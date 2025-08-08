О компании
О компании
Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 75 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.
Yandex Cloud появилась в 2018 году. Сегодня сервисы публичной облачной платформы используют более 47 тысяч клиентов. Более 100 крупнейших компаний России рейтинга РБК-500 создают и совершенствуют свои цифровые сервисы с помощью уникальных технологий Yandex Cloud.
В 2024 Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Десятки казахстанских компаний крупного и среднего бизнеса, стартапы и организации государственного сектора уже используют Yandex Cloud для развития своих цифровых продуктов.
Наша команда
Григорий Атрепьев
Руководитель Yandex Cloud
Александр Черников
Операционный директор Yandex Cloud
Иван Пузыревский
Директор по технологиям Yandex Cloud
Максим Сырбу
Финансовый директор Yandex Cloud
Команда продуктового развития
Дмитрий Сарафанников
Руководитель направления Data Platform
Василий Ершов
Руководитель направления Machine Learning
Андрей Фомичёв
Руководитель YDB, Observability и Serverless
Андрей Годин
Руководитель Yandex Infrastructure
Алексей Сизиков
Руководитель направления User Experience
Евгений Сидоров
Директор по информационной безопасности
Тимур Гусейнов
Руководитель технической поддержки
Команда развития бизнеса
Анна Лемякина
Директор по национальным и стратегическим проектам
Ания Ахунова
Директор по маркетингу
Павел Голубин
Директор по работе с отраслевыми клиентами
Александр Срибный
Директор по продажам
Анна Даскал
Директор по развитию клиентов
Мария Аниканова
Директор по работе с партнёрами
Наша команда в Казахстане и СНГ
Арыстанбек Джолдасбеков
Генеральный директор
Жанар Махамбетова
Директор по маркетингу
Сергей Сорокин
Директор по развитию бизнеса