Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 75 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

Yandex Cloud появилась в 2018 году. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют более 47 тысяч клиентов. Более 100 крупнейших компаний России рейтинга РБК-500 создают и совершенствуют свои цифровые сервисы с помощью уникальных технологий Yandex Cloud.

В 2024 Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Десятки казахстанских компаний крупного и среднего бизнеса, стартапы и организации государственного сектора уже используют Yandex Cloud для развития своих цифровых продуктов.

Наша команда

Григорий Атрепьев

Руководитель Yandex Cloud

Александр Черников

Операционный директор Yandex Cloud

Иван Пузыревский

Директор по технологиям Yandex Cloud

Максим Сырбу

Финансовый директор Yandex Cloud

Команда продуктового развития

Дмитрий Сарафанников

Руководитель направления Data Platform

Василий Ершов

Руководитель направления Machine Learning

Андрей Фомичёв

Руководитель YDB, Observability и Serverless

Андрей Годин

Руководитель Yandex Infrastructure

Алексей Сизиков

Руководитель направления User Experience

Евгений Сидоров

Директор по информационной безопасности

Тимур Гусейнов

Руководитель технической поддержки

Команда развития бизнеса

Анна Лемякина

Директор по национальным и стратегическим проектам

Ания Ахунова

Директор по маркетингу

Павел Голубин

Директор по работе с отраслевыми клиентами

Александр Срибный

Директор по продажам

Анна Даскал

Директор по развитию клиентов

Мария Аниканова

Директор по работе с партнёрами

Наша команда в Казахстане и СНГ

Арыстанбек Джолдасбеков

Генеральный директор

Жанар Махамбетова

Директор по маркетингу

Сергей Сорокин

Директор по развитию бизнеса