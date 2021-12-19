Как компания Бухта втрое увеличила отзывчивость тестовых сред

Бухта — сервис, который помогает малому и среднему бизнесу вести бухгалтерский учет и упрощает работу с партнерами.

Сервис создавался как инструмент для тех, кому не нужна сложная бухгалтерия: фрилансеров, начинающих предпринимателей, людей творческих профессий. Бухта помогала им без глубокого погружения в бухучет выставлять счета, формировать закрывающие документы, отчитываться перед налоговой и разбираться со сложными вопросами.

Сервис развивался и постепенно превратился в такую площадку, на которой предприниматели не просто ведут учет, но и работают с партнерами. Среди крупных партнеров Бухты — Яндекс.Такси, Uber, Glovo и другие.

Большую часть услуг Бухты составляют цифровые сервисы, поэтому для компании важна IT-инфраструктура и использование современных технологий, которые позволяют развивать сервис в соответствии с требованиями клиентов.

Облако позволяет расти, не задумываясь об инфраструктуре

Изначально архитектура Бухты размещалась на простом VPS-хостинге. Но когда сервис начал активно развиваться, компания принялась менять legacy-инфраструктуру, чтобы быть более гибкой и иметь больше возможностей для развития. Микросервисная контейнерная архитектура позволила упростить процессы обновления кода, внедрения новых функций и расширения сервиса. Как следствие, повысилась отказоустойчивость сервиса, ведь выход из строя одного микросервиса не приведет к неработоспособности всей платформы. А чтобы контейнерами было удобно управлять, выбрали оркестратор Kubernetes.

Компания перенесла инфраструктуру в Google Cloud Platform (GCP) с управляемым Kubernetes. Но удаленность ЦОД платформы от Казахстана вызывала значительную задержку при выполнении сетевых операций. Даже простые операции вроде установки соединения занимали около 200 мс.

Специалисты компании начали искать альтернативу GCP. Параллельно с этим Бухта продолжала развивать свои сервисы и начала плотную интегрирацию с государственными системами и банками Казахстана. Для этого требовалось пройти сертификацию, в том числе локализовать свое присутствие в республике, поэтому Бухта перенесла производственную среду на собственную инфраструктуру.

Поскольку в средах разработки и тестирования не хранятся персональные данные, переносить их на локальную инфраструктуру не было необходимости. Эти среды помогают быстро проверять новые идеи и гипотезы и их удобно разворачивать в облаке, чтобы не тратить много времени и сил на создание новой инфраструктуры. Облачные технологии позволяют быстро развернуть новую площадку, разработать и проверить решение, а затем так же быстро свернуть инстансы.

Компания пробовала работать с несколькими местными провайдерами, но во многих случаях ее не устраивал либо уровень управляемых сервисов (многое приходилось делать руками), либо стабильность. Как только платформа Yandex Cloud запустилась в Казахстане, команда Бухты сразу решила перенести на нее свои тестовые среды. Вот основные причины переноса: