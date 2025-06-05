Yandex Managed Service for ClickHouse®
Yandex Managed Service for ClickHouse®
Управляйте быстрой аналитической СУБД в инфраструктуре Yandex Cloud.
Лёгкость в обслуживании
Уделяйте время развитию своего проекта, а мы будем заниматься обслуживанием баз данных: резервированием, мониторингом, обеспечением отказоустойчивости и обновлением ПО.
Горизонтальное и вертикальное масштабирование
В Managed Service for ClickHouse вы можете по клику добавлять хосты в кластер, повышать класс хостов и включать шардирование, чтобы повысить производительность кластера.
Обработка больших данных в реальном времени
ClickHouse отлично справляется с обработкой запросов к большим объёмам данных в реальном времени, а колоночное хранение экономит место за счёт сильного сжатия данных.
Гибридное хранение данных
В Managed Service for ClickHouse вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage. Данные, хранящиеся на сетевом диске, при достижении определенного срока автоматически перенесутся в объектное хранилище.
Безопасность данных
Все соединения с СУБД шифруются при помощи протокола TLS. Безопасность данных соответствует требованиям закона Республики Казахстан № 94‑V «О персональных данных и их защите» и индустриальным стандартам.
Репликация с ClickHouse KeeperPreview
Настраивайте репликацию с ClickHouse Keeper. В отличие от ZooKeeper, ClickHouse Keeper не требует создания хостов, а выполняется на хостах ClickHouse.
Решайте свои задачи с Managed Service for ClickHouse
Мы берём на себя большую часть работы по обслуживанию базы данных
Самостоятельный контроль
Контроль на стороне Yandex Cloud
Упростите работу с базами данных
Работайте с ClickHouse®, MySQL®, PostgreSQL и Redis™ прямо в браузере — с помощью сервиса Yandex WebSQL вы сможете легко подключаться к управляемым БД, по подсказкам составлять запросы и исправлять ошибки, а также просматривать схемы данных.
С чего начать
Выберите необходимые вычислительные мощности и создайте готовый к работе кластер ClickHouse.
Научим работать с сервисом
Пройдите курс по Managed Service for ClickHouse и научитесь использовать сервис в качестве инструмента хранения и обработки больших объёмов данных
Вопросы и ответы
Managed Service for ClickHouse использует последнюю стабильную версию ClickHouse. Вы можете изменить версию ClickHouse, которую использует кластер. Список доступных версий можно увидеть на экране создания или изменения кластера в консоли управления.
