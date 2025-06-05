Yandex Managed Service for OpenSearch
Сервис для управления кластерами OpenSearch в инфраструктуре Yandex Cloud.
Распределённый поиск и аналитика
Воспользуйтесь преимуществами решения с открытым исходным кодом и интегрируйте функцию быстрого и масштабируемого полнотекстового поиска в свои продукты.
Оптимальная конфигурация
Вы сможете развернуть готовый к работе кластер OpenSearch всего за несколько минут. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера.
Лёгкость в обслуживании
Мы берём на себя обслуживание кластера: резервирование, мониторинг, обеспечение отказоустойчивости и обновление ПО.
Визуализация данных
Используйте инструменты визуализации для настройки аналитических дашбордов, мониторинга приложений и системы алертинга.
Управление доступом
Подключайте сторонние решения аутентификации и авторизации (SAML). Сервис даёт возможность гранулярной настройки уровней доступа к данным.
Опенсорс-решение
Открытый код позволяет развивать сервис вместе с сообществом, своевременно предоставлять обновления и гарантировать отсутствие вендор‑лока.
Решайте свои задачи с Managed Service for OpenSearch
Выберите необходимые вычислительные мощности и создайте готовый к работе кластер OpenSearch.
Наши эксперты расскажут о новых возможностях Managed Service for OpenSearch и поделятся кейсом по использованию управляемых сервисов на примере Yandex Tracker.
Узнайте больше про OpenSearch
Сценарии применения плагинов
Расширяйте возможности OpenSearch с помощью плагинов: находите аномалии, поддерживайте аутентификацию пользователей или запускайте векторный поиск по сходству признаков в документах, журналах и запросах.
Мы берём на себя большую часть работ по обслуживанию сервиса
Самостоятельный контроль
Контроль на стороне Yandex Cloud
У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.
Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 38 400 ₸, юридическим — до 80 000 ₸. Протестируйте технологии в деле!
Вопросы и ответы
OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.
OpenSearch является зарегистрированным товарным знаком Amazon Web Services.
Предоставляется пользователям на основании некоммерческой лицензии (Apache 2.0).