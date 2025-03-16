Как AlmaWine создала платформу анализа данных из 40 учётных систем

По мере роста бизнеса AlmaWine столкнулась с типичными для быстрорастущей компании вызовами: 40 разрозненных IT-систем и несколько баз данных, отсутствие единой платформы для консолидации информации, недостаток прозрачности и реактивный подход к принятию решений. Обработку данных по регионам вели в Excel, отчёты отправляли по электронной почте и сводили в единый файл в головном офисе. Проблемными были и оценка рентабельности отдельных брендов, и детальный анализ разрозненной финансовой информации. Недостаточная детализация и ограниченная история не давали точно прогнозировать товарные остатки по брендам и стратегически планировать закупки и продажи.

Поэтому AlmaWine решила создать платформу данных, которая смогла бы объединить весь массив информации и обеспечить её анализ, ускорить цикл принятия решений и предоставить инструменты для проактивного реагирования. Компания рассмотрела несколько вариантов развёртывания и остановилась на облаке, чтобы ускорить внедрение проекта. Использование собственной инфраструктуры могло значительно увеличить сроки реализации и замедлить достижение целей компании.

AlmaWine провела оценку нескольких облачных платформ, включая самые известные международные и российские решения. В первую очередь провайдер должен был предоставить необходимые проекту вычислительные мощности, инструменты для быстрого развёртывания сервисов и управления инфраструктурой. При этом облачная платформа обязана соответствовать требованиям закона Республики Казахстан № 94-V «О персональных данных и их защите».

Выбор сделали в пользу платформы Yandex Cloud — она предложила высокое качество технической поддержки, широкий спектр управляемых сервисов, гибкую, конкурентоспособную модель ценообразования и понятную систему биллинга.

Учитывался и тот факт, что это единственная облачная платформа в Казахстане, которая соответствует требованиям закона № 94-V, выполняет ключевые требования GDPR, а также имеет сертификаты соответствия ISO 27001, 27017, 27018 и PCI DSS.