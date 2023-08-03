Как DEMETRA сократила расходы на инфраструктуру на 30%

DEMETRA помогает клиентам управлять ценами на их товары в онлайн-магазинах и на маркетплейсах, используя мониторинг позиций и автоматическую корректировку цен. Для этого нужно собирать и обрабатывать аналитику по продукции на маркетплейсах — а это миллионы позиций — и актуализировать информацию о товарах, которые уже загружены в систему.

Всего DEMETRA обрабатывает около 25 миллионов запросов в сутки. Собственная физическая инфраструктура компании с трудом справлялась с таким объёмом одновременно поступающих данных. Когда продукт «упёрся в потолок» запросов, стало ясно, что проекту нужны инфраструктурные изменения, а именно — быстрое и удобное решение для автоматического масштабирования вычислительных ресурсов.

Изначально проект развернули во внутренней инфраструктуре компании. Однако со временем команда пришла к выводу, что многие сервисы удобнее использовать в облаке. Решение в пользу облачной платформы позволило не только обрабатывать большое количество трафика, но и, используя управляемые сервисы, сократить время на настройку инфраструктуры. Компания перенесла часть сервисов на одну из крупных облачных платформ, но оказалось, что затраты на эту облачную инфраструктуру быстро растут, так как зависят от количества запросов. Команда стала искать нового облачного провайдера.

Основными критериями при выборе провайдера были прозрачная ценовая политика, наличие необходимых управляемых сервисов, отказоустойчивость, качественный алертинг, безопасность и, конечно, конфиденциальность данных. Протестировав разные облачные платформы, команда остановилась на решениях Yandex Cloud, потому что они полностью удовлетворяли требованиям.