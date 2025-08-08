Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 75 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

Yandex Cloud появилась в 2018 году. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют более 47 тысяч клиентов. Более 100 крупнейших компаний России рейтинга РБК-500 создают и совершенствуют свои цифровые сервисы с помощью уникальных технологий Yandex Cloud.

В 2024 Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Десятки казахстанских компаний крупного и среднего бизнеса, стартапы и организации государственного сектора уже используют Yandex Cloud для развития своих цифровых продуктов.