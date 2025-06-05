Yandex Cloud DNS
Yandex Cloud DNS
Сервис администрирования ресурсных записей DNS и обслуживания DNS‑запросов.
Высокая скорость отклика
Cloud DNS создан на базе надёжной высокопроизводительной архитектуры Yandex Cloud. Он оптимизирует маршрутизацию DNS-запросов, обеспечивает стабильный доступ с минимальной задержкой отклика и быстрое прорастание записей.
Организация разных окружений
Cloud DNS позволяет создавать публичные и внутренние DNS-зоны. Во внутренних зонах вы можете настроить окружения для разработки, тестирования и отладки в рамках одного проекта. Доступ к ним будет открыт только из виртуальных сетей (VPC) пользователя.
Управление через облако
Cloud DNS доступен в консоли управления Yandex Cloud, интерфейсах API, CLI и Terraform. С его помощью вы можете задать удобные доменные имена для сайтов и приложений в облаке, не поддерживая собственные DNS-сервера и не устанавливая дополнительного ПО.
С чего начать
Создайте и настройте внутреннюю DNS-зону в консоли Yandex Cloud.
Научим работать с сервисом
У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.
Вопросы и ответы
DNS-зона — логическое пространство, объединяющее доменные имена ваших ресурсов. Вы управляете их иерархией и маршрутизируете DNS-запросы пользователей, открывая или запрещая им доступ к данным. Так, например, вы можете собрать тестовые виртуальные машины в зону testing, а основные — в production.