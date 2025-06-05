Связаться с намиПодключиться
KZ

Yandex Managed Service for OpenSearch

Сервис для управления кластерами OpenSearch в инфраструктуре Yandex Cloud.

ПодключитьсяДокументация

Распределённый поиск и аналитика

Воспользуйтесь преимуществами решения с открытым исходным кодом и интегрируйте функцию быстрого и масштабируемого полнотекстового поиска в свои продукты.

Подробнее

Оптимальная конфигурация

Вы сможете развернуть готовый к работе кластер OpenSearch всего за несколько минут. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера.

Подробнее

Лёгкость в обслуживании

Мы берём на себя обслуживание кластера: резервирование, мониторинг, обеспечение отказоустойчивости и обновление ПО.

Подробнее

Визуализация данных

Используйте инструменты визуализации для настройки аналитических дашбордов, мониторинга приложений и системы алертинга.

Подробнее

Управление доступом

Подключайте сторонние решения аутентификации и авторизации (SAML). Сервис даёт возможность гранулярной настройки уровней доступа к данным.

Подробнее

Опенсорс-решение

Открытый код позволяет развивать сервис вместе с сообществом, своевременно предоставлять обновления и гарантировать отсутствие вендор‑лока.

Подробнее

Решайте свои задачи с Managed Service for OpenSearch

С чего начать

Выберите необходимые вычислительные мощности и создайте готовый к работе кластер OpenSearch.

Создать кластер

Посмотрите вебинар

Наши эксперты расскажут о новых возможностях Managed Service for OpenSearch и поделятся кейсом по использованию управляемых сервисов на примере Yandex Tracker.

Узнайте больше про OpenSearch

Сценарии применения плагинов

Расширяйте возможности OpenSearch с помощью плагинов: находите аномалии, поддерживайте аутентификацию пользователей или запускайте векторный поиск по сходству признаков в документах, журналах и запросах.

Загрузка аудитных логов

Рассказываем, как настроить выгрузку аудитных логов из сервиса Audit Trails в Managed Service for OpenSearch, и делимся готовыми правилами реагирования на события безопасности.

Мы берём на себя большую часть работ по обслуживанию сервиса

Процессы
Managed Service for OpenSearch
Самостоятельная инсталляция OpenSearch
Разграничение доступа к данным
Развёртывание виртуальных машин
Настройка сети
Установка и обновление ОС и ПО
Быстрое выделение дополнительных ресурсов
Резервное копирование
Репликация и шардирование данных
Безопасность хранилища данных и оборудования
Интеграция с сервисами Yandex Cloud
Инструменты мониторинга

Самостоятельный контроль

Контроль на стороне Yandex Cloud

Научим работать с сервисом

У нас есть несколько курсов, с помощью которых вы можете научиться работать с сервисом и интегрировать его с другими сервисами платформы на примере конкретных задач.

Узнать больше

Начните тестировать платформу со стартовым грантом

Особые условия для новых пользователей: физическим лицам — грант до 38 400 ₸, юридическим — до 80 000 ₸. Протестируйте технологии в деле!

Узнать подробнее

Мероприятия и вебинары 

Новости 

Сервисы для организации работы команды 

Вопросы и ответы

OpenSearch — это легко масштабируемая система поисковых и аналитических инструментов с открытым исходным кодом. Она представляет набор технологий для обеспечения быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных с интегрированным инструментом визуализации Dashboards.

Начните пользоваться Managed Service for OpenSearch

КонсольДокументация

Полезные ссылки

Найти партнёра
Задать вопрос
Тарифы

OpenSearch является зарегистрированным товарным знаком Amazon Web Services.
Предоставляется пользователям на основании некоммерческой лицензии (Apache 2.0).