и экономьте.
Скидки и free tier
Для некоторых сервисов платформы предусмотрены нетарифицируемые объёмы потребления, а также скидки и временные предложения.
Как начать работать с Yandex Cloud в Казахстане?
Бесплатное обучение по работе с облачными инструментами
Учим работать с разными инструментами и сервисами. Это поможет вам повысить эффективность запуска IT‑проектов в облаке и стать успешным специалистом в IT‑индустрии.
Как создать аккаунт
Создайте аккаунт для тестирования сервисов Yandex Cloud в Казахстане — быстро и просто.
Технологические особенности и возможности платформы
Знакомство с платформой Yandex Cloud и особенностями её работы в Казахстане.
Тарифы
Актуальные цены и история тарифов для всех сервисов доступных в Казахстане.
Начните тестировать платформу со стартовым грантом
Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 38 400 ₸, юридическим — до 80 000 ₸. Протестируйте технологии в деле!
Вопросы и ответы
Если у вас уже развернуты ресурсы в регионе
kz1 (Республика Казахстан), их стоимость можно увидеть в сервисе Yandex Cloud Billing. Если вы ещё не используете сервисы, их стоимость можно узнать в разделе Тарифы. Для активации специальных условий необходимо обратиться к вашему менеджеру.