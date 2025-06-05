Связаться с намиПодключиться
Управляйте быстрой аналитической СУБД в инфраструктуре Yandex Cloud.

Лёгкость в обслуживании

Уделяйте время развитию своего проекта, а мы будем заниматься обслуживанием баз данных: резервированием, мониторингом, обеспечением отказоустойчивости и обновлением ПО.

Горизонтальное и вертикальное масштабирование

В Managed Service for ClickHouse вы можете по клику добавлять хосты в кластер, повышать класс хостов и включать шардирование, чтобы повысить производительность кластера.

Обработка больших данных в реальном времени

ClickHouse отлично справляется с обработкой запросов к большим объёмам данных в реальном времени, а колоночное хранение экономит место за счёт сильного сжатия данных.

Гибридное хранение данных

В Managed Service for ClickHouse вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage. Данные, хранящиеся на сетевом диске, при достижении определенного срока автоматически перенесутся в объектное хранилище.

Безопасность данных

Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS. Безопасность данных соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.

Репликация с ClickHouse KeeperPreview

Настраивайте репликацию с ClickHouse Keeper. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper не требует создания хостов, а выполняется на хостах ClickHouse.

Решайте свои задачи с Managed Service for ClickHouse

Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию базы данных

Процессы
Managed Service for ClickHouse
Самостоятельная инсталляция ClickHouse
Разграничение доступа к данным
Развёртывание виртуальных машин
Настройка сети
Установка ОС и ПО
Обновление СУБД
Резервное копирование
Настройка репликации данных
Безопасность хранилища данных и оборудования
Интеграция с сервисами Yandex Cloud
Инструменты мониторинга

Самостоятельный контроль

Контроль на стороне Yandex Cloud

Упростите работу с базами данных

Работайте с ClickHouse®, MySQL®, PostgreSQL и Redis прямо в браузере — с помощью сервиса Yandex WebSQL вы сможете легко подключаться к управляемым БД, по подсказкам составлять запросы и исправлять ошибки, а также просматривать схемы данных.

С чего начать

Выберите необходимые вычислительные мощности и создайте готовый к работе кластер ClickHouse.

Создать кластер

Научим работать с сервисом

Пройдите курс по Managed Service for ClickHouse и научитесь использовать сервис в качестве инструмента хранения и обработки больших объёмов данных

Выгода до 22% с резервами для управляемых баз данных

Сэкономьте до 22% на использовании управляемых баз данных в облаке, резервируя нужный вам объём ресурсов на полгода или год. Резерв можно подключить в консоли управления.

Вопросы и ответы

Managed Service for ClickHouse использует последнюю стабильную версию ClickHouse. Вы можете изменить версию ClickHouse, которую использует кластер. Список доступных версий можно увидеть на экране создания или изменения кластера в консоли управления.

Oracle®, Java, MySQL и NetSuite являются зарегистрированными товарными знаками Oracle и/или её аффилированных лиц. Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих правообладателей.

ClickHouse является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc.

Redis является товарным знаком Redis Labs Ltd. Все права в отношении товарного знака принадлежат Redis Labs Ltd. Любое использование товарного знака ТОО «Облачные Сервисы Казахстан» осуществляется в справочных целях и не указывает на спонсорство, одобрение или связь Redis и ТОО «Облачные Сервисы Казахстан».