Теперь у нас два региона:

1. ru-central1 (Российская Федерация):

— консоль https://console.yandex.cloud

— сайт: https://yandex.cloud

2. kz1 (Республика Казахстан):

— консоль https://kz.console.yandex.cloud

— сайт: https://yandex.cloud/ru-kz/

Обратите внимание, что у каждого региона свой вход в консоль. При этом вы можете использовать один Яндекс ID для работы во всех регионах.